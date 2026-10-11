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董念台8月說「快死了」 自認善良「難道一生只能當流氓」

記者劉明岩／彰化即時報導
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「黑道狀元」董念台近年與妻子住在彰化，今年6月在臉書自問是個「好流氓」，8月透露...
「黑道狀元」董念台近年與妻子住在彰化，今年6月在臉書自問是個「好流氓」，8月透露「覺得我快要死了」，妻子證實他10月6日中午，病逝彰化基督教醫院，享壽77歲。(本報系資料照)

AI摘要

文章摘要整理：

董念台晚年健康惡化，8月曾在臉書感嘆快要死了，後由妻子證實於10月6日病逝，生前也多次回顧自己從黑道經歷到自稱「好流氓」的人生。

「黑道狀元」董念台近年來妻子都住在彰化老家，今年6月在臉書自問是個「好流氓」，8月透露「覺得我快要死了」，妻子證實他10月6日中午，病逝彰化基督教醫院，享壽77歲。不過，彰基表示，基於醫療保密原則，以及對當事人與家屬隱私的尊重，不便證實或說明個別人士的就醫情況。

董念台早年以討債維生，曾率24輛凱迪拉克豪華禮車向時任副總統呂秀蓮求婚，晚年又因發送「黑鷹滅青鳥」簡訊遭判刑。據了解，董念台2018年與小他33歲的妻子黃逸珊結婚。由於黃逸珊的老家住彰化，董念台近年健康狀況欠佳，晚年便在彰化生活，臨終前，由妻子在彰化老家全程陪伴，走完爭議人生最後一程。

董念台在今年8月18日在臉書即透露自己的病情，提到「我覺得我快要死了，單是兩條腿，就可以把我整死，由於走路會很是吃力，有些時候總覺得腿快要斷了，即使還可以走走，但也只能走個半小時！那種的痛苦還真是生不如死！我已77歲，如今只剩下一張嘴，還可以覺得人生還不錯，然而不能走、不能動，真的覺得自己快要死了！若以自己的感覺，我可能沒幾天好活了！唉果真是生死由命嗎」？

董念台還在今年6月在臉書中提到「我不做流氓？我還能做什麼呢？」他說，在36歲以前，還不知道自己是一個流氓！自25歲到台北後，從清潔工、臨時工、擺地攤、建設公司開發、廣告企劃、拉廣告，仲介一般特殊買賣等等，幾乎都試過，也多次走投無路；無論再怎麼不如意，好像都是嘻嘻笑笑的面對一切，一點也不覺得「苦」。

他提到，37歲再出獄後，才體會就業不容易，出人頭地更是一個「夢」，能夠平安有口飯吃，就算是老天在照顧了。但人總是要面對「現實」，也不能餓著肚子，幻想「明天會更好」，但還算幸運，多次牢獄災難，加上經歷綠島「流氓」的培訓，黑社會那一套，他又甚有天分，也有模有樣的喬事和處理各種糾紛，尤其曾和司法單位，情治機關都纏鬥過，以及各種險惡的遭遇，也就莫名其妙的榮登「黑道大哥」的地位。

董念台指出，若以他的個性，甚是討厭與人勾心鬥角，只要吃得好，沒事有個麻將打打，就十分滿足了。只是沒想到，求生困難，災難追著他跑，弄到最後，竟然是從事「流氓」的工作，這還真像是老天爺在跟他開玩笑，難道是上天早有安排？想想自己也會笑，以前也沒做什麼壞事，沒事就會被告，且只要被告就起訴，也會莫名的就往監獄報到。

他表示，自從做了「流氓」以後，這30年來，反而一天「牢」都沒坐過，莫非是上帝派他到人間做流氓嗎？還是只適合做「流氓」？如今青春不再，美好的歲月都是在災難中度過，年少時期的夢，無一成真，最讓他不服氣的，就是心地還算「善良」，居然「流氓」成為一生的答案？唉！只好做一個「好流氓」嗎？

精華 FAQ

  • 他在今年8月18日於臉書發文，詳細描述腿部疼痛、走路吃力，甚至直言自己覺得快要死了，顯示當時健康狀況已明顯惡化。

  • 妻子證實他於10月6日中午病逝彰化基督教醫院，享壽77歲；但彰基表示基於醫療保密原則與尊重隱私，不便證實或說明個別就醫情況。

  • 董念台回顧自己從討債、打拼到入獄與出獄的經歷，認為人生充滿災難與爭議，但自認本性善良、討厭勾心鬥角，因此感嘆自己竟被命運推成流氓。

呂秀蓮

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