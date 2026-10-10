賴清德國慶演說指中國是威脅 學者籲軟硬策略兼施避誤判

中華民國中樞暨各界慶祝115年(2026年)國慶大會今天在總統府前舉行，台總統賴清德出席致詞，並向民眾揮手致意。(記者胡經周／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 賴清德國慶演說強調中國威脅、國防韌性與歷史敘事回應，學者認為整體仍偏內政布局，並主張以強化防務搭配民間交流來避免誤判。

台總統賴清德 今日國慶談話觸及兩岸、美中關係以及國防等，學者分析，賴清德國慶演說因逢地方選舉且兩岸政治定位已明確表態過，故相關篇幅小並側重內政，提二戰史觀則是回應「川習二會」，此外強調守勢國防是重申一貫政策，建議政府採「硬增國防、軟推交流」雙軌策略，多放開民間交往以避免誤判。

賴清德今表示，中國持續以軍事與灰色地帶行動施壓，企圖改變台海現狀。面對威權擴張，台灣的堅持，不只關乎自己的生存，也關乎國際社會是否仍然相信，武力不能凌駕規則，強權不能剝奪人民決定未來的權利。

賴清德說，持續推動國防改革，強化不對稱戰力，發展國防自主產業，讓半導體、資通訊與精密製造的優勢，轉化為守護國家的力量。增加國防投資，不是為了挑釁，而是為了嚇阻戰爭；強化自我防衛，不是放棄對話，而是確保對話能在對等、尊嚴的基礎上進行。

賴清德指出，樂見美中透過對話來管理競爭，降低衝突及戰爭的風險，但也須指出，要維護區域的安全、和平與穩定，不但要正確理解歷史的發展，絕不容許扭曲二戰歷史，也要尊重台灣人民生存的權利，更要結合印太地區民主國家的共同力量，不讓區域和平穩定的現狀被改變。台灣珍惜和平，但不會放棄自由；台灣願意交流，但不會接受矮化。

淡江大學戰略所助理教授馬準威表示，賴清德國慶演說提及兩岸、美中台三邊關係部分，一如預期，篇幅不大，就兩岸政治定位的表態，從就職起到歷次演說皆已講完，特別再提的意義不大，且今年逢台灣地方選舉，因此演說內容側重在政績跟內政。

馬準威表示，賴清德講話裡提及二戰史觀，這是在回應不久前的「川習二會」，川普、習近平共同提到二戰時美中共同抗日的歷史，就代表性部分，我方表示質疑。

馬準威表示，賴清德談及強化國防，重點放在台灣建構國防力量是種「守勢」而非「攻勢」，同時因美國對台軍售幾乎確定延宕，賴清德在此時機點墊高國防韌性的說明，加上兩岸暫無立即性的刺激或危險，從脈絡看仍是重申一貫政策。強化台灣的國防發展、防禦力量，目前來看仍是必要方向。

馬準威建議，可加強兩岸對話，例如非政府交流、民間交流、學者交流、智庫交流，甚至是地方政府的交流，應可再放開一點，這是兩面策略，硬的一手是強化國防，軟的一手則是兩岸接觸、交往，對於避免誤判有作用，雖然中國大陸態度強硬，但不涉及政治前提的交往，仍可多多著墨。