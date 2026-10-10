韓國瑜批賴政府「假民主真獨裁」 府反擊：失態貽笑國際
韓國瑜在國慶大會批評賴政府恐讓台灣被視為假民主真獨裁，府方則指其言論失態且不實，賴清德則呼籲團結與尊重民主競爭。
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韓國瑜在國慶大會批評賴政府恐讓台灣被視為假民主真獨裁，府方則指其言論失態且不實，賴清德則呼籲團結與尊重民主競爭。
身兼國慶籌備委員會主委的台立法院長韓國瑜今在國慶大會上火力四射，強調台灣民主絕不能被世界認為是「假民主，真獨裁」，被認為劍指賴清德總統與行政院長卓榮泰。府方人士回應，韓國瑜在象徵國家團結的國慶大會上，用扭曲、不正確資訊，攻擊國家元首，言行失態、貽笑國際，也失去立法院長格局。
韓國瑜在國慶大會致詞時說，立法院身為最高民意機構，通過的法律案，行政院長不副署；賴清德執政，如果沒有辦法解決立法、行政兩院對立，未來名聲受到重大傷害，台灣民主絕不能被全世界認為是「假民主，真獨裁」。
府方人士表示，韓國瑜是國會議長，也是慶籌會主委，是主人，卻在象徵國家團結的國慶大會上，「他這種失態的言行，用一些扭曲、不正確的資訊，攻擊國家元首，是失去立法院長的格局。」
府方人士說，台方邀請許多遠道而來的友邦元首、使節與貴賓，為台灣慶生，卻聽到韓國瑜的這些政治語言，其實是貽笑國際，「我們對所有參加的貴賓，感到很不好意思，要表達歉意。」
對於韓國瑜的說法，府方人士說，賴清德今天的談話具有較高格局，賴清德很清楚講到，總統的權力是人民的託付，總統的責任是凝聚力量、帶領國家向前，訴求團結、凝聚力量的角度在回應。賴清德也主動講到，再在過不久，將迎來九合一的地方選舉，選賢與能、不受威脅利誘，是我們共同的責任。政黨可以競爭，意見可以不同，但我們立足的台灣不應該因此被分割。
韓國瑜指出，立法院通過的法案若遭行政院長不副署，若立法與行政對立無法化解，台灣民主形象可能受損，並警告外界不要把台灣看成假民主真獨裁。 府方人士認為韓國瑜在象徵團結的國慶大會上，使用扭曲且不正確的資訊攻擊國家元首，言行失態、失去立法院長格局，並讓在場外賓感到尷尬。 賴清德強調總統權力來自人民託付，責任在於凝聚力量、帶領國家前進，並呼籲政黨可以競爭、意見可以不同，但台灣不應因選舉與對立而被分割。
精華 FAQ
韓國瑜指出，立法院通過的法案若遭行政院長不副署，若立法與行政對立無法化解，台灣民主形象可能受損，並警告外界不要把台灣看成假民主真獨裁。
府方人士認為韓國瑜在象徵團結的國慶大會上，使用扭曲且不正確的資訊攻擊國家元首，言行失態、失去立法院長格局，並讓在場外賓感到尷尬。
賴清德強調總統權力來自人民託付，責任在於凝聚力量、帶領國家前進，並呼籲政黨可以競爭、意見可以不同，但台灣不應因選舉與對立而被分割。
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