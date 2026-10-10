韓國瑜批賴政府「假民主真獨裁」 府反擊：失態貽笑國際

身兼國慶籌備委員會主委的立法院長韓國瑜今在國慶大會上強調，台灣民主絕不能被世界認為是「假民主，真獨裁」，被認為劍指賴清德總統與行政院長卓榮泰。圖為賴清德發表國慶演說。(記者胡經周／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 韓國瑜在國慶大會批評賴政府恐讓台灣被視為假民主真獨裁，府方則指其言論失態且不實，賴清德則呼籲團結與尊重民主競爭。

身兼國慶籌備委員會主委的台立法院長韓國瑜 今在國慶大會上火力四射，強調台灣民主絕不能被世界認為是「假民主，真獨裁」，被認為劍指賴清德 總統與行政院長卓榮泰 。府方人士回應，韓國瑜在象徵國家團結的國慶大會上，用扭曲、不正確資訊，攻擊國家元首，言行失態、貽笑國際，也失去立法院長格局。

韓國瑜在國慶大會致詞時說，立法院身為最高民意機構，通過的法律案，行政院長不副署；賴清德執政，如果沒有辦法解決立法、行政兩院對立，未來名聲受到重大傷害，台灣民主絕不能被全世界認為是「假民主，真獨裁」。

府方人士表示，韓國瑜是國會議長，也是慶籌會主委，是主人，卻在象徵國家團結的國慶大會上，「他這種失態的言行，用一些扭曲、不正確的資訊，攻擊國家元首，是失去立法院長的格局。」

府方人士說，台方邀請許多遠道而來的友邦元首、使節與貴賓，為台灣慶生，卻聽到韓國瑜的這些政治語言，其實是貽笑國際，「我們對所有參加的貴賓，感到很不好意思，要表達歉意。」

對於韓國瑜的說法，府方人士說，賴清德今天的談話具有較高格局，賴清德很清楚講到，總統的權力是人民的託付，總統的責任是凝聚力量、帶領國家向前，訴求團結、凝聚力量的角度在回應。賴清德也主動講到，再在過不久，將迎來九合一的地方選舉，選賢與能、不受威脅利誘，是我們共同的責任。政黨可以競爭，意見可以不同，但我們立足的台灣不應該因此被分割。