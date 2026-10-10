我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全2重傷

川普與普亭通話 克宮：美方提出緩和俄烏戰爭構想

韓國瑜批賴政府「假民主真獨裁」 府反擊：失態貽笑國際

記者周佑政/台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
身兼國慶籌備委員會主委的立法院長韓國瑜今在國慶大會上強調，台灣民主絕不能被世界認...
身兼國慶籌備委員會主委的立法院長韓國瑜今在國慶大會上強調，台灣民主絕不能被世界認為是「假民主，真獨裁」，被認為劍指賴清德總統與行政院長卓榮泰。圖為賴清德發表國慶演說。(記者胡經周／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

韓國瑜在國慶大會批評賴政府恐讓台灣被視為假民主真獨裁，府方則指其言論失態且不實，賴清德則呼籲團結與尊重民主競爭。

身兼國慶籌備委員會主委的台立法院長韓國瑜今在國慶大會上火力四射，強調台灣民主絕不能被世界認為是「假民主，真獨裁」，被認為劍指賴清德總統與行政院長卓榮泰。府方人士回應，韓國瑜在象徵國家團結的國慶大會上，用扭曲、不正確資訊，攻擊國家元首，言行失態、貽笑國際，也失去立法院長格局。

韓國瑜在國慶大會致詞時說，立法院身為最高民意機構，通過的法律案，行政院長不副署；賴清德執政，如果沒有辦法解決立法、行政兩院對立，未來名聲受到重大傷害，台灣民主絕不能被全世界認為是「假民主，真獨裁」。

府方人士表示，韓國瑜是國會議長，也是慶籌會主委，是主人，卻在象徵國家團結的國慶大會上，「他這種失態的言行，用一些扭曲、不正確的資訊，攻擊國家元首，是失去立法院長的格局。」

府方人士說，台方邀請許多遠道而來的友邦元首、使節與貴賓，為台灣慶生，卻聽到韓國瑜的這些政治語言，其實是貽笑國際，「我們對所有參加的貴賓，感到很不好意思，要表達歉意。」

對於韓國瑜的說法，府方人士說，賴清德今天的談話具有較高格局，賴清德很清楚講到，總統的權力是人民的託付，總統的責任是凝聚力量、帶領國家向前，訴求團結、凝聚力量的角度在回應。賴清德也主動講到，再在過不久，將迎來九合一的地方選舉，選賢與能、不受威脅利誘，是我們共同的責任。政黨可以競爭，意見可以不同，但我們立足的台灣不應該因此被分割。

精華 FAQ

  • 韓國瑜指出，立法院通過的法案若遭行政院長不副署，若立法與行政對立無法化解，台灣民主形象可能受損，並警告外界不要把台灣看成假民主真獨裁。

  • 府方人士認為韓國瑜在象徵團結的國慶大會上，使用扭曲且不正確的資訊攻擊國家元首，言行失態、失去立法院長格局，並讓在場外賓感到尷尬。

  • 賴清德強調總統權力來自人民託付，責任在於凝聚力量、帶領國家前進，並呼籲政黨可以競爭、意見可以不同，但台灣不應因選舉與對立而被分割。

韓國瑜 賴清德 卓榮泰

上一則

解析賴清德國慶演說 國安官員：呈現與北京不同格局

下一則

賴清德國慶演說指中國是威脅 學者籲軟硬策略兼施避誤判

延伸閱讀

國慶晚會致詞 賴清德籲跨黨派立委支持中央政府預算

國慶晚會致詞 賴清德籲跨黨派立委支持中央政府預算
稱國民黨沒有容錯率 韓國瑜：全台灣被黑得最慘的人是我

稱國民黨沒有容錯率 韓國瑜：全台灣被黑得最慘的人是我
國慶晚會新北登場 韓國瑜：與賴清德回鄉慶祝別具意義

國慶晚會新北登場 韓國瑜：與賴清德回鄉慶祝別具意義
賴國慶演說「山巔之城」源自聖經 3意涵凸顯民主治理成就

賴國慶演說「山巔之城」源自聖經 3意涵凸顯民主治理成就

熱門新聞

陳幸妤日前受訪時指出，趙建銘對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」。(本報資料照片)

陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩

2026-10-04 00:53
中研院近代史研究所前所長呂芳上8日於北京出席參加中國歷史研究院講座，發表專題演講。（記者陳湘瑾／攝影）

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

2026-10-08 21:30
台北高等行政法院。(本報資料照片)

妻滑倒送醫不治 前法官告台大醫求償千萬 纏訟14年結果出爐

2026-10-08 21:50
美國聯邦調查局4日在洛杉磯國際機場逮捕34歲加州房地產經紀人張婉瑩，她涉嫌受中國大陸政府指示，監視台灣總統賴清德人在美國的兒子賴廷與及其家人。（截圖自@USAttyEssayli在X的照片）

中國特工監視賴清德長子遭FBI逮捕 埋伏住處偷拍手法曝光

2026-10-04 22:30
對於趙建銘已歸還2300萬元教育基金，陳幸妤受訪說，心頭大石落下，小孩都沒有意見，她沒有什麼話要再說了，感謝大家這段時間的關心。（記者袁志豪／攝影）

從表明是「前妻」到趙建銘歸還教育基金 陳幸妤：心頭大石落下

2026-10-04 23:10
中國官員1（左）約於2024年10月19日傳給美國華裔女子張婉瑩（右）一張合照，可見中國官員1穿著寫有「國際關係學院公共管理系2014屆畢業10周年聚會」的上衣。（截圖自FBI訴狀）

賴清德長子遭跟監細節曝光 女1招避追查 中官員收照片連回3個讚

2026-10-05 01:01

超人氣

更多 >
到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解

到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解
這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活

這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活
小費比工資高 華人快遞員月入近萬 透露原因在這

小費比工資高 華人快遞員月入近萬 透露原因在這
近期「面帶桃花」4星座 戀愛、生意雙線開花 天秤有望脫單又簽大單

近期「面帶桃花」4星座 戀愛、生意雙線開花 天秤有望脫單又簽大單
川普怒批諾貝爾和平獎沒給他 自稱「台海沒開戰全靠我」

川普怒批諾貝爾和平獎沒給他 自稱「台海沒開戰全靠我」