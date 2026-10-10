蔣萬安、沈伯洋短兵相接 握手交談1分多鐘內容曝光

北市選戰升溫，台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋晚間將再度短兵相接，將參加萬華廣照宮平安福宴，現場席開百桌。記者林佳彣／攝影

北市選戰升溫，台北市長蔣萬安 與民進黨 台北市長參選人沈伯洋 晚間將再度短兵相接，將參加萬華廣照宮平安福宴，現場席開百桌。蔣萬安和沈伯洋相遇，兩人握手、短暫交談1 多分鐘，蔣萬安向媒體透露，是談辯論的事情。

影片來源：聯合新聞網

蔣萬安說，他沈伯洋談辯論的事情，說周一TVBS就會請雙方陣營協調，他一定會去，也請沈伯洋陣營一定要派人去，談辯論的相關細節和協調，讓第一場辯論往前推進。沈伯洋也回應，並「比出4」意指要辦4場。

沈伯洋下午先到復興口夜市掃街，在行程中，就呼籲民眾和支持者，今晚在廣照宮，聽說有機會遇到蔣萬安市長，所以拜託大家，如果等一下大家跟著走到廣照宮的時候，請大家提醒他一下，現在已經有4家媒體，4家媒體能夠舉辦辯論。

沈伯洋晚間6時50分抵達廣照宮，支持者大喊「台北的市長沈伯洋」、「沈伯洋凍蒜」，沈伯洋先去宮內參拜，再前往參加廣照宮平安福宴。過程中，正好蔣萬安也抵達，蔣萬安的支持者也大喊回敬「蔣萬安凍蒜」，兩人碰面時相互握手，交談了約1分多鐘。隨即各自進行敬酒和參拜行程。