我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賴國慶演說「山巔之城」源自聖經 3意涵凸顯民主治理成就

喬治亞州民宅5人中彈身亡 疑謀殺後自殺

蔣萬安、沈伯洋短兵相接 握手交談1分多鐘內容曝光

記者林佳彣楊正海／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北市選戰升溫，台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋晚間將再度短兵相接，將參...
北市選戰升溫，台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋晚間將再度短兵相接，將參加萬華廣照宮平安福宴，現場席開百桌。記者林佳彣／攝影

北市選戰升溫，台北市長蔣萬安民進黨台北市長參選人沈伯洋晚間將再度短兵相接，將參加萬華廣照宮平安福宴，現場席開百桌。蔣萬安和沈伯洋相遇，兩人握手、短暫交談1 多分鐘，蔣萬安向媒體透露，是談辯論的事情。

影片來源：聯合新聞網

蔣萬安說，他沈伯洋談辯論的事情，說周一TVBS就會請雙方陣營協調，他一定會去，也請沈伯洋陣營一定要派人去，談辯論的相關細節和協調，讓第一場辯論往前推進。沈伯洋也回應，並「比出4」意指要辦4場。

沈伯洋下午先到復興口夜市掃街，在行程中，就呼籲民眾和支持者，今晚在廣照宮，聽說有機會遇到蔣萬安市長，所以拜託大家，如果等一下大家跟著走到廣照宮的時候，請大家提醒他一下，現在已經有4家媒體，4家媒體能夠舉辦辯論。

沈伯洋晚間6時50分抵達廣照宮，支持者大喊「台北的市長沈伯洋」、「沈伯洋凍蒜」，沈伯洋先去宮內參拜，再前往參加廣照宮平安福宴。過程中，正好蔣萬安也抵達，蔣萬安的支持者也大喊回敬「蔣萬安凍蒜」，兩人碰面時相互握手，交談了約1分多鐘。隨即各自進行敬酒和參拜行程。

民進黨 蔣萬安 沈伯洋

上一則

賴清德國慶講話幾乎不提中華民國歷史 中學者：挑釁意味非常濃

下一則

賴國慶演說「山巔之城」源自聖經 3意涵凸顯民主治理成就

延伸閱讀

沈伯洋民調大幅逼近 蔣萬安：選戰短兵相接、民調一定是拉近

沈伯洋民調大幅逼近 蔣萬安：選戰短兵相接、民調一定是拉近

曹興誠讚沈伯洋「可消弭藍綠」遭蔣陣營酸 沈：市政無分立場

曹興誠讚沈伯洋「可消弭藍綠」遭蔣陣營酸 沈：市政無分立場
沈伯洋控潑毒品髒水 蔣萬安競辦：講不過就大出征

沈伯洋控潑毒品髒水 蔣萬安競辦：講不過就大出征
沈伯洋曾說毒品如藥品 蔣萬安反問蘇巧慧「支持發毒品跟針筒？」

沈伯洋曾說毒品如藥品 蔣萬安反問蘇巧慧「支持發毒品跟針筒？」

熱門新聞

陳幸妤日前受訪時指出，趙建銘對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」。(本報資料照片)

陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩

2026-10-04 00:53
中研院近代史研究所前所長呂芳上8日於北京出席參加中國歷史研究院講座，發表專題演講。（記者陳湘瑾／攝影）

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

2026-10-08 21:30
台北高等行政法院。(本報資料照片)

妻滑倒送醫不治 前法官告台大醫求償千萬 纏訟14年結果出爐

2026-10-08 21:50
美國聯邦調查局4日在洛杉磯國際機場逮捕34歲加州房地產經紀人張婉瑩，她涉嫌受中國大陸政府指示，監視台灣總統賴清德人在美國的兒子賴廷與及其家人。（截圖自@USAttyEssayli在X的照片）

中國特工監視賴清德長子遭FBI逮捕 埋伏住處偷拍手法曝光

2026-10-04 22:30
對於趙建銘已歸還2300萬元教育基金，陳幸妤受訪說，心頭大石落下，小孩都沒有意見，她沒有什麼話要再說了，感謝大家這段時間的關心。（記者袁志豪／攝影）

從表明是「前妻」到趙建銘歸還教育基金 陳幸妤：心頭大石落下

2026-10-04 23:10
中國官員1（左）約於2024年10月19日傳給美國華裔女子張婉瑩（右）一張合照，可見中國官員1穿著寫有「國際關係學院公共管理系2014屆畢業10周年聚會」的上衣。（截圖自FBI訴狀）

賴清德長子遭跟監細節曝光 女1招避追查 中官員收照片連回3個讚

2026-10-05 01:01

超人氣

更多 >
這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活

這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活
到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解

到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解
泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮

泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮
小費比工資高 華人快遞員月入近萬 透露原因在這

小費比工資高 華人快遞員月入近萬 透露原因在這
法院文件披露 遇害紐時跨性主管曾懷孕 疑遭妻虐待流產

法院文件披露 遇害紐時跨性主管曾懷孕 疑遭妻虐待流產