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賴清德10日國慶演說：強化自我防衛不是為了挑釁

記者周佑政張文馨／台北即時報導
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台總統賴清德（圖）7日晚間在總統府前廣場出席2026年國慶總統府建築光雕展演點燈...
台總統賴清德（圖）7日晚間在總統府前廣場出席2026年國慶總統府建築光雕展演點燈儀式。中央社

AI摘要

文章摘要整理：

賴清德10日國慶演說將以經濟成果、民生福利與國際及國防角色為核心，強調台灣以實力維持和平、守護民主自由生活。

台總統賴清德10日將發表國慶演說，據了解，賴清德將向國人闡述，台灣今年突破多項歷史紀錄的經濟表現，會如何轉化為全民共享的福利政策；此外，面對國際局勢變化與地緣政治挑戰，賴清德自信堅定地回應美中對話，台灣始終是台海和平穩定的守護者，台灣強化自我防衛，不是為了挑釁，而是要以實力來維持現有民主自由的生活。

這將是賴清德就職以來第三度發表國慶演說。據了解，國慶演說將聚焦福利、國際角色和自我防衛共三大要素。

據了解，賴清德將談到，台灣今年經濟表現創下多項歷史紀錄，背後的關鍵動力來自全球人工智慧（AI）與半導體浪潮。主計總處預測，台灣今年全年經濟成長率可望上修至11.05%，創下39年來新高，居亞洲主要經濟體之首。除了全年經濟成長率呈現罕見雙位數成長，第1季國內生產毛額（GDP）成長率更達15.43%，大幅領先日韓。半導體、高階封測及IC載板大廠，因客戶透過預付款與長約鎖定產能而大舉擴產，帶動國內資本設備進口與民間投資年增率呈現強勁成長，股市也在十月強勢上攻，逼近五萬點大關。

賴清德將表示，正因今年台灣經濟表現格外突出，總統演說將側重民生經濟，向國人說明如何讓全民共享經濟成果，並著重近期即將上路的多項社會福利政策，包括基本工資調漲、成長津貼與普發一萬元等。同時，演說也將進一步回應社會關注的重大問題，說明賴政府如何務實解決，呈現就職兩年多來的國政執行成果。內政部分，國慶演說將以人民生活為根基，向國人說明如何推動加薪、減稅、增福利、少負擔，完善育兒、長照、住宅與人才支持，並展現強化打詐、反毒及能源韌性等政策的執行力。

接著，賴清德會談到，面對國際局勢變化與地緣政治挑戰，他將以自信堅定的態度，回應美中對話，並闡述台灣在國際交流中的角色；同時向世界展現，位於印太第一島鏈的台灣，始終是台海和平穩定的守護者，也是積極貢獻國際社會的民主夥伴。

此外，賴清德也將闡述台灣如何強化自我防衛能力、持續投入國防，以及增進全社會防衛韌性。這些努力不是為了挑釁，而是期盼台灣人民能夠以實力維持現有的民主自由生活，展現珍惜和平的負責任立場。

精華 FAQ

  • 據了解，這次演說將聚焦福利、國際角色和自我防衛3大要素，內容會從經濟成果談到民生政策，再延伸到台灣在地緣政治中的定位與國防韌性。

  • 他將以台灣今年創下多項經濟紀錄為基礎，說明如何透過基本工資調漲、成長津貼、普發1萬元等政策，讓全民共享成長果實並改善生活負擔。

  • 賴清德將強調，台灣持續投入國防與全社會防衛韌性，目的不是挑釁，而是以實力守住現有民主自由生活，並展現守護台海和平穩定的責任。

賴清德

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