沈伯洋再同台蘇巧慧新北造勢 喊「只差最後1哩路」

民進黨雙北市長參選人蘇巧慧（右三）、沈伯洋（左三）9日與新北市議員參選人林秉宥、翁震州、吳奕萱、陳岱吟共同參加北新莊聯合競選總部成立大會。圖／蘇巧慧競辦提供

AI摘要 文章摘要整理： 蘇巧慧與沈伯洋在新莊同台造勢，強調雙北需合作也要良性競爭，並喊出選戰只差最後1哩路，蘇巧慧同時端出新莊與新北發展願景。

民主進步黨新北市長參選人蘇巧慧與台北市長參選人沈伯洋 今天再同場為新北市議員參選人站台，沈伯洋說，雙北要既競爭又合作，選戰最後50天，2人只差最後1哩路，需大家支持。

蘇巧慧與民進黨新北市議員參選人翁震州、林秉宥、陳岱吟與吳奕萱北新莊聯合競選總部成立，邀沈伯洋助陣。不少支持者提前到新莊體育館前卡位，許多人舉「洋流慧聚」海報迎接，蘇巧慧、沈伯洋大進場時民眾爭相擠到前方握手、擊掌，眾人不斷高喊「雙北雙贏」口號，場面熱烈。

沈伯洋表示，他和蘇巧慧認識20餘年，2人信念及想守護國家、城市心情不曾改變。雙北合作非常重要，無論交通、水域、食品安全或防災等要有一致標準，但兩邊具不同特色與文化，有競爭才有進步，才能不斷互相砥礪。

他說，他接受節目「少康戰情室」訪問目的就是要溝通，他知道可能會面臨許多不同意見，但他不希望貼標籤、負面選戰，即使意見不合，但仍希望討論出共識。

蘇巧慧表示，相當感動滿場民眾支持，一度濕了眼眶，「能夠用自己的力量回饋家鄉並獲得認同，這種激動心情很難描述」，未來她會串連新莊廟街、體育園區、中港大排與宏匯廣場，發展「觀光十字廊道」，也讓國家電影及視聽文化中心成為集結金曲獎、金馬獎與金鐘獎的「三金博物館」，讓新莊成為新北新時代起點。

此外，蘇巧慧接受媒體聯訪，談及台北市長蔣萬安拋出松山機場遷移議題時說，希望資金與人才留在新北，她提出推動淡海科學城，希望串連北投士林科技園區人工智慧（AI）產業鏈，又讓首都圈保有機場，整體而言是最好發展。

民主進步黨新北市長參選人蘇巧慧（2排中左）、台北市長參選人沈伯洋（2排中右）9日共同出席北新莊聯合競選總部成立大會，現場人氣強強滾。中央社