沈伯洋再同台蘇巧慧新北造勢 喊「只差最後1哩路」
蘇巧慧與沈伯洋在新莊同台造勢，強調雙北需合作也要良性競爭，並喊出選戰只差最後1哩路，蘇巧慧同時端出新莊與新北發展願景。
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蘇巧慧與沈伯洋在新莊同台造勢，強調雙北需合作也要良性競爭，並喊出選戰只差最後1哩路，蘇巧慧同時端出新莊與新北發展願景。
民主進步黨新北市長參選人蘇巧慧與台北市長參選人沈伯洋今天再同場為新北市議員參選人站台，沈伯洋說，雙北要既競爭又合作，選戰最後50天，2人只差最後1哩路，需大家支持。
蘇巧慧與民進黨新北市議員參選人翁震州、林秉宥、陳岱吟與吳奕萱北新莊聯合競選總部成立，邀沈伯洋助陣。不少支持者提前到新莊體育館前卡位，許多人舉「洋流慧聚」海報迎接，蘇巧慧、沈伯洋大進場時民眾爭相擠到前方握手、擊掌，眾人不斷高喊「雙北雙贏」口號，場面熱烈。
沈伯洋表示，他和蘇巧慧認識20餘年，2人信念及想守護國家、城市心情不曾改變。雙北合作非常重要，無論交通、水域、食品安全或防災等要有一致標準，但兩邊具不同特色與文化，有競爭才有進步，才能不斷互相砥礪。
他說，他接受節目「少康戰情室」訪問目的就是要溝通，他知道可能會面臨許多不同意見，但他不希望貼標籤、負面選戰，即使意見不合，但仍希望討論出共識。
蘇巧慧表示，相當感動滿場民眾支持，一度濕了眼眶，「能夠用自己的力量回饋家鄉並獲得認同，這種激動心情很難描述」，未來她會串連新莊廟街、體育園區、中港大排與宏匯廣場，發展「觀光十字廊道」，也讓國家電影及視聽文化中心成為集結金曲獎、金馬獎與金鐘獎的「三金博物館」，讓新莊成為新北新時代起點。
此外，蘇巧慧接受媒體聯訪，談及台北市長蔣萬安拋出松山機場遷移議題時說，希望資金與人才留在新北，她提出推動淡海科學城，希望串連北投士林科技園區人工智慧（AI）產業鏈，又讓首都圈保有機場，整體而言是最好發展。
沈伯洋表示，雙北應該既競爭又合作，像交通、水域、食品安全與防災都要有一致標準，同時也要保有各自特色與文化，透過良性競爭互相砥礪、持續進步。 蘇巧慧說，未來將串連新莊廟街、體育園區、中港大排與宏匯廣場，打造觀光十字廊道，也希望讓國家電影及視聽文化中心成為三金博物館，帶動新莊發展。 蘇巧慧表示，希望資金與人才留在新北，因此主張推動淡海科學城，串連北投士林科技園區的AI產業鏈，同時讓首都圈保有機場，認為這樣對整體發展最有利。
精華 FAQ
沈伯洋表示，雙北應該既競爭又合作，像交通、水域、食品安全與防災都要有一致標準，同時也要保有各自特色與文化，透過良性競爭互相砥礪、持續進步。
蘇巧慧說，未來將串連新莊廟街、體育園區、中港大排與宏匯廣場，打造觀光十字廊道，也希望讓國家電影及視聽文化中心成為三金博物館，帶動新莊發展。
蘇巧慧表示，希望資金與人才留在新北，因此主張推動淡海科學城，串連北投士林科技園區的AI產業鏈，同時讓首都圈保有機場，認為這樣對整體發展最有利。
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