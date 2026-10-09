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國慶晚會新北登場 韓國瑜：與賴清德回鄉慶祝別具意義

中央社台北9日電
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雙十國慶前夕，今年國慶晚會9日率先在新北市板橋第一運動場盛大舉行，包括總統賴清德...
雙十國慶前夕，今年國慶晚會9日率先在新北市板橋第一運動場盛大舉行，包括總統賴清德、立法院長韓國瑜、行政院長卓榮泰等人皆到場共襄盛舉。中央社

AI摘要

文章摘要整理：

國慶晚會首度移師新北，韓國瑜以國慶籌委會主委身分致詞，強調與同為新北人的賴清德返鄉慶祝別具意義，並感謝僑胞、中央地方與侯友宜團隊協力辦成盛會。

台立法院長韓國瑜今天出席國慶晚會致詞時表示，國慶晚會首度在新北市舉辦，恰巧他與總統賴清德都是新北人，能夠回到熟悉的家鄉，共同慶祝中華民國生日別具意義，也倍感親切與感動。

韓國瑜晚間在國民黨立委洪孟楷、謝衣鳯、鄭正鈐、許宇甄、葉元之、民進黨立委蘇巧慧、民眾黨立委劉書彬等人陪同下，出席在新北市板橋第一運動場舉辦的國慶晚會。

韓國瑜在致詞時首先表示，非常榮幸能以國慶籌備委員會主任委員的身分，與大家齊聚一堂共同歡慶中華民國115年國慶。今年國慶晚會首度在新北市舉辦，恰巧自己與賴總統都是新北人，能夠回到熟悉的家鄉，共同慶祝中華民國生日別具意義，也倍感親切與感動。

韓國瑜指出，今晚許多僑胞朋友不辭辛勞、遠道而來，甚至自掏腰包、出錢出力，以實際行動關心中華民國國慶，令人十分感動，由衷感謝大家的支持。無論身在何處，僑胞始終心繫台灣，每逢國家重要時刻，總以實際行動展現對這片土地的關懷與情感，這份跨越距離的深厚情誼，令人感佩。

他表示，根據英國「2026幸福城市指數」評比，新北市於全球251個入榜城市中名列第44名，並獲選為全台第一宜居城市，展現城市治理與生活環境的發展成果，這要特別感謝新北市長侯友宜及市府團隊的努力。

韓國瑜以金庸武俠小說中的郭靖形容侯友宜，讚許侯友宜為人厚道、行事踏實，施政風格穩健務實、不譁眾取寵，始終認真推動各項市政工作，令人敬佩。

韓國瑜也感謝行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳，以及所有投入國慶晚會籌辦工作的中央與地方夥伴，通力合作、共同付出，讓活動順利舉行。

韓國瑜表示，明天將在凱達格蘭大道舉行國慶慶典，晚間將在台東施放國慶焰火，歡迎大家共襄盛舉，一同歡慶中華民國生日，共享喜悅與榮耀；再次感謝新北市政府、全體民眾，以及不辭辛勞、遠道而來參與活動的僑胞朋友，並邀請全民共同祝福中華民國生日快樂、國運昌隆。

台立法院長韓國瑜9日表示，國慶晚會首度在新北市舉辦，恰巧自己與總統賴清德都是新北...
台立法院長韓國瑜9日表示，國慶晚會首度在新北市舉辦，恰巧自己與總統賴清德都是新北人，能夠回到熟悉的家鄉，共同慶祝中華民國生日別具意義。（台立法院提供） 中央社

精華 FAQ

  • 今年國慶晚會首度在新北市板橋第一運動場舉辦。韓國瑜表示，自己與總統賴清德同為新北人，能回到熟悉家鄉共同慶祝中華民國生日，因此格外親切，也讓他倍感感動。

  • 他特別提到許多僑胞不辭辛勞遠道而來，甚至自掏腰包、出錢出力參與國慶，令人十分感動。他認為僑胞無論身在何處都心繫台灣，在國家重要時刻以行動展現深厚情感。

  • 韓國瑜引用英國2026幸福城市指數，稱新北市在全球251個城市中名列第44名，並獲全台第一宜居城市肯定。他同時感謝侯友宜市府團隊、卓榮泰、劉世芳及各界協力籌辦。

中華民國 韓國瑜 賴清德

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