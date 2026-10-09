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國慶晚會致詞 賴清德籲跨黨派立委支持中央政府預算

中央社台北9日電
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台總統賴清德（圖）9日到新北市出席2026年國慶晚會。中央社
台總統賴清德（圖）9日到新北市出席2026年國慶晚會。中央社

AI摘要

文章摘要整理：

賴清德在國慶晚會致詞時，呼籲韓國瑜與跨黨派立委盡速通過中央政府總預算及追加預算，並強調政府要把台灣的國際信任轉化為人民更好的生活。

台總統賴清德今天在國慶晚會致詞表示，要人民能夠有好的生活，政府必須要努力推動各項福國利民政策，其中最重要者就是中央政府總預算與今年度追加預算，敬請立法院長韓國瑜及跨黨派立委都能大力支持，迅速審查通過。

2026年國慶晚會今天晚間在新北市板橋第一運動場登場，賴清德對出席的國內外貴賓、民眾與回國僑胞發表致詞。

總統表示，當前世界不太平靜之時，可以在這麼好的場地與氛圍，共同慶祝國家生日，是何等幸福與何等難得，這是大家共同努力的結果，也是大家在工作崗位盡心盡力，才有這樣的成果。

總統說，尤其在海內外台灣人共同努力下，這十年來台灣一步又一步站上世界舞台，越來越多企業選擇把信心留在台灣，把下一個世代關鍵布局留在台灣，今天的台灣已經有堅強實力和信心，與全球夥伴攜手同行，促進世界的繁榮發展。

總統指出，但他身為總統更清楚，國家強、國家好，不只是在數字上面，而是要反映在人民要過得好，政府有責任把世界對台灣的信任，轉換成台灣人民更好的生活，國家越有能力，照顧人民的腳步就要越快。

他表示，政府不只要協助百工百業升級，帶動薪資成長，讓全民共享經濟果實，更要以社會投資的精神，減輕家庭在生活育兒與長照上的負擔，讓孩子得到妥善照顧，父母能安心工作，讓年輕人發揮所長，讓長輩得到溫暖依靠。

他指出，在國慶前夕要祝福國家國運昌隆、國泰民安、風調雨順，人民可以安居樂業，同時要祝福新北市與全國各縣市都能四時無災、八節有慶，人民都可以安居樂業、好好生活。

總統提到，要人民能夠有好的生活，政府必須要努力推動各項福國利民政策，其中最重要者就是中央政府總預算以及今年追加預算，也敬請韓國瑜以及在場跨黨派立委都能大力支持，讓預算迅速審查通過。

他指出，也要祝福國家在全體人民共同努力、團結合作下，台灣的舞台越搭越大，台灣也能夠成為世界的真正舞台，不僅歡迎世界各國好朋友、企業家來到台灣，讓台灣人更有自信走進世界，越走越遠也越走越穩。

他表示，再大的國家計畫，最後都要回到大家對生活最樸實的期望，也就是努力有回報、家庭能安穩、孩子有機會、長輩有照顧，這就是他身為總統，也是卓榮泰身為行政院長，共同帶領政府的最重要職責；在這塊土地上，不只要讓台灣的人民走向世界，更要讓世界的人才齊聚台灣，讓年輕人在自己家鄉看見未來。

總統說，台灣過去曾經追趕世界，今天世界需要台灣，台灣曾經尋找機會，今天台灣創造機會，未來不只要讓更多人看見台灣的努力，更要把這個成就化為每一個台灣人實實在在的幸福。

總統表示，「讓我們團結合作，為台灣的下一步打拚，讓我們昂首闊步」，相信自己、相信彼此、相信民主、相信台灣，更要團結合作為國家打拚，最後祝福中華民國生日快樂。

2026年國慶晚會9日在新北市板橋第一運動場盛大舉行，會中由多名新北體育精英引導...
2026年國慶晚會9日在新北市板橋第一運動場盛大舉行，會中由多名新北體育精英引導巨幅中華民國國旗進場，現場眾人也在悠揚樂音中齊唱國歌。中央社

精華 FAQ

  • 他呼籲立法院長韓國瑜及跨黨派立委，大力支持中央政府總預算與今年度追加預算，並盼能迅速審查通過，以利政府推動各項福國利民政策。

  • 他指出，在海內外台灣人共同努力下，台灣近10年一步步站上世界舞台，越來越多企業選擇把信心與關鍵布局留在台灣，展現堅強實力與信心。

  • 他表示，國家強盛不只看數字，更要讓人民過得好；政府應協助產業升級、提升薪資，並減輕家庭在育兒與長照上的負擔，讓每個人都能安穩生活。

韓國瑜 賴清德

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