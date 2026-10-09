新華社前駐台記者：與台灣的「蔡康永們」鬥爭到底

知名主持人蔡康永10月4日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競總成立大會後，引爆大陸輿論怒火。圖／TVBS直播截圖

AI摘要 文章摘要整理： 新華社前駐台記者經營的「明叔雜談」批評蔡康永出席民進黨活動，認為台灣藝人與企業家在一中與反台獨議題上不能含糊，並稱要與兩面派鬥爭到底。

知名主持人蔡康永 日前現身民進黨台北市長參選人沈伯洋 競總成立大會後，引爆大陸輿論怒火，由新華社前駐台記者經營的微信公眾號「明叔雜談」9日刊文稱，蔡康永在原則和底線問題上挑釁大陸網民，「我們是不可能原諒蔡康永的」，並稱台灣藝人、企業家在支持一中原則 、反對台獨等問題上，沒有任何模糊空間，揚言將與「兩面派」鬥爭到底。

「明叔雜談」是新華社前國際部記者明金維經營的公眾號。在新華社任職期間，他曾來台灣駐點採訪。目前文章多與網路公關及企業文化領域相關。

該帳號9日刊登題為「台灣的『蔡康永們』應該認真聽取大陸網民的意見」的文章。內容稱，過去幾天，蔡康永根本不只是去現場聽取不同政治人物的意見和看法，因為有無數種辦法聽政治人物的看法，根本沒必要到造勢現場，且蔡康永當天坐在貴賓位、拿著應援棒，「這壓根兒就是去站台」。

文章說，「我在台灣駐點採訪過三個月，我非常清楚，台灣整天搞的那些極其無聊的競選活動，哪個名人到哪個場子，都是提前『勾兌』（有協調之意，但多指暗箱操作）好的，都有極強的政治色彩，這根本不是『隨便看看』那麼簡單。」

文章又稱，蔡康永的微博團隊在爭議爆發後直接清空了微博內容，壓根兒就是不想聽取大陸網民的意見，從中可以感受到一種「不服氣」「軟對抗」的情緒在裡面。且蔡康永這麼多年除了在大陸撈錢，從沒有在大是大非問題上鮮明地亮明過自己的立場。

文章稱，「台灣一些人非常幼稚，動不動就說，『我只是一個普通人，我不想關心政治』。對不起，這不過是自欺欺人之舉。任何一個有良知的中國人，在大是大非問題上都應該有自己鮮明的立場。」

文章強調，對於台灣名人、藝人、企業家等群體，在支持一個中國原則、反對台獨、支持兩岸統一等問題上，沒有任何模糊空間。在今天的大陸，這種迴避在原則問題上表態、一心只想賺大陸錢的精緻利己主義者，已經越來越沒有生存的空間。

文章稱，蔡康永在原則和底線問題上挑釁大陸網友，「我們是不可能原諒蔡康永的」。大陸網友與企業的反制不是民粹，而是用自己的行動捍衛一個中國原則，也是發出一個訊號：根本沒有騎牆（態度模稜兩可）的可能。

文章還說，對於那些不敢在原則問題上答題的「騎牆派」，對於那些明裡暗裡與台獨分子保持千絲萬縷聯繫的兩面派，「我們肯定要與他們鬥爭到底」。