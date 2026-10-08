「整個民進黨圍剿我一個人」 蔣萬安坦言：確實是最激烈的一次

台北市長蔣萬安接受中天網路節目「綠也掀桌」主持人前主委郭正亮和李珮瑄專訪。圖／取自網路直播畫面

AI摘要 文章摘要整理： 蔣萬安受訪表示，面對民進黨與龐大資源攻勢，這是他歷來最激烈的選戰，接下來將以市政成果與未來願景反擊。

選戰倒數，台北市長蔣萬安 登記參選後，下午首度接受專訪，針對是否輕敵、如何計畫選舉文宣時，蔣萬安坦言，現在整個民進黨 「圍剿我一個人」，整個國家機器、府院黨投入多少資源，確實是最激烈的一次。

蔣萬安接受中天網路節目「綠也掀桌」主持人前主委郭正亮和李珮瑄訪問時指出，自己有選戰的節奏，因為是現任的市長，專注在各項的市政，確實是最重要的工作。至於很多邀訪沒有上，是不是輕敵？絕對不是，過去立委選區中山、北松山，第一次參選立委，到後來參選市長，每一次選舉，都不輕鬆。

蔣萬安說，像他在黨內初選，和羅淑蕾那一次，也是各界非常不看好，後來先通過初選，然後再進入選舉，整個大環境，也是很逆風，那是2016年，然後後來立委連任選舉，也碰到民進黨參選人吳怡農，還有上次市長選舉「三腳督」。

蔣萬安，可以坦白講，這一次是他面臨到最激烈的選戰，因為很多朋友現在打開電視、滑手機看新聞，都覺得「怎麼全國好像只有台北市在選舉一樣？」因為現整個民進黨全黨「圍剿我一個人」，整個國家機器、府院黨投入多少資源，所以確實是最激烈的一次。

蔣萬安，但他還是像歷次選舉一樣，秉持絕不鬆懈、不大意，而且接下來就會把很多對未來的規畫，包括今天所提出來的市政大政策，很清楚、很負責任地跟市民說明、跟市民報告。

蔣萬安說，接下來下一步，不只是未來4年，而是對台北市，長遠要想到30年、50年的整體發展，怎麼樣讓所有的市民生活品質更好，以及讓整個市政建設的成果讓所有的市民共享，這非常重要。

主持人郭正亮直言，在選戰面，蔣萬安往往都在事後才在做危機解釋，對方有鋪天蓋地的網路造勢能力，可先提出不實訊息，蔣後面追就慢一步，最後51天如何克服？

蔣萬安坦言，確實是一個不對稱的戰爭，對手和其團隊有非常多資源，包括社群、網路、媒體的報導，會很多不實訊息一直傳遞。自己和團隊也努力透過各種方式告訴市民朋友正確訊息、很多具體施政成果，接下來4年擘畫的願景，一定會透過文宣、社群，持續傳遞，也會加大力道。

至於未來每周都可以接受專訪？蔣回應，一定會來安排，一個接著一個；「這一次是我遇到選戰最激烈、壓力最大的一次」，現在整個資源不對稱、社群生態完全改變，以及各式各樣如毒品問題的主張偷換概念，民眾會想知道為什麼要做立場的改變，而不是用網路力量把黑的講成白的、把A說成B。