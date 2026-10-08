國台辦還未定調蔡康永風波 陸委會：用威脅介選必反效果

台陸委會副主委梁文傑8日主持例行記者會。(記者陳宥菘／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 蔡康永出席沈伯洋活動引發中國輿論反彈，台灣陸委會梁文傑批評中共若以威脅介入選舉，只會違反民主自由並產生反效果。

知名主持人蔡康永 日前現身民進黨台北市長參選人沈伯洋 競總成立大會後，引爆中國輿論怒火，相關合作品牌火速切割，但形成對比的是，官方國台辦尚未定調此事，央媒也僅有解放軍 旗下一平台發表措辭強硬的評論文章。台陸委會副主委梁文傑今天強調，選舉在台灣本是一件自由表達意志的事，任何人想要用威脅的方式來介入，必然造成反效果。

梁文傑8日下午主持陸委會例行記者會，蔡康永捲入政治風波受矚目。梁文傑表示，在台灣要支持哪一個候選人，是很輕鬆且幾乎沒有成本的事。只要看這個候選人順眼，覺得他講話有道理，就可以支持他，不用擔心誰會因為你支持誰，然後對你怎麼樣。但在中共的眼中並不是這樣，他會用各種方式威脅你，讓你「只能支持誰、不能支持誰」。

梁文傑說，如果今天台灣是香港的話，中共把沈伯洋列為通緝分子，那他已經被DQ（取消資格），沈伯洋不可能選舉。國民黨主席鄭麗文昨天高喊沈伯洋是台獨分子，「在我看來，這就是配合中共的論述，意思是中共做的沒有錯」。

梁文傑表示，相信沒有人希望台灣的選舉由中共決定，包括誰可以選、誰不可以選，不然選舉乾脆停辦算了。希望透過這次的事情，大家都能學到民主自由的可貴、選擇的自由，這是最寶貴的事情。

中國解放軍旗下帳號「鈞正平」6日刊文說重話，稱台獨是「大是大非」問題，警告「一邊賺大陸紅利，一邊與台獨眉來眼去」，早晚會「付出難以承受的代價」。但其他央媒並未跟進，這是否是中共當局的自我克制？梁文傑僅回應說，還要再觀察。

而中國國台辦也尚未對蔡康永風波做出回應，台方對此有何評估？梁文傑表示，在台灣，選舉原本就是一個自由表達意志的事情，台灣人已經習慣了。任何人想要用威脅的方式來介入，必然會造成反效果。