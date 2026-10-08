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國台辦還未定調蔡康永風波 陸委會：用威脅介選必反效果

記者陳宥菘／台北即時報導
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台陸委會副主委梁文傑8日主持例行記者會。(記者陳宥菘／攝影)
台陸委會副主委梁文傑8日主持例行記者會。(記者陳宥菘／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

蔡康永出席沈伯洋活動引發中國輿論反彈，台灣陸委會梁文傑批評中共若以威脅介入選舉，只會違反民主自由並產生反效果。

知名主持人蔡康永日前現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競總成立大會後，引爆中國輿論怒火，相關合作品牌火速切割，但形成對比的是，官方國台辦尚未定調此事，央媒也僅有解放軍旗下一平台發表措辭強硬的評論文章。台陸委會副主委梁文傑今天強調，選舉在台灣本是一件自由表達意志的事，任何人想要用威脅的方式來介入，必然造成反效果。

梁文傑8日下午主持陸委會例行記者會，蔡康永捲入政治風波受矚目。梁文傑表示，在台灣要支持哪一個候選人，是很輕鬆且幾乎沒有成本的事。只要看這個候選人順眼，覺得他講話有道理，就可以支持他，不用擔心誰會因為你支持誰，然後對你怎麼樣。但在中共的眼中並不是這樣，他會用各種方式威脅你，讓你「只能支持誰、不能支持誰」。

梁文傑說，如果今天台灣是香港的話，中共把沈伯洋列為通緝分子，那他已經被DQ（取消資格），沈伯洋不可能選舉。國民黨主席鄭麗文昨天高喊沈伯洋是台獨分子，「在我看來，這就是配合中共的論述，意思是中共做的沒有錯」。

梁文傑表示，相信沒有人希望台灣的選舉由中共決定，包括誰可以選、誰不可以選，不然選舉乾脆停辦算了。希望透過這次的事情，大家都能學到民主自由的可貴、選擇的自由，這是最寶貴的事情。

中國解放軍旗下帳號「鈞正平」6日刊文說重話，稱台獨是「大是大非」問題，警告「一邊賺大陸紅利，一邊與台獨眉來眼去」，早晚會「付出難以承受的代價」。但其他央媒並未跟進，這是否是中共當局的自我克制？梁文傑僅回應說，還要再觀察。

而中國國台辦也尚未對蔡康永風波做出回應，台方對此有何評估？梁文傑表示，在台灣，選舉原本就是一個自由表達意志的事情，台灣人已經習慣了。任何人想要用威脅的方式來介入，必然會造成反效果。

精華 FAQ

  • 因為蔡康永現身沈伯洋競總成立大會後，被中國輿論解讀為政治站隊，相關合作品牌也迅速切割，顯示這起事件已從娛樂話題升高為政治爭議。

  • 目前國台辦尚未對蔡康永風波定調，央媒也沒有全面跟進，只有解放軍旗下平台發表強硬評論，整體反應比外界預期更為保留。

  • 梁文傑表示，台灣選舉本來就是自由表達意志的事，任何人若想用威脅方式介入，反而會引發民眾反感，讓干預行為產生反效果。

蔡康永 沈伯洋 解放軍

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