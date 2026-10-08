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蔡康永遭警告「付出代價」 北市警：已加強住處維安

記者翁至成／台北即時報導
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知名節目主持人蔡康永（中）4日下午悄悄現身沈伯洋台北市競選總部成立會場，有記者前...
知名節目主持人蔡康永（中）4日下午悄悄現身沈伯洋台北市競選總部成立會場，有記者前往詢問能否接受採訪，蔡低調表示不受訪，隨後又悄悄離開。（本報系資料照）

AI摘要

文章摘要整理：

蔡康永出席沈伯洋活動後引發爭議，遭中國品牌切割；解放軍宣傳平台更發文示警，北市警方已啟動住處巡邏與安全維護措施。

知名主持人蔡康永4日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，隨後遭中國合作品牌火速切割。解放共軍宣傳平台「鈞正平」6日晚間罕見不點名發文稱，某些人「一邊賺著大陸紅利，一邊與『台獨』眉來眼去」，早晚會「付出難以承受的代價」。對此，警政署昨天已指示蔡康永住處的北市警松山分局加強安全維護。

據了解，北市警方昨天就跟蔡康永聯繫上，將針對他的住處加強巡邏，並增設巡邏箱，也跟大樓保全告知，若有可疑狀況可直接報警；另外，蔡康永的活動、工作情形隨著地點不同，警方也會視狀況加強人身安全維護。

由解放軍新聞傳播中心主管的新媒體「鈞正平」，6日晚間以「在『台獨』這個大是大非問題上，不存在任何模糊空間」為題發文稱，近期一位台灣公眾人物因給「『台獨』頑固份子沈伯洋站台」，受到輿論強烈批評。面對質疑，「島內外一些人卻以『不要過多解讀』來進行搪塞」，當事人至今也未作出清晰明確回應。

文章提到，「不是所有事情都有模糊空間」，並指「『台獨勢力』是中國人民的死敵，『台獨份子』是民族的敗類」。

文章接著指，這是個大是大非的問題，沒有任何模糊空間，不容任何人騎牆搖擺、見風使舵。

文末稱，「某些人」妄圖用話術混淆是非，一邊賺著大陸紅利，一邊與「台獨」眉來眼去，早晚會把自己焊在歷史的恥辱柱上，付出難以承受的代價。

精華 FAQ

  • 因他4日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，隨後遭中國合作品牌切割；解放軍宣傳平台鈞正平也發文點名式施壓，稱相關人士恐付出代價。

  • 警政署已指示北市警松山分局加強維安，警方除與蔡康永聯繫外，也將針對住處加強巡邏、增設巡邏箱，並通知大樓保全，遇可疑狀況可立即報警。

  • 文章以反對台獨為主軸，批評部分人士一邊賺大陸紅利、一邊與台獨往來，強調沒有模糊空間，並警告相關人士早晚會付出難以承受的代價。

民進黨 蔡康永 沈伯洋

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