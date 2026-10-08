學者談兩蔣日記：蔣經國奉父命撰寫 內容較「正經八百」

中研院近代史研究所前所長呂芳上8日於北京出席參加中國歷史研究院講座，發表專題演講。(記者陳湘瑾／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 呂芳上在北京介紹近年台灣史資料出版與研究，並以《蔣經國日記》說明兩岸、中美關係及台灣解嚴前後的政治轉折。

中研院近代史研究所前所長呂芳上8日於北京出席中國歷史研究院講座，介紹台北近年來台灣史資料出版與研究，並以《蔣經國 日記》為出發點，講述當年兩岸與中美關係，以及台灣解嚴前後的政治變遷。他指出，蔣經國日記因奉蔣介石之命撰寫，內容更為正式，但兩蔣日記 仍是理解民國政治、軍事及社會變遷的重要史料，值得持續研究與發掘。

中國歷史研究院8日舉行講座「台北近年來台灣史資料出版與研究」，由呂芳上擔任主講人，政大歷史系名譽教授張哲郎，以及中國社會科學院學部委員、台灣史研究中心主任張海鵬擔任與談人。

現場相關人員表示，原本並未預期與台灣相關的主題會吸引很多參加者，因此選擇較小的會議室，沒有想到來參加的人數超出預期，現場估約近70人參與。

呂芳上首先介紹近1、2年出版的台灣史研究著作，有口述史、日記、商業活動檔案等。包括《困境中的掙扎》、《黃旺成日記》、《劉菘甫鐵窗日記》、《臺南商業文書》、《保密局臺灣站白色恐怖史料彙編》等，也介紹到《侯雨利與臺南幫企業傳承》、《究明原委》等書。

分享後半段，呂芳上主要從國史館2024年出版的《蔣經國日記》為切入點，講述蔣經國政治人脈、兩岸政治與中美關係、對於接班人的思考、十大建設、中壢事件總檢討等。

日記中也呈現了蔣經國在1960年代的春季課程表，包括每星期一學畫、每星期8小時練習英文、每周讀《古文觀止》一篇、每日讀《聖經》，以及閱讀《明史》、《美國走向民主之經過》等。

呂芳上也介紹到，蔣經國時代的最後3年台灣繼續出現轉折性變化，尤其是1987年解嚴一舉，堪稱台灣政治發展史上的分水嶺。

呂芳上表示，蔣經國寫日記是奉蔣介石之命，還要交給蔣介石看，也讓大家質疑是否會有造假的內容。相比蔣介石的日記，「蔣經國就是比較正經八百」，看起來就是比較正式的內容。

談到兩蔣日記對民國史研究的意義與價值，呂芳上認為，了解自1910年代以來的政治、軍事、社會變遷、個人內心世界的變化。抗戰是蔣介石事業的高峰之一，當時社會變遷劇烈，有些日記內容提到政治、經濟、社會、文教等議題，都是可以繼續發掘探索的問題。