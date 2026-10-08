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路透：巡邏發現中國海上民兵船 首次現蹤台灣東部外海

中央社台北8日綜合外電報導
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根據路透檢視的一份監控報告，今年8月在台灣太平洋沿岸附近發現一艘中國海上民兵船及...
根據路透檢視的一份監控報告，今年8月在台灣太平洋沿岸附近發現一艘中國海上民兵船及另外兩艘船隻，這是首次在這處敏感區域發現這類船隻。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

路透報導，台灣太平洋沿岸首次發現中國海上民兵船，與海警船及科研船同行，台灣國防部批評北京藉此擴張海上活動。

根據路透檢視的一份監控報告，今年8月在台灣太平洋沿岸附近發現一艘中國海上民兵船及另外兩艘船隻，這是首次在這處敏感區域發現這類船隻。

路透報導，安捷航空（Apex Aviation）的報告將「閩福鼎漁07902」（Minfudingyu 07902）辨識為一艘兼具中國民兵船功能的漁船。該船8月中被發現與一艘中國海警船及一艘科研船共同航行。

在詢及安捷航空相關報告時，台灣國防部給路透的聲明表示，中國「以執法和科研為掩護進行騷擾，企圖在非衝突情況下擴大行動範圍，以製造實質管轄權的假象」。

台灣國防部指出，這類行動破壞國際秩序並挑戰台灣海洋權益；國防部並補充，國軍正與包括海巡署在內的其他單位合作，運用偵察工具追蹤中國活動。

中國的國台辦和國防部未回應路透的置評請求。

兩名聽取相關簡報的台灣高層官員表示，台灣已證實「閩福鼎漁」、海警船「2502」以及科研船「向陽紅3號」8月中在台灣附近。

路透報導，中國海上民兵船的做法可追溯至1950年代，較常出現在南海衝突熱點，往往由漁船組成，船員接受訓練與支援，以在爭議水域作業，通常與海警船共同行動。

分析人士表示，這支船隊有助北京主張海洋權益，同時維持民用船隻的表象。

精華 FAQ

  • 路透檢視監控報告後指出，今年8月在台灣太平洋沿岸附近，首次發現中國海上民兵船現蹤，顯示這類船隻活動範圍已延伸到台灣東部外海。

  • 安捷航空報告將「閩福鼎漁07902」辨識為兼具民兵功能的漁船，該船8月中與中國海警船「2502」及科研船「向陽紅3號」共同航行。

  • 台灣國防部認為，北京以執法和科研作為掩護進行騷擾，試圖在非衝突情況下擴大行動範圍，製造實質管轄權假象，並已與海巡等單位合作追蹤。

國防部

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