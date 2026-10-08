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救國團敗訴定讞 被確認為國民黨附隨組織 資產凍結

記者屈彥辰／台北即時報導
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救國團。(本報系資料照)
救國團。(本報系資料照)

AI摘要

文章摘要整理：

最高行政法院駁回救國團上訴，維持黨產會將其認定為國民黨附隨組織並凍結56.1億元資產的處分，救國團則批評判決違憲違法。

黨產會認定救國團為國民黨附隨組織並凍結56.1億元資產，救國團提行政訴訟，最高行政法院今駁回上訴確定。法院指出黨產條例修正案未經總統公布不生效力，仍依現行法審理。救國團主任葛永光表示，對判決不以為然，批政院未提覆議、總統未公布是違憲違法，法院向政治勢力妥協，將續爭清白。

黨產會8年前認定救國團為國民黨附隨組織，並禁止處分56.1億元(新台幣，約1.75億美元)資產，救國團不服提行政訴訟，一審認為黨產會處分無違誤，判決救國團敗訴。救國團提上訴，最高行政法院今駁回上訴，全案確定。

據判決理由，依憲法第170條規定：「本憲法所稱之法律，謂經立法院通過，總統公布之法律。」中央法規標準法第4條規定：「法律應經立法院通過，總統公布。」是以法律未經總統公布，即無法產生對外效力。黨產條例修正第4條及第34條雖於2026年1月30日經立法院三讀通過，然迄未經總統公布，該修正條文自無法產生對外效力，本院仍應依現行黨產條例規定而為審理。

葛永光說，立法院已通過黨產條例修正案，救國團成立時是政府組織，應排除黨產條例適用，政府組織當然不會是國民黨附隨組織。行政院雖無執行黨產條例修正案，但輿論清楚這是明顯違憲、違法。

葛永光表示，立法院代表多數民意通過黨產條例修正案，且據憲法總統對於立法院通過法律，十天之內必須公布，這是總統的義務而非權力。

葛永光也說，針對黨產條例修正案，行政院並沒有提出覆議，行政院對立法院通過的法律若有意見則可提覆議，這是給行政院對抗立法權的武器，既然政院未提覆議，表示沒有意見，總統在十天之內就有義務公布。

葛永光指出，即使總統沒有公布，立法院通過的法律也應生效，沒有執行法律其實是違憲違法。法院應根據最新法律裁決，沒有根據最新法律裁決是公然違法，因此他對於這樣的裁決不以為然，法官可能不熟憲法，法官沒有根據最新民意裁決，顯然是對現行政治勢力妥協，非常遺憾。仍會尋求各種途徑，澄清救國團的清白。

救國團主任葛永光。(本報系資料照)
救國團主任葛永光。(本報系資料照)

精華 FAQ

  • 法院駁回救國團上訴，讓一審結果確定，也就是維持黨產會對救國團的認定與處分，確認其為國民黨附隨組織，相關資產凍結不變。

  • 判決指出，法律必須經立法院通過且由總統公布才會生效；由於該修正案雖已三讀通過，但尚未經總統公布，因此不具對外效力，法院仍適用現行黨產條例。

  • 葛永光表示不認同判決，認為救國團成立時屬政府組織，不應被視為國民黨附隨組織，並批評行政與司法機關未依最新民意與法律行事，未來將持續尋求各種途徑爭取清白。

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