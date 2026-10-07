我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

康乃爾性侵案2學生仍在校上課 教授：不知如何處理

查克柏格妹妹隱藏身分7年 白天創投、晚上DJ 打碟

選戰倒數 賴清德提醒綠參選人團隊 留意錯假訊息攻擊

記者蔡晉宇／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民進黨主席賴清德。聯合報系資料照
民進黨主席賴清德。聯合報系資料照

AI摘要

文章摘要整理：

賴清德提醒民進黨參選人團隊，在選戰倒數階段提高警覺，面對境內外錯假訊息、假民調與抹黑攻擊要即時查證、冷靜回應，避免社會對立擴大。

民進黨主席賴清德今天在民進黨中常會表示，選舉期間如何面對境內外錯假訊息的挑戰，已經成為許多民主國家共同面對的重要課題，要提醒所有黨公職與參選人團隊，面對誤導性訊息與抹黑攻擊，都不能夠掉以輕心，也不要因為一時情緒，而陷入對方設定的議題。

賴清德指出，距離年底地方選舉投票日只剩下52天，選舉的熱度也逐漸升溫，越接近投票日就必須更加提高警覺，從過去每一次選舉的經驗可以看到，越到選戰的後期，社會上越可能出各種錯假訊息，混淆民眾視聽，甚至干擾、影響台灣民主選舉的正常秩序，以及選民的判斷。

賴清德說，這些錯假訊息的來源與型態相當的複雜，有些可能來自境外勢力，利用AI生成技術，製造幾可亂真的聲音或影像，或是透過假民調、選務作弊等誤導性論述與不實謠言，經由網路上的大量假帳號，以及其他協力者，透過公開或封閉的社群平台，有組織地散布訊息、進行認知操作。

賴清德表示，可以預見的是，當選舉越接近最後階段，各種不實訊息、惡意醜化與滋擾，都可能增加，手法與形式也可能更加複雜，這些訊息不論來自哪裡、採取什麼樣的形式，只要是刻意扭曲事實、製造仇恨，就可能讓民眾在不完整或錯誤的資訊下做出判斷，也可能進一步造成社會的不信任與對立。

賴清德指出，當錯假訊息不斷累積，讓民眾對選舉、對民主制度產生懷疑，甚至降低參與公共事務與投票的意願，受影響的就不只是單一候選人或單一政黨，而是台灣民主社會長期累積的信任與韌性。

賴清德說，「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」，但越是在選舉最後階段，就越要沉著、冷靜，提高警覺，不能讓誤導性論述與認知操作，帶著台灣社會走，更不能讓選舉變成彼此攻擊、撕裂對立的競賽。

賴清德表示，對於網路上流傳的虛假訊息，希望大家能夠在第一時間掌握事實、查證訊息、即時回應；面對無端指控，就要把事實向民眾講清楚，把真相對社會說明白，大家一定要「心頭掠予定，穩健向前行」，即使選舉越到最後，競爭越激烈，更考驗著民進黨的團隊能不能站穩腳步、守住原則，堅持陽光、正向的民主選舉。

精華 FAQ

  • 他提醒所有黨公職與參選人團隊，面對選舉期間的誤導性訊息與抹黑攻擊不能掉以輕心，也不要因一時情緒落入對手設定的議題。

  • 因為越接近投票日，社會上越可能出現各種錯假訊息，內容可能混淆民眾判斷，甚至干擾選舉秩序，影響民主社會的信任與韌性。

  • 他主張要在第一時間掌握事實、查證訊息並即時回應；遇到無端指控，就把事實向民眾講清楚、把真相對社會說明白，保持穩健前行。

民進黨 賴清德

上一則

駐美代表俞大㵢：美台關係穩固 華府對台立場不變

延伸閱讀

柯文哲：若民進黨攻破新北市 鄭麗文將面臨下台壓力

柯文哲：若民進黨攻破新北市 鄭麗文將面臨下台壓力
沈伯洋控潑毒品髒水 蔣萬安競辦：講不過就大出征

沈伯洋控潑毒品髒水 蔣萬安競辦：講不過就大出征
沈伯洋成立競總被爆動員5000人 賴上班日輔選挨批雙標

沈伯洋成立競總被爆動員5000人 賴上班日輔選挨批雙標
韓國瑜認當年「被黑最慘」提醒...蔣萬安嘆「心有戚戚焉」會學這精神

韓國瑜認當年「被黑最慘」提醒...蔣萬安嘆「心有戚戚焉」會學這精神

熱門新聞

陳幸妤日前受訪時指出，趙建銘對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」。(本報資料照片)

陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩

2026-10-04 00:53
張晨光（左）、陳妍希登上中國國慶表演節目。（擷自微博）

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

2026-10-01 11:45
東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，扯出獄政史上最大貪瀆弊案。(本報系資料照)

逆轉 史上最大獄政弊案 王令麟、北監前副典獄長二審無罪

2026-10-01 12:04
美國聯邦調查局4日在洛杉磯國際機場逮捕34歲加州房地產經紀人張婉瑩，她涉嫌受中國大陸政府指示，監視台灣總統賴清德人在美國的兒子賴廷與及其家人。（截圖自@USAttyEssayli在X的照片）

中國特工監視賴清德長子遭FBI逮捕 埋伏住處偷拍手法曝光

2026-10-04 22:30
對於趙建銘已歸還2300萬元教育基金，陳幸妤受訪說，心頭大石落下，小孩都沒有意見，她沒有什麼話要再說了，感謝大家這段時間的關心。（記者袁志豪／攝影）

從表明是「前妻」到趙建銘歸還教育基金 陳幸妤：心頭大石落下

2026-10-04 23:10
中國官員1（左）約於2024年10月19日傳給美國華裔女子張婉瑩（右）一張合照，可見中國官員1穿著寫有「國際關係學院公共管理系2014屆畢業10周年聚會」的上衣。（截圖自FBI訴狀）

賴清德長子遭跟監細節曝光 女1招避追查 中官員收照片連回3個讚

2026-10-05 01:01

超人氣

更多 >
北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？

北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？
台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」

台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」
全美97店一夕熄燈 這家平價吃到飽名店宣布重返加州

全美97店一夕熄燈 這家平價吃到飽名店宣布重返加州
頭等艙、商務艙變便宜了 聯航推「基礎票」但有限制

頭等艙、商務艙變便宜了 聯航推「基礎票」但有限制
川普稱可讓伊朗摧毀洛杉磯聖地牙哥 白宮批記者：蠢蛋

川普稱可讓伊朗摧毀洛杉磯聖地牙哥 白宮批記者：蠢蛋