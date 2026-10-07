沈伯洋破圈少康戰情室 無政治前提願參加雙城論壇

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）7日登上前中廣董事長、資深媒體人趙少康（右）所主持節目「少康戰情室」，雙方針對毒品議題交鋒。（TVBS提供）中央社

AI摘要 文章摘要整理： 沈伯洋受訪談及雙城論壇、毒品政策、罷免爭議與遭監控情況，強調願在無政治前提下參加雙城論壇，並否認推動毒品除罪化或涉CIA等指控。

民進黨台北市長參選人沈伯洋 今天接受節目主持人趙少康 專訪，被外界視為破圈無極限，被問到若當選是否願參加年底雙城論壇 ，他表示，在確保沒有政治前提下，自己願意參加。

沈伯洋今天接受TVBS電視台「少康戰情室」節目專訪，主持人趙少康提問，如何看僑務委員會委員長徐佳青請辭一事，國民黨說是擔心影響沈伯洋選情所致，但徐並不承認。

沈伯洋表示，若有發生事情就應該要調查或進行司法程序，這件事情倒也沒什麼好談的，既然徐已請辭，應釐清到底事實為何，這是重要事情。

針對近日毒品議題攻防，趙少康詢問，若當選市長，要如何解決北市校園毒品和毒駕問題。

沈伯洋重申，他沒有要推毒品除罪化，也沒有贊成台灣大麻合法化。

他表示，現在要篩檢毒品的困難性變高，所以建議熱點執法，其次就是要教導學童如何拒絕毒品，若已吸毒者要如何找出再轉介減害措施。

趙少康提到，大罷免沒過，身為發起人之一者承擔什麼責任；以及外界認為台灣內部團結都來不及，但沈卻創辦黑熊學院和發起大罷免，是在撕裂台灣。

沈伯洋澄清，大罷免是公民運動，自己並非發起人，認為當時國會有許多亂象，且通過許多法案踩到國安界線，若有公民團體出來說希望改變國會生態，支持是天經地義。

沈伯洋認為，罷免是憲法所賦予的權利，不會因此就變成在撕裂社會，就像選舉雙方政見不同，是希望選民可以做選擇，但不代表是撕裂，自己也沒有要進行負面選舉策略，希望能夠一直講政見。

提問人李承穎則問，是否支持今年底續辦雙城論壇。沈伯洋表示，台北市政府處理雙城論壇的組織框架續留沒有問題，但要確保沒有政治前提、且有效益和內容，以及可以幫助到產業，那就可以繼續做，若做不到前述條件就不應該繼續辦。

沈伯洋說，若無一國兩制或九二共識等政治前提，自己願意參加，雙方交流都是風險控管而已，不代表完全不能對話，但底線必須守好，並舉交換小貓熊命名為例。

「因為我對他們來講是通緝的對象，所以他們要如何更改我的名字，可能也變得蠻重要的。」沈伯洋笑說，沒有光不光榮的問題，自己從政前就在做中國相關研究，所以就被中國針對，代表所做的研究獲對方肯定。

提問人錢怡君追問，沈伯洋多次提到遭監控，日前赴日交流也穿防彈衣，是否真有相關必要。

沈伯洋表示，因之前有輛機車停在家門口附近許久，經測試發現有訊號，起初並未聯想到中國方面，認為有可能是國內政治攻防，但擔心背後和國安相關，所以不想打草驚蛇，歷時1年多偵查才確認是香港人士委託。

沈伯洋認為，這不是害不害怕的問題，跨國鎮壓心戰就是想要讓自己感到畏懼、害怕，這都會落入對方陷阱，保護好自己是對選民和家人的負責。

錢怡君再問，有何策略爭取到上一屆市長選舉時的白色選票，大罷免期間帶來仇恨值，如何當全民市長。沈伯洋表示，對自己來說，各方支持者都要爭取，大家都是要溝通的對象，

趙少康追問，外媒指出有外資透過美國國際開發署（USAID）資助國內3個組織，且都和沈有關；時事評論員陳柏惟也讚沈「右手拿CIA資金、左手拿中共錢」，美中通吃，直問是否為CIA的人。

沈伯洋說，先講結論「我不是CIA的人」，並說陳柏惟是故意開玩笑。在學界做研究常會申請經費，自己做研究會向世界各國和國際組織申請經費，所以有些人會將組織間串連關係、變成謠言，申請經費多花在人事費用上。

趙少康詢問，如何評價對手、現任台北市長蔣萬安。沈伯洋表示，蔣萬安很多政策都是延續性的，若是好政策多沒問題；但有些偏系統性問題不積極處理，像是兒虐等問題若不積極處理，就容易出事。（編輯：龍柏安）1151007