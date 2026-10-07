沈伯洋登「少康戰情室」 網嗨翻「張無忌決戰光明頂」

趙少康（左）今晚專訪沈伯洋。圖／摘自YouTube

AI摘要 文章摘要整理： 民進黨台北市長候選人沈伯洋今晚將登上趙少康主持的《少康戰情室》，原本YT封面一度呈現1打5，吸引網友熱議，後來官方改為一對一首圖。

民進黨籍台北市長候選人沈伯洋 繼接受王偉忠 、李四端等人專訪後，今晚登上國民黨戰鬥藍發起人趙少康 主持的TVBS「少康戰情室」，YT直播封面原先是「1打5」的場面，不過目前官方已經換上新首圖，改為趙少康和沈伯洋一對一，直播內容令外界相當期待。

影片來源：YouTube@少康戰情室 TVBS Situation Room

沈伯洋預計今晚8點上「少康戰情室」，官方YT頻道原先釋出的封面有主持人錢怡君、譚伊倫、謝曜州，以及新聞部副理樊啟明等人，形成「1打5」的場面，直播還沒開始，留言區已經引發網友瘋狂討論，直呼「如果是1打5那就是真正的舌戰群儒啊」、「沈伯洋是張無忌嗎？決戰光明頂」、「舌戰群雄，看能不能再一戰出名」。

沈伯洋先前接受王偉忠及李四端專訪，帶來驚人流量，今晚對上趙少康讓不少網友相當興奮，對於官方更換直播首圖，有網友也分析：「如果在他的節目一打五沈贏了話，假萬安就真的下課了，而且趙少康是聰明人，他可能也知道puma（沈伯洋）問不倒，看他節目的都是深藍居多，訪問到後面結果選票又被吸走，那就好笑了，有前車之鑑，王偉忠，李四端，還有T正步。」

官方YT頻道直播首圖原先是「1打5」場面。圖／摘自YouTube