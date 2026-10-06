前國安局長評元首：李登輝深藏不露、賴清德不能只當台獨符號

國安局前局長李翔宙舉行新書『政。望』發表會。(記者胡經周／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 前國安局長李翔宙回顧歷任元首風格，並直言賴清德在台海緊張局勢下，應兼顧安全、民意與國家整體利益。

國安局前局長李翔宙的軍旅與公職生涯，曾追隨蔣經國至今歷任元首。他回憶，蔣經國令人感動，李登輝深藏不露，陳水扁 擅長人情世故，馬英九一切按表操課，蔡英文 將對美關係帶到高峰，也讓兩岸降到冰點。

至於現任總統賴清德 ，李翔宙未描述兩人互動，但強調國家處於危險時刻，不能有任何出錯，不能只當台獨符號，不能只顧今天選票，理念不能超過安全。

李翔宙回憶，1980年他在澎湖擔任飛彈連長，有一天蔣經國總統前來營區視察。他作完簡報之後，蔣要他在身旁坐下，問候雙親狀況；得知他未婚，立刻說要幫忙找對象。最後拍拍他肩膀說，「好好幹」。事後經當時侍衛長周仲南告知，蔣交代他幫李翔宙介紹女友，李連忙婉謝，但心下很感動。

侍衛長周仲南曾經是李翔宙的老長官，事後告訴他：「總統非常誇獎你，要我幫你找女朋友。」他連忙向周表達婉謝之意。

李翔宙擔任李登輝的副侍衛長，九二一地震後陪同勘災。有天李登輝突然問，覺得政府最欠缺什麼？李翔宙說是整合。李登輝表示滿意，順手拿出兩本英日文書籍，內容都是談整合。他覺得李登輝擅長運用學理，做事像下圍棋，「最後你才知被他贏了」。

李翔宙說，最不敢談陳水扁總統，因為爭議性太高。他回憶，在情報參謀次長室執行官任上，一個星期天早上湯曜明部長突然來電，要他下午3點鐘，對美國出兵伊拉克進行簡報。當時李翔宙父親重病彌留，榮總醫師打電話來要他去見最後一面，他也沒有空。下午在衡山指揮所簡報完畢，湯曜明才從其他人處得知李父過世。湯曜明很意外，看著他除了「對不起」，說不出其他話來。第二天陳總統到國防部，特別走到他辦公桌前，鞠了一個躬。

李翔宙形容陳水扁，是最會動用與動員人力的人，但他最大敗筆也是，把這種動員當成是國家治理。

馬英九總統時代，李翔宙擔任憲兵司令，正逢母親過世。他沒讓辦公室同事知道，和家人自行完成後事。直到火化當天，在殯儀館被其他人看到，對方告知部長高華柱。高華柱覺得難以置信，查證屬實後向他致歉，同時告知馬總統。第二天，7大情治系統舉行高層會議，馬總統和他握手，但沒有多說什麼。事後高華柱告訴李翔宙，總統已經批了他升任上將。

李翔宙說，馬總統做事一切按表操課，程序、規定、法律等各方面符合，缺點是缺乏人情味與效率。

蔡英文總統上任，李翔宙擔任退輔會主委，因為年改議題遭到抨擊求官。他隨即表態辭職明志，並且帶著家人離開家到福隆度假。結果總統透過管道找到他，邀他第二天到官邸簡餐。蔡總統倒了一杯紅酒，向李翔宙敬酒表示：「我代表國家謝謝您的辛勞。」

李翔宙沒有直接評論蔡英文的領導，但說：美軍教導幹部領導統御，關鍵是「你不是你，你是眾人期待的你」。他也說，蔡總統將台美關係帶到最高點，卻也讓兩岸關係落到最冰點。

對現任總統賴清德看法為何？李翔宙沒有提及兩人互動，但表示：目前是中華民國有史以來，局勢最緊繃、最危險的時候，總統不能有任何出錯。川普說「美國不一定會來」，北京說「統一是歷史必然」，國家內部人民看不到未來，這些都是有史以來對台灣領導人最大的歷史考驗。

李翔宙接著說，自己對領導人的衷心期盼是：不能只當台獨的符號，也要當台灣領導人；不要只管今天選票，也要管台灣明天；不能只說人民想聽的話，要說最需要聽的話；總統的理念，不能超過人民的安全。