我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

7男輪暴女大生無人被起訴 康乃爾數千學生怒：校長下台

遭爆帶兒出訪公器私用 徐佳青宣布請辭僑委會

前國安局長評元首：李登輝深藏不露、賴清德不能只當台獨符號

記者程嘉文／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國安局前局長李翔宙舉行新書『政。望』發表會。(記者胡經周／攝影)
國安局前局長李翔宙舉行新書『政。望』發表會。(記者胡經周／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

前國安局長李翔宙回顧歷任元首風格，並直言賴清德在台海緊張局勢下，應兼顧安全、民意與國家整體利益。

國安局前局長李翔宙的軍旅與公職生涯，曾追隨蔣經國至今歷任元首。他回憶，蔣經國令人感動，李登輝深藏不露，陳水扁擅長人情世故，馬英九一切按表操課，蔡英文將對美關係帶到高峰，也讓兩岸降到冰點。

至於現任總統賴清德，李翔宙未描述兩人互動，但強調國家處於危險時刻，不能有任何出錯，不能只當台獨符號，不能只顧今天選票，理念不能超過安全。

李翔宙回憶，1980年他在澎湖擔任飛彈連長，有一天蔣經國總統前來營區視察。他作完簡報之後，蔣要他在身旁坐下，問候雙親狀況；得知他未婚，立刻說要幫忙找對象。最後拍拍他肩膀說，「好好幹」。事後經當時侍衛長周仲南告知，蔣交代他幫李翔宙介紹女友，李連忙婉謝，但心下很感動。

侍衛長周仲南曾經是李翔宙的老長官，事後告訴他：「總統非常誇獎你，要我幫你找女朋友。」他連忙向周表達婉謝之意。

李翔宙擔任李登輝的副侍衛長，九二一地震後陪同勘災。有天李登輝突然問，覺得政府最欠缺什麼？李翔宙說是整合。李登輝表示滿意，順手拿出兩本英日文書籍，內容都是談整合。他覺得李登輝擅長運用學理，做事像下圍棋，「最後你才知被他贏了」。

李翔宙說，最不敢談陳水扁總統，因為爭議性太高。他回憶，在情報參謀次長室執行官任上，一個星期天早上湯曜明部長突然來電，要他下午3點鐘，對美國出兵伊拉克進行簡報。當時李翔宙父親重病彌留，榮總醫師打電話來要他去見最後一面，他也沒有空。下午在衡山指揮所簡報完畢，湯曜明才從其他人處得知李父過世。湯曜明很意外，看著他除了「對不起」，說不出其他話來。第二天陳總統到國防部，特別走到他辦公桌前，鞠了一個躬。

李翔宙形容陳水扁，是最會動用與動員人力的人，但他最大敗筆也是，把這種動員當成是國家治理。

馬英九總統時代，李翔宙擔任憲兵司令，正逢母親過世。他沒讓辦公室同事知道，和家人自行完成後事。直到火化當天，在殯儀館被其他人看到，對方告知部長高華柱。高華柱覺得難以置信，查證屬實後向他致歉，同時告知馬總統。第二天，7大情治系統舉行高層會議，馬總統和他握手，但沒有多說什麼。事後高華柱告訴李翔宙，總統已經批了他升任上將。

李翔宙說，馬總統做事一切按表操課，程序、規定、法律等各方面符合，缺點是缺乏人情味與效率。

蔡英文總統上任，李翔宙擔任退輔會主委，因為年改議題遭到抨擊求官。他隨即表態辭職明志，並且帶著家人離開家到福隆度假。結果總統透過管道找到他，邀他第二天到官邸簡餐。蔡總統倒了一杯紅酒，向李翔宙敬酒表示：「我代表國家謝謝您的辛勞。」

李翔宙沒有直接評論蔡英文的領導，但說：美軍教導幹部領導統御，關鍵是「你不是你，你是眾人期待的你」。他也說，蔡總統將台美關係帶到最高點，卻也讓兩岸關係落到最冰點。

對現任總統賴清德看法為何？李翔宙沒有提及兩人互動，但表示：目前是中華民國有史以來，局勢最緊繃、最危險的時候，總統不能有任何出錯。川普說「美國不一定會來」，北京說「統一是歷史必然」，國家內部人民看不到未來，這些都是有史以來對台灣領導人最大的歷史考驗。

李翔宙接著說，自己對領導人的衷心期盼是：不能只當台獨的符號，也要當台灣領導人；不要只管今天選票，也要管台灣明天；不能只說人民想聽的話，要說最需要聽的話；總統的理念，不能超過人民的安全。

精華 FAQ

  • 他認為蔣經國令人感動，會主動關心部屬與家庭；李登輝則深藏不露，擅長運用學理與布局，做事像下圍棋，往往到最後才知道自己已被對方布局取勝。

  • 他說陳水扁最會動員人力，但也把動員當成治理方式；馬英九則一切按表操課，程序、規定與法律都很到位，但缺點是較缺人情味與效率。

  • 李翔宙認為當前局勢極度緊繃，總統不能出錯，不能只當台獨符號，也不能只顧今天選票；領導人應說人民最需要聽的話，且理念不能超過人民安全。

賴清德 陳水扁 蔡英文

上一則

遭爆帶兒出訪公器私用 徐佳青哽咽請辭僑委會、自請調查

延伸閱讀

國安局前局長李翔宙：過度依賴美國 是台灣盲點

國安局前局長李翔宙：過度依賴美國 是台灣盲點
習籲美反台獨 台外交部政次：我們國家叫中華民國 沒有台獨問題

習籲美反台獨 台外交部政次：我們國家叫中華民國 沒有台獨問題
賴清德出怪招 桃園輔選黃世杰卻猛讚張善政

賴清德出怪招 桃園輔選黃世杰卻猛讚張善政
中派人監視賴清德長子 台總統府譴責「典型跨國鎮壓」

中派人監視賴清德長子 台總統府譴責「典型跨國鎮壓」

熱門新聞

陳幸妤日前受訪時指出，趙建銘對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」。(本報資料照片)

陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩

2026-10-04 00:53
張晨光（左）、陳妍希登上中國國慶表演節目。（擷自微博）

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

2026-10-01 11:45
東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，扯出獄政史上最大貪瀆弊案。(本報系資料照)

逆轉 史上最大獄政弊案 王令麟、北監前副典獄長二審無罪

2026-10-01 12:04
美國聯邦調查局4日在洛杉磯國際機場逮捕34歲加州房地產經紀人張婉瑩，她涉嫌受中國大陸政府指示，監視台灣總統賴清德人在美國的兒子賴廷與及其家人。（截圖自@USAttyEssayli在X的照片）

中國特工監視賴清德長子遭FBI逮捕 埋伏住處偷拍手法曝光

2026-10-04 22:30
對於趙建銘已歸還2300萬元教育基金，陳幸妤受訪說，心頭大石落下，小孩都沒有意見，她沒有什麼話要再說了，感謝大家這段時間的關心。（記者袁志豪／攝影）

從表明是「前妻」到趙建銘歸還教育基金 陳幸妤：心頭大石落下

2026-10-04 23:10
中國官員1（左）約於2024年10月19日傳給美國華裔女子張婉瑩（右）一張合照，可見中國官員1穿著寫有「國際關係學院公共管理系2014屆畢業10周年聚會」的上衣。（截圖自FBI訴狀）

賴清德長子遭跟監細節曝光 女1招避追查 中官員收照片連回3個讚

2026-10-05 01:01

超人氣

更多 >
黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質

黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質
海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走
「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友

「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友
陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動

陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動
「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕

「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕