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台藝人秦偉性侵案 第8度申請假釋再被駁回

記者王聖藜／台北即時報導
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藝人秦偉第八度申請假釋又駁回。聯合報系資料照
藝人秦偉第八度申請假釋又駁回。聯合報系資料照

AI摘要

文章摘要整理：

秦偉因性侵3名女子判刑7年8月定讞，服刑至今多次聲請假釋未果，最新第8度申請仍因未彌補被害人傷害而遭駁回。

台藝人秦偉性侵女編劇、女粉絲、女造型師3案判處有期徒刑7年8月確定，2020年4月入監服刑，關押在台中監獄；秦今年6月「第八度」申請假釋，假釋審議委員會日前駁回秦的申請案。

假釋審議委員會審查認為，秦偉犯強制性交罪，造成多名被害人身心受創，且未彌補犯罪所生之傷害，駁回假釋申請案。

2016年1名女造型師指控秦偉性侵，控訴秦2010年7月邀她到台北市信義區的住處，將她壓制在床、違反意願性侵；女造型師爆料之後，又有女編劇、女粉絲相繼控訴秦利用談偶像劇劇本、約見面聊天不同理由性侵，檢警展開查辦。

檢方認定，有8名女子遭秦偉性侵，含2名未成年人，年紀最小是14歲，起訴秦偉並求刑41年，不過，5名被害人的指控罪證不足，秦獲判無罪，只有秦性侵女編劇、女粉絲、女造型師3案有罪確定，2021年2月裁定3案應執行有期徒刑7年8月確定。

2020年4月10日，秦偉向台北地檢署聲請囑託南投地檢署代為執行，南投地檢署執行科檢察官4月14日開指揮書將秦偉發監台中監獄。

2024年1月起，秦偉以已服刑過半為由首度申請假釋被駁回，同年5月秦捲土重來，還是被駁回；2024年9月秦第三度申請假釋遭駁回。

秦偉2025年1月第四度提申請假釋，假釋審議委員會照樣駁回申請案，秦2025年5月再提申請被駁回，2025年9月時他第六度申請仍未通過審議，2026年1月第七度申請被駁回，2026年6月秦第八度再申請，仍無法如願。

精華 FAQ

  • 他是在2025年6月提出第8度假釋申請，但假釋審議委員會日前仍決議駁回，理由是其犯罪造成多名被害人身心受創，且未見彌補損害。

  • 秦偉僅就女編劇、女粉絲與女造型師3案被認定有罪，最後裁定3案應執行有期徒刑7年8月確定；另有5名被害人指控因證據不足獲判無罪。

  • 委員會認為秦偉犯強制性交罪，已對多名被害人造成嚴重身心創傷，但至今未積極彌補犯罪所造成的傷害，因此不符合假釋審查考量而遭否決。

性侵

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