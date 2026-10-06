唐綺陽發聲挺蔡康永「民主自由是台灣珍貴價值」

唐綺陽（左二）擔任客座評審。圖／大慕影藝提供

AI摘要 文章摘要整理： 唐綺陽參與新節目錄製，對外界批評淡然以對，並替逸祥緩頰；她也公開力挺蔡康永，認為台灣民主自由是珍貴價值。

星座專家唐綺陽今天以客座評審的身分錄製全新節目「料理少年王者之路」，唐綺陽感謝製作單位看中她「吃貨」的特質，讓她可以在節目中用不同的角度去探究少年廚師背後的故事。外界關心錫蘭先前的攻擊是否對唐綺陽心情造成影響，唐綺陽完全沒走心，非常大度地一笑置之。

唐綺陽表示，就像料理好不好吃是很主觀的，如果多數人覺得好吃，就形成客觀。「我一直以來都是在做療癒的事情，觀眾可以自行選擇有沒有幫助，我相信天道是有輪迴的，所以心情沒有不好。」

而逸祥在「11點熱吵店」模仿沈伯洋 被網友罵翻，唐綺陽身為主持人替逸祥緩頰，直言逸祥只是單純接通告，透過模仿的外表去比賽英語等遊戲，就只是為了好玩。不過唐綺陽提醒，會產生爭議代表最近這方面的敏感度比較高，大家說話和做事前還是要注意一下民意。

至於蔡康永 因為出席沈伯洋競選總部成立而被大陸封殺，唐綺陽直言：「我覺得就是台灣本來就是一個民主社會嘛！那他作為一個社會觀察家，想要就近觀察我覺得也很合理啦！然後這也體現了民主自由是台灣很珍貴的價值。」

另外有網友敲碗唐綺陽和沈伯洋合體，因為兩人都會算塔羅牌，唐綺陽笑說：「他會算塔羅的這點蠻吸引我，蠻想被他算一算的，如果有機會的話不排斥。」但她強調實際行程安排還是要以經紀人安排為主。

全台首檔少年料理競技選秀節目「料理少年王者之路」由大慕影藝及TVBS共同製作，英特發股份有限公司、中華電信股份有限公司、電通娛樂共同出品。集結16位16歲至24歲，熱愛料理的 Z 世代年輕料理人，邀請「金鐘名廚」詹姆士以及「亞洲最佳女主廚」陳嵐舒雙名廚加盟擔任主評審，以及楊盛堯Max、張楷奕型男雙導師領軍，一同打造全台首支「料理系男團」。