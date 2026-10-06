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中國監視賴清德長子 陸委會譴責跨境鎮壓將建指引

記者王小萌／台北即時報導
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陸委會主委邱垂正。聯合報系資料照
陸委會主委邱垂正。聯合報系資料照

AI摘要

文章摘要整理：

美國逮捕涉替中國監視賴清德長子的嫌疑人後，陸委會譴責跨境鎮壓，並宣布將建立全民指引、強化保護機制、國際合作及相關法制。

美國聯邦調查局4日在洛杉磯國際機場逮捕美籍華裔房地產經紀人張婉瑩，張涉嫌接受中國政府指示，監視賴清德總統在美國的兒子賴廷與及家人。陸委會主委邱垂正今表示嚴厲譴責，政府將建立全民指引，針對可能受害者提供深度保護，另將強化國際合作及國內法制，提升反制跨境鎮壓的能力。

邱垂正指出，中共跨國鎮壓的對象從來不限定於政府官員、政治人物或特定對象，而是企圖擴大為對全體台灣人民的集體脅迫，製造寒蟬效應。中共跨境鎮壓的手法，除了跟蹤監視、跟拍脅迫，甚至傷害手段不斷，不僅是在台灣，也擴大到海外，對國人安全及自由構成極大的侵害，嚴厲譴責這種行為。

邱垂正表示，在預防措施部分，政府已建立跨機關因應中共跨境鎮壓的快速反應機制，不論執法或政策層面，都能進行即時溝通與資訊掌握。以印太戰略智庫執行長矢板明夫涉嫌遭中共利用協力者跟拍、蒐集特定人士資訊的案件為例，相關單位能迅速掌握情況，就是跨機關快速反應機制發揮作用。

邱垂正指出，政府很快會建立一套全民指引，希望國人在面對中共的跨境鎮壓，不會無助、孤獨，會讓民眾知道中國跨境鎮壓的本質，且知道如何取得協助；另對於中共跨境鎮壓可能出現的受害人，政府將成為國人的後盾，會給被害人全方位、有深度的保護措施。

邱垂正接著指出，此外，就是反制措施，包括兩個部分：首先，國際間沒有任何國家可以單獨面對或獨立處理跨境鎮壓，所以必須強調民主國家、民主同盟的共同協力，協力譴責並共同反制中共的跨國鎮壓，這樣才能強而有力做好反制工作。

邱垂正說，其次，台灣在此類案件的法治工作有所不足。中共利用協力者跟拍，或收集特定人的資訊，在美國被視為重罪，但在台灣相關的法律就有些不足，因此強化現行法律刻不容緩。陸委會已經在積極徵修「反滲透法」和其他法治。希望透過強化法治作業，保護國家安全，維護民眾的權益，也希望整體社會支持跟重視這件事情。

精華 FAQ

  • 美國聯邦調查局在洛杉磯國際機場逮捕美籍華裔房地產經紀人張婉瑩，指她涉嫌接受中國政府指示，監視賴清德總統在美國的兒子賴廷與及其家人。

  • 陸委會表示將建立全民指引，讓可能受害者知道如何求助，並提供全方位、深度保護；同時強化跨機關快速反應、國際合作與國內法制，提升反制能力。

  • 邱垂正指出，中共利用協力者跟拍、蒐集資訊在美國屬重罪，但台灣現行法律仍有不足，因此陸委會正積極修正反滲透法等規範，以補強國安與民眾權益保障。

賴清德 洛杉磯 寒蟬效應

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