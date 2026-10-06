我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李嘉誠家族豪擲40億 收購加拿大石油公司

黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心

台美日相比 台立院預算中心：台海巡設備維持費遠低美日

記者洪哲政/台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台立法院預算中心發布2027年中央政府總預算案整體評估報告，內容指出，海巡署預算...
台立法院預算中心發布2027年中央政府總預算案整體評估報告，內容指出，海巡署預算增加，相較美國及日本，台海巡維持費占比卻偏低，海巡署動支預備金挹注維持費情形增加。(圖／本報系資料照)

AI摘要

文章摘要整理：

預算中心指出，台灣海巡署因灰色地帶衝突與執法壓力而擴編，但與美日相比總額仍偏小，且維持費占比過低，經費配置有待檢討。

台立法院預算中心發布2027年中央政府總預算案整體評估報告，內容指出，近年台灣因灰色地帶衝突、中國海警常態化侵擾、離島執法壓力及艦船艇汰建需求，海巡署預算數近年雖略為增加，相較美國及日本，台灣海巡預算數雖占國內生產毛額的比重較高，但美國海岸巡防隊預算數高出台海巡署約15倍，日本海上保安廳預算數也是台灣的2倍。

報告同時指出，台灣海巡署預算增加，相較美國及日本，台海巡維持費占比卻偏低，海巡署動支預備金挹注維持費情形增加，必須檢討海巡經費配置的妥適性。

報告表示，因應近年台灣因灰色地帶衝突等因素，海巡資源投入強度較高。海巡署及所屬2027年度預算案歲出編列273億355萬8000元(新台幣，下同)，較2026年度預算數287億3803萬6000元卻減少14億3,447萬8千元，減幅達4.99%。

但報告表示，海巡署預算自2018年度的164.52億元增為2027年度的273.04億元，增加108.52億元，增幅65.96%)；但2027年度預算諾加計「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」配賦數，合計則達478.66億元，自2018至2027年度海巡署預算增加314.14億元，增幅則達190.94%，呈大幅增加趨勢。

報告還指出，2018至2027年度海巡署預算占國內生產毛額的比重，歷年介於0.07%至0.11%間，但2027年度若加計特別預算，其占比由0.07%驟升至0.13%，大幅增加0.06個百分點，顯示特別預算對海巡署的影響性重大。

2024至2026年美國海岸防衛隊、日本海上保安廳及台灣海巡署預算數占各國國內生產毛額(GDP)的比重，美國及日本海巡機關均為0.04%，台灣海巡署則介於0.09%至0.11%間，相對較高，可能與海域安全情勢、灰色地帶威脅及海巡任務配置等有關。

報告指出，比較2024至2026年美國海岸防衛隊、日本海上保安廳及台灣海巡署預算規模，美國海岸防衛隊介於131.53至144.95億美元間，日本海上保安廳介於2611至2971億日圓間，台灣海巡署則介於新台幣253.57至294.14億元間；觀察2026年3國預算規模，美國海岸防衛隊為4493.45億元、日本海上保安廳為594.2億元，台灣海巡署為287.38億元，美國及日本海巡機關分別為台灣海巡署的約15倍及2倍。

審視2024至2026年美國維持費占比介於38.03%至39%間、設備投資占比介於10.45%至12.03%間，日本維持費占比介於29.64%至32.58%間、設備投資占比介於26.84%至27.96%間，至台灣維持費占比介於9.71%至11.5%間、設備投資占比介於35.22%至41.82%間；顯示美國及日本海巡維持費約為設備投資的1至3倍，但台灣維持費約僅為設備投資的4分之1至3分之1，相對偏低。

精華 FAQ

  • 報告以2024至2026年資料比較指出，美國海岸防衛隊預算約131.53至144.95億美元，日本海保廳約2611至2971億日圓，台灣海巡署約253.57至294.14億元，規模明顯較小。

  • 2024至2026年，美國與日本海巡機關預算占GDP約0.04%，台灣海巡署則介於0.09%至0.11%之間，若加計特別預算，2027年甚至可升至0.13%，顯示台灣投入相對更高。

  • 因台灣海巡署維持費占比僅約9.71%至11.5%，設備投資卻高達35.22%至41.82%，與美日維持費約為設備投資1至3倍的結構相反，且常動支預備金挹注維持費，配置失衡。

日本

上一則

AIT：美參議員班奈特訪台 凸顯台美夥伴關係強化

下一則

派特勤保護賴清德長子？ 民進黨團：沒聽到要求

延伸閱讀

中漁船違法遭台海巡水砲驅離 國台辦：後果台方自負

中漁船違法遭台海巡水砲驅離 國台辦：後果台方自負
台海巡水砲逼退陸漁船 環時嗆：須付出代價 卓榮泰：不得不為

台海巡水砲逼退陸漁船 環時嗆：須付出代價 卓榮泰：不得不為
闖東沙島水域遭台海巡水砲驅離 中船內部慘狀曝光

闖東沙島水域遭台海巡水砲驅離 中船內部慘狀曝光
台海巡驅離陸漁船暖心供35份餐點 網歪樓：給小卷吃

台海巡驅離陸漁船暖心供35份餐點 網歪樓：給小卷吃

熱門新聞

陳幸妤日前受訪時指出，趙建銘對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」。(本報資料照片)

陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩

2026-10-04 00:53
張晨光（左）、陳妍希登上中國國慶表演節目。（擷自微博）

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

2026-10-01 11:45
東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，扯出獄政史上最大貪瀆弊案。(本報系資料照)

逆轉 史上最大獄政弊案 王令麟、北監前副典獄長二審無罪

2026-10-01 12:04
蔣友柏日前歡度50歲生日，暢談人生感想。圖／摘自蔣友柏小紅書

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

2026-09-28 11:05
近期有僑胞收到駐洛杉磯台北經濟文化辦事處寄送的國慶酒會邀請函，卻寫著「台灣雙十國慶」，而非「中華民國雙十國慶」。圖為洛杉磯僑界13日舉行「輝煌雙十國慶、璀璨綜藝饗宴」。（本報資料照片）

連中華民國都不要了...收「台灣國慶」邀請函 加州僑胞：感到淒涼

2026-09-28 21:07
美國聯邦調查局4日在洛杉磯國際機場逮捕34歲加州房地產經紀人張婉瑩，她涉嫌受中國大陸政府指示，監視台灣總統賴清德人在美國的兒子賴廷與及其家人。（截圖自@USAttyEssayli在X的照片）

中國特工監視賴清德長子遭FBI逮捕 埋伏住處偷拍手法曝光

2026-10-04 22:30

超人氣

更多 >
孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手

孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手
昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死
美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分

美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分
前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞
被控中共間諜的華裔女房仲 曾生活愜意小資 南加大畢業

被控中共間諜的華裔女房仲 曾生活愜意小資 南加大畢業