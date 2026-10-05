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徐佳青遭指家人濫用外館資源 僑委會：絕無濫用公帑

中央社台北5日電
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僑務委員會5日舉行「115年10月慶典僑胞回國報到記者會」，委員長徐佳青致詞並介...
僑務委員會5日舉行「115年10月慶典僑胞回國報到記者會」，委員長徐佳青致詞並介紹今年雙十國慶主視覺設計理念與元素。(中央社)

AI摘要

文章摘要整理：

民眾黨團指徐佳青家人疑搭用外館公務資源，僑委會則回應所有出訪、車輛與費用均依法核實，強調並無濫用公帑。

民眾黨立法院黨團今天表示，知情人士爆料，僑委會委員長徐佳青在僑委會任職期間，讓美籍夫婿唐博偉（Bo Tedards）使用外館座車，還曾讓兒子隨行出訪、冒充活動攝影官，要求即刻停職。

對此，僑委會下午透過新聞稿嚴正澄清，公務行程皆依法申報且核實執行，費用核銷亦悉數依規定審查，絕無濫用公帑圖利私人情事。

台灣民眾黨立法院黨團今天召開「想環遊世界嗎？媽媽帶你去」記者會。黨團主任陳智菡表示，徐佳青從2022年進入僑務委員會，從副委員長升到委員長，共出國47次、累計出國天數526天、旅費新台幣2383萬元，一個人花掉近3成的僑委會出國預算，4年更共請領日支費約420萬元。

陳智菡指出，僑界都盛傳徐佳青就是為了探親才密集排赴美行程。

民眾黨團幹事長洪毓祥則現場播放音檔指出，知情人士爆料，徐佳青丈夫唐博偉和兒子就住在華府，2024年徐佳青在一年內至少到美東的紐約跟華府超過3、4次，搞得當地駐外人員苦不堪言；且唐博偉還開著華府中心的公務車，載著兒子到紐約跟她相聚。

洪毓祥更出示徐佳青2022年到德國、法國等國出差照片指出，當時僑委會頒發玉山獎章給知名音樂家黃稚尹，同行人員中竟有一名徐姓「攝影官」，就是徐佳青當時年僅14歲的兒子；但經詢問僑委會，僑委會根本沒有「攝影官」職位。

黨團副總召陳昭姿指出，唐博偉並非中華民國外交官、不在公務車保險名單內，卻開外交部公務車跨州到紐約，除了涉及貪瀆，更觸犯多項禁令。

民眾黨團表示，徐佳青除違反公務人員利益迴避，更涉違反「刑法」僭行公務員職權等罪，要求徐佳青即刻停職，僑委會、外交部政風單位即刻啟動調查，依法究責。

對此，僑委會說明，徐佳青率團或前往海外視察、出席僑界重大活動，均屬合法履行公務職責之必要行程。所有出訪計畫、人員配置及預算動支，皆依據「國外出差旅費報支要點」及相關預算法規核實辦理，各項經費申報核銷均受審計機關嚴格監督，並無違法或不實之處，僑委會海外駐外人員及公務車輛的調派，亦均符合相關作業規定，使用範圍僅限公務行程，無任何私用或溢領情事。

僑委會強調，僑委會長期秉持「依法行政、財政精簡」原則推動各項海外業務。感謝各界及立法院監督與指教，未來將持續以最高的法治標準審慎執行各項預算，落實公務資源的公開透明，專心投入全球僑胞服務與海外僑務推廣。

精華 FAQ

  • 民眾黨團稱徐佳青讓美籍夫婿使用外館座車，兒子也曾隨行出訪並被指冒充攝影官，認為涉及濫用外館資源與公帑，要求立刻停職並調查。

  • 僑委會表示，徐佳青的海外行程屬合法公務，出訪計畫、人員配置與預算動支都依規定辦理，核銷也受審計監督，海外人員與公務車調派同樣符合規範。

  • 民眾黨團指徐佳青自2022年以來出國47次、累計526天、旅費2383萬元，並稱日支費約420萬元，要求徐佳青停職，政風單位與相關機關立即查辦。

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