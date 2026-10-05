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賴清德兒子疑在美國遭監視 民進黨團：中國跨國鎮壓手段

記者陳熙文／台北即時報導
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民進黨立法院黨團書記長范雲。聯合報系資料照
民進黨立法院黨團書記長范雲。聯合報系資料照

AI摘要

文章摘要整理：

美國FBI在洛杉磯逮捕一名女子，疑受中國政府指示監視賴清德總統兒子與家人；民進黨團痛批這是中共跨國鎮壓，並盼美方盡速查明。

據報導，美國聯邦調查局（FBI）近日在洛杉磯國際機場" rel="154527">洛杉磯國際機場逮捕一名女子，涉嫌受中國政府指示，監視賴清德總統的兒子和家人，民進黨立院黨團今表示，希望美國司法盡快調查釐清，並認為這是中共長期以來的跨國鎮壓手段，包含對台灣公民進行非法監控。

哥倫比亞廣播公司（CBS）引述執法人員消息人士報導，美國聯邦調查局（FBI）近日在洛杉磯國際機場逮捕34歲加州房地產經紀人張婉瑩（Wanying Heather Zhang，譯音），她涉嫌受中國政府指示，監視賴清德總統人在美國的兒子賴廷與及其家人，並拍攝住家、車輛等資訊。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，國人不管是在美國，還是世界其他地方，都期待其人身安全受到保障，並譴責中共對賴清德總統的家人跟蹤、收集資料，提高其人身安全的風險。

莊瑞雄說，我國政府應該加強溝通，指任何國人在國外的安全都應該被確保，期待美國司法可以趕快做調查和釐清。

民進黨團書記長范雲則說，這個案例看起來就是民進黨長期在提醒大家的跨國鎮壓，涉及到對任何國家，包括台灣在內的公民，進行非法監控、跟蹤，甚至施予暴力，這是任何民主國家都不能容忍的。台灣會持續跟美國在內的民主盟友一起打擊這樣非法的跨國鎮壓。

精華 FAQ

  • 報導指出，FBI在洛杉磯國際機場逮捕34歲女子張婉瑩，懷疑她受中國政府指示，監視賴清德總統在美國的兒子與家人，並拍攝住家與車輛等資訊。

  • 民進黨團認為，這是中共長期操作的跨國鎮壓手段，涉及對台灣公民的非法監控與跟蹤，甚至可能提高當事人及其家屬的人身安全風險。

  • 莊瑞雄希望美國司法盡快調查釐清，並強調任何國人在海外的安全都應受保障；范雲則呼籲台灣持續與美國等民主盟友合作，打擊跨國鎮壓。

賴清德 洛杉磯國際機場 洛杉磯

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