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賴清德親屬在美遭中國監控 陸委會揭：跨境鎮壓至少126人

記者張鈺琪／即時報導
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陸委會5日表示，對於中共透過人員監控、蒐集賴總統親屬資訊的行為，台灣政府予以嚴厲...
陸委會5日表示，對於中共透過人員監控、蒐集賴總統親屬資訊的行為，台灣政府予以嚴厲譴責。中共針對台灣進行的跨國（境）鎮壓人數至少已達126人、140人次。聯合報系資料照

AI摘要

文章摘要整理：

美國查獲疑似受中國政府指示、監控賴清德家屬的案件後，陸委會強烈譴責中共跨境鎮壓，並稱針對台灣的受害者至少已達126人。

美國司法單位近日破獲一起涉嫌受中國政府指示、監控賴清德總統家人的案件。陸委會5日表示，對於中共透過人員監控、蒐集賴總統親屬資訊的行為，台灣政府予以嚴厲譴責。陸委會並稱，中共針對台灣進行的跨國（境）鎮壓人數至少已達126人、140人次。

陸委會5日下午發布新聞稿表示，中共在世界各地持續採行跨國鎮壓行為，其中，針對台灣進行的跨國（境）鎮壓人數至少已達126人、140人次。

陸委會稱，中共不斷威脅當事人及家屬安危，其目的不僅僅是針對台灣的元首或官員，而是對所有台灣人進行拙劣的集體威嚇，製造寒蟬效應。「台灣人堅決反對到底！」

陸委會進一步說明，以本案為例，中共指示在地協力者的跟拍行為，在美國涉及聯邦重罪；但如果發生在台灣卻無法可罰，顯示台灣面對多元的跨國鎮壓手段缺乏完整的反制法律，對此政府已積極研修反滲透法，盼社會各界予以重視及支持。

此前，哥倫比亞廣播公司（CBS）引述執法人員消息人士報導，美國聯邦調查局（FBI）4日在洛杉磯國際機場逮捕34歲美籍華裔加州房地產經紀人張婉瑩（Wanying Heather Zhang，譯音）。

她涉嫌受中國政府指示，監視賴清德總統人在美國的兒子賴廷與及其家人，並拍攝住家、車輛等資訊。張婉瑩當時正準備搭機前往上海，登機前遭聯邦執法人員逮捕，被控未依法登記卻充當外國政府代理人。

根據FBI洛杉磯反情報小組成員向聯邦法院提出的刑事起訴書，張婉瑩與一名同夥涉嫌於2025年9月前往華盛頓州西雅圖，監視一名台灣高層官員家屬。執法人員消息人士向CBS證實，目標就是賴總統之子賴廷與。

總統府發言人郭雅慧稍早也表示，這是「典型的跨國鎮壓」，我國對於這類無視人權與各國主權，目的在打壓、威脅，甚至是傷害主張自由民主人們或其家人的野蠻行徑，表達最嚴厲譴責，這樣的行為在文明世界不應被容忍。

精華 FAQ

  • 案中嫌疑人被指受中國政府指示，在美國跟監賴清德總統家屬，並蒐集住家與車輛資訊；美方並以未登記卻充當外國代理人等罪名偵辦。

  • 陸委會認為這是跨國鎮壓，目的不只針對元首或官員，也在威嚇全體台灣人、製造寒蟬效應，並強調台灣政府對此予以嚴厲譴責。

  • 陸委會表示，這類手法在台灣現行法律下反制仍有不足，因此政府正積極研修反滲透法，盼補強對跨境監控、協力跟拍等行為的處置能力。

賴清德 中共

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