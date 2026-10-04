沈伯洋總部成立 聽滅火器掉淚：洋流最重要意義是勇氣
沈伯洋競選總部成立，致詞以「洋流」象徵政策、包容與勇氣，強調不走負面選舉捷徑，並呼籲支持者在造勢場合先保護自己。
AI摘要
文章摘要整理：
沈伯洋競選總部成立，致詞以「洋流」象徵政策、包容與勇氣，強調不走負面選舉捷徑，並呼籲支持者在造勢場合先保護自己。
民進黨台北市長參選人沈伯洋今競選總部成立，沈伯洋指出，台灣選舉常被說攻擊對方就對了，這就是走捷徑，但團隊從一開始定調是要討論政策，這是繞遠路；選舉越近不確定對方是不是走捷徑，所以參加造勢時，拜託大家要保護自己。
影片來源：聯合新聞網
沈伯洋開口先是招牌笑聲，緊接著台下喊唱歌、凍蒜。他說，昨天幕僚有說過當站在台上時，情緒可能會很激動，忘記自己原本要講什麼，他說不可能自己是如此冷靜的人，不會受到影響，「沒想到滅火器唱第一首歌我就哭了，我跟楊大正說，想不起來、搞不清楚要講什麼；臨場發揮要見諒。」
沈伯洋笑說，聽起來很像上課，但作為學者，洋流要有操作型定義；洋流精神是具有傾聽、獨立、具備批判性及進步，洋流是包容，網路上分享前幾天被抹黑，不過洋流是用自信方式、承認、和善方式對談，至少讓對方知道大家都是台灣人，雖然立場不同，但是願意在這片土地一起成長吵架，那是價值溫暖。
他說，如同大自然界的洋流，具有方向性，「畢竟不是亂流；當然是往市府方向流過去沒有問題。」如同之前講到的最短的捷徑是繞遠路，這句話含意可以是代表著台灣民主重要精神，最早之前的美麗島律師，律師可以選舉不接受案件、家人不用被威脅。
也如同2014年太陽花站出來，一堆人簽了服貿會賺大錢，是經濟成長捷徑，但很多人站出來說要繞遠路，不要黑箱、我們是海島國家、所以一直以來都在繞遠路，繞遠路是我們精神是我們方向。
他說，很多人說台灣選舉都是負面選舉，「攻擊對方就對了，不然怎麼贏，這就是捷徑。」但團隊從一開始就認定台北市民水準高，當然是討論政策。而政策就是繞遠路，政策是要和市民溝通、台北哪裡需要發展等，大家對於這樣沒有選擇捷徑，對這樣政策有沒有信心。
他也以雙城記開頭「現在是最好時代、也是最壞時代」，不管是在台灣或台北，現在都在十字路，每次十字路口要選擇，有捷徑可以走、有遠路可以走，但洋流最重要意義是勇氣，「不免俗用JOJO台詞『人類讚歌是勇氣讚歌』。」將洋流飄帶綁在身上坐捷運需要勇氣，有勇氣才走到現在；一個人勇氣未必足夠，但是一群人一定會有勇氣。
沈伯洋說，常常聽到大家說他願意承擔，但想到的是民主的前輩，台灣歷史是用血淚堆成，夜深人靜一個人在那邊會感受到孤單，這時會想到家人、朋友會多一點勇氣，「我的勇氣是滑Threads是看到大家，對我來講意義多重要，會讓我永遠充滿勇氣。」
他分享在台下時遇到名嘴吳崑玉，吳說，「洋流號」是船本來就不怕被潑髒水；但當現在選舉越追越近時，不知道對方是不是走捷徑、討論市政，所以走出來參加造勢，拜託大家要保護自己，政策就是不要漏接每個人、感受快樂溫暖，當然要把安全放在第一位。
沈伯洋說，這是他的責任、台北市長參選人、未來作為台北市長的責任，所以拜託大家要保護好自己，剩下五十幾天，會有很多挑戰，但是我們對於北市盼望不會減少、未來希望、對勝利的渴望都不會減少。
民進黨台北市長沈伯洋今競選總部成立，位置位於民進黨黨部的北平東路，在今天傍晚17時27分主辦方表示宣稱現場超過中山南路、12萬人。
他表示團隊從一開始就定調要討論政策，而不是靠攻擊對手取勝；他認為負面選舉是走捷徑，真正重要的是和市民溝通台北的發展方向。 沈伯洋把洋流解讀為具有傾聽、獨立、批判與進步的精神，也代表包容與方向性；他進一步說，洋流最重要的意義是勇氣，象徵民主前行的力量。 他提到滅火器唱第一首歌時自己就哭了，也感謝大家給他勇氣；同時提醒選舉越近越要注意安全，參加造勢要保護自己，並持續對未來保持信心。
精華 FAQ
他表示團隊從一開始就定調要討論政策，而不是靠攻擊對手取勝；他認為負面選舉是走捷徑，真正重要的是和市民溝通台北的發展方向。
沈伯洋把洋流解讀為具有傾聽、獨立、批判與進步的精神，也代表包容與方向性；他進一步說，洋流最重要的意義是勇氣，象徵民主前行的力量。
他提到滅火器唱第一首歌時自己就哭了，也感謝大家給他勇氣；同時提醒選舉越近越要注意安全，參加造勢要保護自己，並持續對未來保持信心。
上一則