竹市國中爆校外暴力 男學生補習班狂打女同學 畫面引眾怒
新竹市某國中男學生在校外補習班毆打女同學引發爭議，校方強調絕不容許暴力霸凌，已啟動調查與關懷機制，教育處也介入了解。
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新竹市某國中男學生在校外補習班毆打女同學引發爭議，校方強調絕不容許暴力霸凌，已啟動調查與關懷機制，教育處也介入了解。
新竹市傳出校園霸凌爭議，有網友在臉書「我是新竹人」貼文指稱，竹市某國中男學生在校外補習班對女同學動手，影片可見男學生抓住女學生，連續揮打十多下。並質疑後續處理及家長協調過程。對此，該校校長今天晚間回應，孩子的安全是學校最重視的底線，學校絕不容許任何暴力或霸凌行為。
從網路流傳的影片可見，一名男學生在補習班教室內抓住女學生，並以手連續揮打十多下。貼文指稱，男學生還將女學生撞向牆壁，造成腦震盪。
貼文也稱，這名男學生在進入他班，導致他班的學生對於男學生違反校規進入心起厭惡，以致語言勸戒並令其離開教室，使得男學生認為自己在該班受到言語上的嫌惡，排擠與不尊重，以此理由提報言語霸凌。但相關說法不應成為肢體衝突的理由，並對協調過程表達不滿。
對此，該校的校長今天晚間回應，孩子的安全是學校最重視的底線，學校絕不容許任何暴力或霸凌行為，針對本案已依相關規定啟動調查及處理機制，並持續關懷學生身心狀況，維護學生安全與受教權益。
該校家長會長也表示，「孩子的安全是我們最重視的底線，面對任何暴力與霸凌行為，家長會絕不容許。針對本次事件，家長會已向學校表達嚴正關切，並將全力與校方及相關單位依法依規調查處理，維護受傷學生的權益與安全。感謝大家的關心，我們會持續追蹤進度並與雙方家長們溝通。」
新竹市政府教育處表示，接獲相關訊息後，已與學校及補習班聯繫了解，並於8月中旬函請補習班說明事件經過及後續處理情形。
事件由網友在臉書「我是新竹人」貼文揭露，並附上流傳影片。畫面顯示男學生在補習班教室內抓住女同學，連續揮打多下，引發外界對校園霸凌與處理過程的關注。 校長表示學校最重視學生安全，絕不容許任何暴力或霸凌行為，並已依相關規定啟動調查與處理機制，同時持續關懷學生身心狀況，維護受教權益與安全。 家長會強調將與校方及相關單位依法依規調查處理，並持續追蹤進度、協助溝通；教育處則表示已聯繫學校與補習班了解情況，並於8月中旬函請補習班說明經過與後續處理。
精華 FAQ
事件由網友在臉書「我是新竹人」貼文揭露，並附上流傳影片。畫面顯示男學生在補習班教室內抓住女同學，連續揮打多下，引發外界對校園霸凌與處理過程的關注。
校長表示學校最重視學生安全，絕不容許任何暴力或霸凌行為，並已依相關規定啟動調查與處理機制，同時持續關懷學生身心狀況，維護受教權益與安全。
家長會強調將與校方及相關單位依法依規調查處理，並持續追蹤進度、協助溝通；教育處則表示已聯繫學校與補習班了解情況，並於8月中旬函請補習班說明經過與後續處理。
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