「台版I am Jane Doe」陽明交大醫學系講師爆性騷

有民眾於社群平台threads，比照近日美國康乃爾大學引發的「I am Jane Doe」運動，指國立陽明交通大學一名講師疑似涉及性平事件。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 社群平台出現指控陽明交大醫學系講師疑涉性騷貼文，校方已通報並暫停其職務，相關細節仍待後續調查釐清。

美國康乃爾大學 「I am Jane Doe」事件鬧得沸沸揚揚，台灣有民眾於社群平台threads發文，指控國立陽明交通大學醫學系一名講師疑似涉及性平事件。陽明交大昨回應，醫學系與性平會得知相關消息，現已進行校安通報，並暫停該師職務，後續要再進行了解。

美國常春藤名校康乃爾大學近期爆發重大校園性侵醜聞，一名曾就讀該校的女學生指控，2024年曾遭兄弟會 7名成員下藥並集體性侵，並控校方輕縱加害者。

美國刑事案件常以「Jane Doe」作為保護女性受害者的匿名代稱，為保護康乃爾事件當事人隱私、對抗肉搜，社群平台愈來愈多民眾自動發起「I am Jane Doe」（我是無名氏）運動，聲援、保護受害者。

2日有民眾於社群平台threads，寫下「I am Jane Doe from Cornell」、「I'm also Jane Doe from NYCU, Taiwan」並提到一名陽明交大講師，「他40歲，我19歲」。後續其他網友也點名同一位教授涉嫌對女學生權勢性騷 ，貼文引發關注，已有85萬人次瀏覽。

陽明交大表示，該名教師去年才到職，醫學系與性平會2日才得知相關消息，現已進行校安通報，並暫停該師職務，後續將進一步了解事件經過。

目前網路上陸續出現相關貼文，有網友以「#IAmJaneDoe」標籤分享經歷。但現階段相關指控內容及事件細節仍待校方進一步調查釐清。