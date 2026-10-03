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「台版I am Jane Doe」陽明交大醫學系講師爆性騷

台灣新聞組／台北4日電
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有民眾於社群平台threads，比照近日美國康乃爾大學引發的「I am Jane...
有民眾於社群平台threads，比照近日美國康乃爾大學引發的「I am Jane Doe」運動，指國立陽明交通大學一名講師疑似涉及性平事件。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

社群平台出現指控陽明交大醫學系講師疑涉性騷貼文，校方已通報並暫停其職務，相關細節仍待後續調查釐清。

美國康乃爾大學「I am Jane Doe」事件鬧得沸沸揚揚，台灣有民眾於社群平台threads發文，指控國立陽明交通大學醫學系一名講師疑似涉及性平事件。陽明交大昨回應，醫學系與性平會得知相關消息，現已進行校安通報，並暫停該師職務，後續要再進行了解。

美國常春藤名校康乃爾大學近期爆發重大校園性侵醜聞，一名曾就讀該校的女學生指控，2024年曾遭兄弟會7名成員下藥並集體性侵，並控校方輕縱加害者。

美國刑事案件常以「Jane Doe」作為保護女性受害者的匿名代稱，為保護康乃爾事件當事人隱私、對抗肉搜，社群平台愈來愈多民眾自動發起「I am Jane Doe」（我是無名氏）運動，聲援、保護受害者。

2日有民眾於社群平台threads，寫下「I am Jane Doe from Cornell」、「I'm also Jane Doe from NYCU, Taiwan」並提到一名陽明交大講師，「他40歲，我19歲」。後續其他網友也點名同一位教授涉嫌對女學生權勢性騷，貼文引發關注，已有85萬人次瀏覽。

陽明交大表示，該名教師去年才到職，醫學系與性平會2日才得知相關消息，現已進行校安通報，並暫停該師職務，後續將進一步了解事件經過。

目前網路上陸續出現相關貼文，有網友以「#IAmJaneDoe」標籤分享經歷。但現階段相關指控內容及事件細節仍待校方進一步調查釐清。

精華 FAQ

  • 有民眾先在threads發文，借用「I am Jane Doe」概念指稱自己遭遇類似情況，並點名陽明交大醫學系一名講師，後續引發大量網友關注與轉傳。

  • 校方表示，醫學系與性平會2日才得知相關消息，已立即進行校安通報，並先暫停該名教師職務，接下來會進一步了解事件經過。

  • 目前網路上雖有多則相關貼文與指控，但具體內容、事件細節以及責任歸屬仍未獲正式確認，仍需等待校方與相關單位調查。

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