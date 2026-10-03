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沈伯洋提反毒政見 蔣萬安稱勿拿美沙冬遮掩引網路熱議

中央社台北3日電
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台北市長蔣萬安（左）與民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（左）與民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）。記者蘇健忠／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

沈伯洋提出校園反毒政見後，因過往發文與減害政策爭議遭質疑，蔣萬安發文反批勿以美沙冬遮掩，掀起網路熱議。

民進黨台北市長參選人沈伯洋被質疑曾將毒品與藥物劃等號。台北市長蔣萬安今天晚間發文說，危險來自模糊毒品與藥物的界線，並呼籲不要拿美沙冬計畫遮掩，文章一出在網路引發熱議。

沈伯洋昨天提出教育政見，針對校園安全實施「反毒四招」，包含斷來源、升級生活技能課程、導入篩檢等，並以司法為輔。國民黨北市議員楊植斗在臉書發文說，沈伯洋2014年曾發文把毒品和藥品劃上等號。

沈伯洋今天下午在社群平台Threads發文表示，毒品防治作法包括針頭交換和美沙冬治療計劃，且最早開始實行的城市就是台北市，建議蔣萬安與國民黨新北市長參選人李四川和他辯論毒品政策。

蔣萬安晚間在臉書發文，指沈伯洋主張「台灣至少可以效仿某些國家，建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭」，市民是否可以認同。

蔣萬安說，身為市長，除全力支持警方查緝毒品走私、販賣、製造、使用等，也支持各級學校全面深化反毒教育，以及社福、衛生、心輔等單位共同輔導。

蔣萬安認為，危險的不是反毒的一方，而是來自模糊毒品與藥物的界線，呼籲沈伯洋不要拿美沙冬計畫遮掩；醫療單位與社區中心、私人機構不一樣，美沙冬與毒品針頭施打不一樣，不要把恐懼及疑慮留給市民。

此文一出引起網友熱烈討論，2小時就累積逾10萬多則留言，有網友表示「清潔針具計畫都執行多久了」、「為了選舉，居然寧願這樣為公衛政策造謠」，也有人說「『針頭交換』跟『美沙冬』這種基礎的公衛減害防疫概念，都不知道」。

精華 FAQ

  • 沈伯洋提出校園安全反毒四招，包括斷來源、升級生活技能課程、導入篩檢等，並強調司法僅作為輔助，希望從教育與防治面向降低毒品危害。

  • 蔣萬安認為沈伯洋的說法可能混淆毒品與藥物界線，因此在臉書發文強調反毒重點應放在查緝、教育與跨單位輔導，並呼籲不要拿美沙冬計畫遮掩爭議。

  • 蔣萬安的貼文發布後迅速引發熱議，2小時就累積逾10萬則留言，部分網友支持公衛減害概念，也有人批評政治人物為選舉而放大或扭曲反毒政策。

沈伯洋 蔣萬安 國民黨

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