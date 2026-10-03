五角大廈傳將派員長駐台國防部 台軍方回應了

台媒報導，美國國防部計畫將派出政策官員及智庫代表長期進駐台國防部，直接參與台灣的國防決策核心。對於相關說法，台國防部回應台美雙方持續深化軍事交流，但對相關細節沒有說明。(本報系資料照)

AI摘要 文章摘要整理： 台媒稱美國國防部計畫派政策官員與智庫代表長駐台國防部，升級台美軍事合作層級；台國防部則表示持續深化交流，但未說明相關細節。

台灣媒體報導，美國國防部計畫將派出政策官員及智庫代表長期進駐台國防部，直接參與台灣的國防決策核心。不過對於相關說法，台國防部回應台美雙方持續深化軍事交流，但對相關細節沒有說明。

自由時報報導，據台灣軍方高層官員透露，金額新台幣4億7000萬元(約1477萬美元)、執行期程從民國115到117年(2026到2028年)的「台美國防部共同合作評估案」，將會升級與擴大，美國國防部將派出「政策次長室」及智庫「國防分析中心」的專家代表，規畫各派一人長期駐點在台國防部本部。

台官員表示，這意味著美方人員將直接進入台灣的國防決策核心，參與政策協調和戰力評估，讓台美軍事對接直接「升級到最高層」。

目前美國國防部官員駐台，除了暱稱「美語老師」的協訓部隊教官外，美國在台協會AIT內部的安全合作組和聯絡組，成員就包括美軍現役軍官和文官，負責軍事合作、聯繫與軍售、後勤等業務。近年來國防創新部門(DIU)也派有聯絡官進駐AIT，想要整合台灣的無人機與科技供應鏈，不過此次美方官員將直接公開進駐國防部，性質從「外部聯絡」進一步深入內部決策。

台官員更稱，這項安排代表台美軍事合作已經從過去的「戰術協訓」升級為「戰略兵推與規畫」。

對於相關報導，台國防部表示，台美雙方持續深化軍事交流，以期實質提升國軍整體防衛效能與韌性，不過對於有關執行細節沒有說明。