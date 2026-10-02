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台海巡驅離陸漁船暖心供35份餐點 網歪樓：給小卷吃

記者廖炳棋／即時報導
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海巡署雲林艦對陸籍漁船廣播驅離。（記者廖炳棋／翻攝）
海巡署雲林艦對陸籍漁船廣播驅離。（記者廖炳棋／翻攝）

AI摘要

文章摘要整理：

中國籍金鯊漁船越界闖入東沙限制水域，海巡驅離未果後以水砲處置，隨後漁船失去動力，海巡轉為救援並提供35份熱食，最後拖帶至水域外。

中國大陸籍「金鯊」漁船1日越界進入東沙限制水域，遭海巡「雲林艦」多次廣播仍拒絕離開，海巡最後以水砲驅離；「金鯊」起錨航離後卻突然失去動力，海巡隨即轉為救援，在旁戒護並送上35份熱食，晚間再協助拖帶至限制水域外，結果吸引許多網友留言營養午餐哏，「給他們吃小卷」。

海巡署表示，東沙指揮部前天上午11時許，在東沙島東北方15.5浬、禁止水域內5.5浬處發現不明目標，隨即通報雲林艦前往查處。

下午3時許，雲林艦在東沙島東方27浬處，發現陸籍「粵惠東漁75066」及「金鯊」2艘漁船在限制水域內下錨作業，隨即廣播要求離開。「粵惠東漁75066」起錨航離，但「金鯊」仍留在原地。

海巡人員連續3次廣播無效後，先在距離「金鯊」約200公尺處，以水砲向上空噴水30秒示警，見對方仍無反應，再逐步靠近，朝駕艙方向噴水約90秒；不料「金鯊」航行期間突然失去動力，雲林艦留在現場戒護，並派小艇前往查看，確認船上人員均無受傷。

晚間8時許，「金鯊」向海巡提出需求，雲林艦派小艇送上35份熱食，之後協助拖帶，由東沙分隊PP-10032艇一路戒護，晚上11時許將「金鯊」拖至限制水域外。海巡署也表示，基於人道考量，雲林艦晚間時刻應漁船要求，以小艇提供35份熱食給該漁船的人員食用。

影片曝光後在網路上引發熱議，有網友在Threads貼文指「侵犯我國水域，海巡灑水90秒勸離，然後還請他們吃35份營養午餐？這什麼概念？」結果吸引許多網友留言營養午餐哏，「給他們吃小卷」「如果真的給營養午餐的話我覺得有點殘忍」「台北市的營養午餐馬上到」「有3顆很大的藍莓嗎」。

精華 FAQ

  • 海巡署指出，東沙指揮部先在東沙島東北方15.5浬、禁止水域內5.5浬處發現不明目標，之後雲林艦前往查處，並在東沙島東方27浬發現兩艘陸籍漁船在限制水域內下錨作業。

  • 雲林艦先連續3次廣播要求離開，無效後先在約200公尺外以水砲向上空示警30秒，再逐步靠近朝駕艙方向噴水約90秒，之後並在失去動力後留在現場戒護。

  • 金鯊漁船在航行中突然失去動力，船上人員並未受傷，且晚間向海巡提出需求。海巡基於人道考量，由小艇送上35份熱食，並在後續協助拖帶，將漁船帶出限制水域外。

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