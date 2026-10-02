台外交部發布國慶影片「國家的相簿」 呈現台灣民主歷程

雙十國慶大會將登場。圖／聯合報系資料照

AI摘要 文章摘要整理： 外交部推出國慶影片「國家的相簿」，以AI結合歷史影像與真人訪談，透過退伍軍人張永正視角回顧台灣民主化、國際參與與Team Taiwan精神。

台外交部今天發布雙十國慶影片「國家的相簿」，首度以AI結合歷史畫面與真人訪談來呈現；且今年適逢總統直選30周年，影片以退伍軍人視角回望台灣民主化歷程、近年台灣立足國際舞台的身影，以及由苦難與榮譽交織的記憶所塑造的最獨特「Team Taiwan」精神。

外交部晚間發布新聞稿指出，為慶祝2026年雙十國慶，外交部以「國家的相簿」為題製作國慶影片。此外，今年適逢總統直選30周年，外交部首度嘗試以AI結合歷史畫面與真人訪談，呈現台灣從逆境中淬鍊出自由、多元與榮耀的民主發展歷程。

影片從退伍軍人張永正的視角出發，帶領觀眾回望台灣一路走來的軌跡。1970年代，退出聯合國，邦交也接連遭逢變局，台灣面臨國際孤立引起全民憤慨。當時仍是青年的張永正，在國家處境最艱難的時刻，選擇投身軍旅保衛國家。

接著，台灣在解嚴後歷經野百合學運等社會運動，確立民主化的道路；並於1990年代透過一系列修憲，建立總統直接民選制度，最終在1996年迎來首次總統直選。

然而，在首次總統直選前夕，台灣也同時面臨台海飛彈危機的考驗。當時，張永正在馬祖高登島擔任連長，即使身處情勢緊張的第一線，仍不忘叮囑家人一定要去投票，用民主守護國家。

外交部表示，影片將台灣的國家發展與張永正的人生歷程彼此交織，呈現台灣即使身處逆境，也從未放棄希望，反而淬鍊出更加堅毅與強韌的集體意志。

隨後，影片進一步呈現台灣近年自信立足國際舞台的身影，包括賴總統與友邦元首互動、蕭副總統在IPAC論壇演說，以及首度在世界衛生大會期間舉辦「台灣智慧醫療與健康產業展」等，彰顯台灣作為「世界良善的力量」，勇敢且自信地深化與全球民主夥伴的連結。

影片最後則以跨世代視角回望，台灣歷史上的重要時刻，包括1960年「亞洲鐵人」楊傳廣獲得首面奧運獎牌、1987年解除戒嚴、1999年921大地震、2019年成為亞洲首個同婚合法化國家、2020年台灣在全球COVID疫情肆虐中發揮良善力量，而如今2026年的台灣，已經是全球AI與半導體供應鏈的核心。

外交部說，台灣人民不斷在危機與挑戰中前行，而這些苦難與榮耀交織的歷史記憶，不只凝聚成為國家認同，更塑造台灣最獨特的「Team Taiwan」精神。未來台灣將持續在科技、民主、經濟等領域，為全世界做出貢獻。

今年國慶影片全長約5分半，共製作中、英、西、日、泰、越等13種語文版本，並同步發布在外交部官方網站及社群平台。