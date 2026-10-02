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66架F-16僅到2架 陳以信籲賴政府向美交涉、促訂明確時程

記者屈彥辰／台北即時報導
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國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

AI摘要

文章摘要整理：

首批2架F-16C/D Block70抵台後，陳以信與牛煦庭都要求政府向美方交涉，盡速公布後續64架交機時程，並改善軍售契約保障。

針對首批兩架F-16C/D Block70今日抵台，國民黨文傳會主委陳以信表示，台灣採購的是66架，不是2架。這項軍購原訂今年底完成全數交機，如今只到2架，後續64架何時到位，賴政府必須向國人說清楚，更應立即向美方交涉，要求提出明確交機時程。

陳以信指出，他擔任立委期間就曾在外交國防委員會持續追蹤F-16C/D Block70交機延宕問題。如今這兩架戰機8月中就從美國德州出發，到夏威夷卻一停就是一個多月，直到今天才抵達台灣。

陳以信質疑，「賴政府天天宣傳台美關係史上最好，結果66架F-16C/D Block70只來2架，這2架從美國出發到台灣還花了近一個半月，這叫史上最好嗎？」

陳以信表示，更值得檢討的是，現行對美FMS軍售契約對台灣權益保障明顯不足。台灣編列鉅額預算、承擔付款義務，但美方延遲交貨，F-16C/D Block70軍購卻沒有相對應的逾期罰則及現金賠償機制。這樣的軍購條件，如何保障台灣國防建軍？政府應要求美方加速交付後續64架，並爭取合理的履約與延遲補償機制。

國民黨立委牛煦庭說，當然應該儘速到貨，且不只應該到貨，說好的第二階段發價書也應該要有結果，否則各項軍售是否淪為中美雙方談判籌碼的社會疑慮只會與日俱增。

精華 FAQ

  • 陳以信認為台灣採購的是66架F-16C/D Block70，不該只聚焦已到的2架。他要求賴政府向美方交涉，清楚說明後續64架何時交付，並提出明確時程。

  • 陳以信指出，戰機從美國出發到抵台耗時過久，顯示交機延宕問題嚴重。他也批評現行FMS軍售契約對台灣保障不足，缺少逾期罰則與現金賠償機制。

  • 牛煦庭主張不只要儘速交機，第二階段發價書也應儘快有結果，否則外界容易懷疑軍售是否成為中美談判籌碼，進一步放大社會疑慮。

夏威夷 德州 國民黨

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