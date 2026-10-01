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遭控收賄定讞14年再審改判無罪 教授告慰亡妻

記者謝亞庭／台北2日電
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教授王隆昌（左）昔捲入南港展覽館弊案，案件定讞14年後開啟再審，台灣高等法院1日...
教授王隆昌（左）昔捲入南港展覽館弊案，案件定讞14年後開啟再審，台灣高等法院1日判王無罪，他的胞兄（右）陪伴身旁，對天比讚直呼「老天有眼」。(記者謝亞庭／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

台北科技大學前教授王隆昌涉南港展覽館弊案，原判7年8月定讞後經再審，高院因證據不足改判無罪，他強調要向亡妻報告這遲來的正義。

台北科技大學前教授王隆昌捲南港展覽館弊案，被控2004年擔任工程標案評委收賄120萬元(台幣，下同)，遭判刑7年8月確定，服刑3年多假釋出獄。該案定讞14年後，今年5月開啟再審，台灣高等法院根據律師團提供的新證據，包括王在校授課資料及證人供述矛盾，認定一審採信單一供述，欠缺補強證據，無法證明王有罪，昨改判無罪。

全案源於2003年7月間，內政部營建署籌辦世貿南港展覽館興建工程，預算36億元，對外採最有利標方式招標，由專家學者組成評選委員會審理標案。

力拓營造負責人郭銓慶（判刑6月定讞）有意參與標案，得知友人蔡銘哲與前第一夫人吳淑珍熟識，且吳淑珍對時任內政部長余政憲有影響力，便透過蔡向吳淑珍表明欲承包工程，並願支付9000萬元，請吳淑珍協助招標前取得評選委員名單。

吳淑珍邀余政憲到官邸，要求余將南港展覽館評委名單洩漏給蔡銘哲，蔡再把相關文件轉交給郭；郭取得名單後，指示特助黃維安、力拓總經理蔡尚清分頭行賄6名評委。其中，王隆昌被認定收受前金、後謝共120萬元賄款，2012年經最高法院駁回上訴，判刑7年8月定讞。

王堅決否認犯行，高院今年5月裁定開始再審。

高院指出，本案70萬元「前金」交付時間，檢方僅稱在2004年1月19日至29日間某日，不能確定具體日期、時間。關於資金來源，也以業者一紙「黃特助50加20（南港）」備註定罪，實際上無法導出王經手收賄的結論。而50萬元「後謝」，同樣也無法特定行、收賄時間點，或有相對應的提款及公司付款資料。綜合相關卷證，除黃的證述外，沒有其他補強證據佐證真實性，高院認為王罪嫌不足，撤銷原有罪判決，諭知無罪。

「遲來的正義也是正義」王說，獲判無罪時腦中是一片空白，但心中的感恩之情，光是用嘴巴說出「感謝」2字也不足以表達；妻子因不耐煎熬離世，他要到墳前告訴她「可以瞑目了」，撫慰妻子在天之靈。

精華 FAQ

  • 高院認為原判主要依賴單一證述，對於前金、後謝的交付時間與金流均無法具體對應，且缺乏其他補強證據，因此認定罪證不足，撤銷原判改判無罪。

  • 法院指出，檢方無法明確說明70萬元前金的確切交付時間，50萬元後謝也欠缺相對應提款與付款資料，僅憑一紙備註與黃姓證述，難以推得王有收賄。

  • 王隆昌表示接到無罪結果時一片空白，但內心充滿感謝，認為遲來的正義也是正義；他還說要去亡妻墳前告訴她可以瞑目，藉此撫慰她在天之靈。

內政部 高院

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