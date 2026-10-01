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美官員憂心賴連任後局勢凶險 台總統府：中國是最大風險

記者張文馨／台北即時報導
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台總統府發言人郭雅慧。(本報系資料照)
台總統府發言人郭雅慧。(本報系資料照)

AI摘要

文章摘要整理：

美國官員憂心賴清德若於2028年連任，台海情勢將更凶險；總統府則回應，中國才是最大風險，台灣會持續強化防衛並與友盟合作。

路透1日獨家報導，美國官員分析中國入侵台灣的可能性，如果賴清德總統2028年成功連任，局勢會變得相當凶險(sporty)。對此，台總統府發言人郭雅慧今天表示，中國不曾停止武力威脅、施壓台灣人民放棄自由民主的意圖，近期中國在區域升溫威脅，破壞穩定，已經是最大的不確定風險；台灣會持續強化自我防衛，並與美國在內的所有國際友盟緊密合作，致力維持現狀。

郭雅慧表示，自1996年台灣進行首度總統直選開始，中國透過武力威脅，施壓台灣人民放棄自由民主的意圖從來不曾停止；而總統直選30年來，作為民主國家，台灣人民捍衛自己珍視的價值與生活方式也從未因為威脅而放棄。

郭雅慧表示，近期中國在台海、東海與南海，升溫對第一島鏈民主國家的軍事威脅，恣意破壞區域穩定，已引起各國高度關切此一區域最大的不確定風險；美日韓日前發布聯合聲明，共同反對任何片面改變現狀的行為。

郭雅慧指出，面對日益複雜的區域情勢，在賴清德總統帶領下，台灣除了強化自我防衛，提升全社會防衛韌性，也將持續與美國在內所有國際民主友盟緊密合作，致力維持現狀，以實力嚇阻威脅、確保和平，為了國民的自由民主與繁榮福祉，台灣不會因為任何軍事威脅放棄對民主與自由的堅持。

精華 FAQ

  • 報導引述美國官員分析，中國入侵台灣的可能性在賴清德若成功連任後會升高，台海局勢可能變得更凶險，因此美方對未來情勢抱持高度警戒。

  • 總統府指出，中國從未停止以武力威脅台灣，近期又在台海、東海與南海升高軍事壓力，破壞區域穩定，因此已成為第一島鏈最大的不確定風險。

  • 總統府表示，台灣會在賴清德領導下持續強化自我防衛與全社會韌性，並與美國及其他民主友盟緊密合作，以實力嚇阻威脅，確保和平與現狀。

賴清德

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