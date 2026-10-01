我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡錫進十一發文大翻車 被發現是AI代筆後急刪

杜拜航空副機師受激進思想灌輸 大喊「殺了我」

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

中央社台北1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
張晨光（左）、陳妍希登上中國國慶表演節目。（擷自微博）
張晨光（左）、陳妍希登上中國國慶表演節目。（擷自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

中國國慶期間約19名台灣藝人轉發祝賀內容，陳妍希、張晨光等也參與央視活動；陸委會則重申兩條紅線，若涉及宣揚對台動武或消滅中華民國主權將查處。

今天是「十一」中共建政77周年國慶，根據央視特別節目名單，參加的台灣藝人除了陳妍希及張晨光外，還包括「中國台灣新北板橋籃球隊員」。台陸委會副主委梁文傑表示，目前約有19名台灣藝人發文祝賀，若觸及「兩條紅線」便會查處。

中國官媒央視今天稍早預發的「中國夢．家鄉情」國慶特別節目名單中，陳妍希會與其他中國藝人合唱「我的祖國」，張晨光會演出「微故事『同名同心』」，該節目的來賓還包括「中國台灣新北板橋籃球隊員」及「福建廈門集美板橋籃球隊員」。「新北板橋籃球隊員」的身分不明。

除擔任表演嘉賓，陳妍希還錄製中國「國慶」宣傳片，在長城上身穿紅衣，稱中國為「祖國」。

此外，多名台灣藝人如朱孝天、汪東城等人也在微博發文祝賀。

梁文傑在例行記者會被問及台灣藝人祝賀中國國慶一事時表示，目前看到大約有19名台灣藝人發文祝賀，「一樣都是轉發央視的模板」，內容包括「祝祖國生日快樂，國泰民安，繁榮昌盛」等。

梁文傑表示，相關藝人「來來去去大概就是這些藝人，大概就是這些人」，甚至有些人「如果你不特別提醒，你也不知道他是台灣人」。

至於相關表態是否涉及違規，梁文傑重申，陸委會先前提出的「兩條紅線」，第一是「不能夠宣揚對台動武」，第二是「不能夠宣揚消滅中華民國主權」。

梁文傑表示，如果台灣藝人的相關表態涉及上述情況，「那我們當然就會查處」。

精華 FAQ

  • 根據央視特別節目名單，陳妍希、張晨光被列入表演嘉賓，另有「中國台灣新北板橋籃球隊員」等不明身分者；同時也有多名台灣藝人在微博轉發祝賀內容。

  • 梁文傑重申，第一不能宣揚對台動武，第二不能宣揚消滅中華民國主權；若台灣藝人的表態觸及這兩項內容，陸委會就會依規查處。

  • 梁文傑表示，目前約有19名台灣藝人發文祝賀，多半是轉發央視模板，內容常見「祝祖國生日快樂，國泰民安，繁榮昌盛」等語句，名單也多為反覆出現的人選。

陳妍希

上一則

中共篡改抗戰史 梁文傑轟：利用國家災難在發國難財

下一則

上海返台行李夾2包中國製肉品 女恐挨罰最高新台幣百萬

延伸閱讀

中國十一將至 恐動員台藝人表態 梁文傑畫2紅線

中國十一將至 恐動員台藝人表態 梁文傑畫2紅線
黃安搶先喊「祖國生日快樂」 中國國慶台灣第一人發文 嗆「你奈我何」

黃安搶先喊「祖國生日快樂」 中國國慶台灣第一人發文 嗆「你奈我何」
中共篡改抗戰史 梁文傑轟：利用國家災難在發國難財

中共篡改抗戰史 梁文傑轟：利用國家災難在發國難財
公務員「沒事不要去」 陸委會：赴中遭盤查再增4案

公務員「沒事不要去」 陸委會：赴中遭盤查再增4案

熱門新聞

蔣友柏日前歡度50歲生日，暢談人生感想。圖／摘自蔣友柏小紅書

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

2026-09-28 11:05
台駐美代表俞大㵢。(美聯社)

俞大㵢CBS專訪：美國二戰攜手中華民國 不是習近平

2026-09-27 16:40
清華大學校長高為元遭爆續任三天就去美覓職，引發誠信危機。（本報資料照片）

道歉、捐薪難止血 清大校長來美求職違誠信 院士連署籲辭職

2026-09-24 21:42
近期有僑胞收到駐洛杉磯台北經濟文化辦事處寄送的國慶酒會邀請函，卻寫著「台灣雙十國慶」，而非「中華民國雙十國慶」。圖為洛杉磯僑界13日舉行「輝煌雙十國慶、璀璨綜藝饗宴」。（本報資料照片）

連中華民國都不要了...收「台灣國慶」邀請函 加州僑胞：感到淒涼

2026-09-28 21:07
名古屋亞運：桌球男團四強戰，中華隊林昀儒。(特派記者陳正興／名古屋攝影)

名古屋亞運/台桌球男單四強賽 林昀儒遇天敵林詩棟

2026-09-27 02:12
此次川習會，川普與習近平一唱一和，接續談起80多年前中美並肩抗日戰史。（路透）

即時短評／川習互認中國抗戰史 是賴清德奉上的禮物

2026-09-26 18:45

超人氣

更多 >
川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠
杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」
嫁入王室壓力大 如果黛安娜沒有變成黛妃？親弟：她會很幸福

嫁入王室壓力大 如果黛安娜沒有變成黛妃？親弟：她會很幸福
黛妃曾帶威廉探班「不可能的任務」湯姆克魯斯：她真的很可愛

黛妃曾帶威廉探班「不可能的任務」湯姆克魯斯：她真的很可愛
華人區400萬豪宅深夜多歹徒闖入 保安開槍阻匪卻被拘

華人區400萬豪宅深夜多歹徒闖入 保安開槍阻匪卻被拘