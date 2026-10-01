中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

張晨光（左）、陳妍希登上中國國慶表演節目。（擷自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 中國國慶期間約19名台灣藝人轉發祝賀內容，陳妍希、張晨光等也參與央視活動；陸委會則重申兩條紅線，若涉及宣揚對台動武或消滅中華民國主權將查處。

今天是「十一」中共建政77周年國慶，根據央視特別節目名單，參加的台灣藝人除了陳妍希 及張晨光外，還包括「中國台灣新北板橋籃球隊員」。台陸委會副主委梁文傑表示，目前約有19名台灣藝人發文祝賀，若觸及「兩條紅線」便會查處。

中國官媒央視今天稍早預發的「中國夢．家鄉情」國慶特別節目名單中，陳妍希會與其他中國藝人合唱「我的祖國」，張晨光會演出「微故事『同名同心』」，該節目的來賓還包括「中國台灣新北板橋籃球隊員」及「福建廈門集美板橋籃球隊員」。「新北板橋籃球隊員」的身分不明。

除擔任表演嘉賓，陳妍希還錄製中國「國慶」宣傳片，在長城上身穿紅衣，稱中國為「祖國」。

此外，多名台灣藝人如朱孝天、汪東城等人也在微博發文祝賀。

梁文傑在例行記者會被問及台灣藝人祝賀中國國慶一事時表示，目前看到大約有19名台灣藝人發文祝賀，「一樣都是轉發央視的模板」，內容包括「祝祖國生日快樂，國泰民安，繁榮昌盛」等。

梁文傑表示，相關藝人「來來去去大概就是這些藝人，大概就是這些人」，甚至有些人「如果你不特別提醒，你也不知道他是台灣人」。

至於相關表態是否涉及違規，梁文傑重申，陸委會先前提出的「兩條紅線」，第一是「不能夠宣揚對台動武」，第二是「不能夠宣揚消滅中華民國主權」。

梁文傑表示，如果台灣藝人的相關表態涉及上述情況，「那我們當然就會查處」。