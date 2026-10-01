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中共篡改抗戰史 梁文傑轟：利用國家災難在發國難財

記者張鈺琪／台北即時報導
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台陸委會1日下午舉行例行記者會，由梁文傑主持。(記者張鈺琪／攝影)
台陸委會1日下午舉行例行記者會，由梁文傑主持。(記者張鈺琪／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

梁文傑回應國台辦二戰敘事時，痛批中共篡改抗戰史、抹去中華民國功績，並指其借歷史災難塑造自身角色，還可能透過AI與國際論述擴散影響台灣。

中國國台辦昨宣稱，1949年10月1日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，取代中華民國政府，並稱中共是抗戰的「中流砥柱」。台陸委會副主委梁文傑今（1）日反擊，中共的目的不只是要繼承中華民國，他是要奪取中華民國的功績，把中華民國的事蹟從歷史話語中整個抹掉，所以中共「絕對不是什麼中流砥柱」，而是「利用國家的災難在發國難財」。

陸委會1日下午舉行例行記者會。梁文傑被問及國台辦30日有關二戰史觀的說法時表示，最近很流行「問A答B」，國台辦發言人的回答「大概就是很典型的問A答B」。

梁文傑指出，記者問的是「中共為什麼用剪輯的手法把中華民國的歷史當成是自己的歷史」，結果國台辦的回答就是不回答，然後照本宣科，自己講自己的。

他接著說，中共的目的其實不只是要繼承中華民國，他是要奪取中華民國的功績，把中華民國的事蹟在歷史的話語上面整個抹掉。梁文傑舉例，飛虎隊、駝峰航線等「其實都是中華民國的歷史」，當時中共「躲在陝西的窯洞裡面，跟這些事情根本八竿子打不上關係」。

梁文傑並以飛虎隊指揮官陳納德為例指，中共在1950至1970年代把陳納德說成「飛賊陳納德」，還出漫畫批判他，說陳納德壟斷了空運物資發大財、運送毒品，以及轟炸和屠殺中國人民，但後來中共又改稱陳納德是跟中共站在一起，這就是篡改歷史。

談及中共對日抗戰貢獻，梁文傑引用已故前行政院長郝柏村的說法稱，中共所謂敵後戰場「最多就是一些騷擾戰」，郝柏村曾認為中共敵後活動對整個抗戰貢獻只有5%，「95%都是中華民國」。

梁文傑說，「所以中共絕對不是什麼中流砥柱，不是什麼抗戰的領導者，而是利用國家的災難在發國難財。」

至於川習二會出現「中美是二戰盟友」的論述，梁文傑表示，「我們大家都知道對美國來講，二戰時期的盟友就是中華民國政府」，中華民國政府之後撤退來台，中華人民共和國成立後又與美國打了3年韓戰，所以中華人民共和國跟美國在抗戰時期是盟友，「我想是怎麼講都講不通的啦。」

他並稱，「他（中共）的目的在我們看來，就是要分化美日同盟，然後要把中華民國一筆抹殺」。

被問及中國持續推動二戰敘事，是否可能產生擴散效應、進一步壓縮台灣國際空間？梁文傑回應，「擴散效應當然是我們最不願意看到的事情」，尤其現在是AI時代，「你謊言講了100次，謊言都出現在這個網路資料上面，然後你問AI的時候，AI就會告訴你謊言」，所以這對台灣來說是要面對、處理的挑戰。

至於川普為何在川習二會提出二戰敘事？梁文傑說，政府首先會追溯其來源，因為美國方面也不可能說無緣無故就出現這一段文字，「或者是中方希望美方能夠講出類似的話」；不過被媒體追問，是否暗示是中方事前要求時，他則說，「我們還不了解狀況，我們要去了解這個來龍去脈。」

精華 FAQ

  • 梁文傑認為這種說法並不成立，因為中共不只是在主張繼承歷史，而是在奪取中華民國的抗戰功績，甚至把相關事蹟從歷史話語中整個抹掉。

  • 他點名飛虎隊、駝峰航線等都是中華民國的歷史，當時中共與這些事件毫無關聯；另以陳納德為例，指中共曾從批判他到改口肯定，顯示歷史敘事反覆被改寫。

  • 他擔心這類說法會透過國際論述與網路、AI擴散，讓謊言反覆出現在資料中，進一步壓縮台灣國際空間，也可能被用來分化美日同盟、抹消中華民國。

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