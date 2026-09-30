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曹興誠讚沈伯洋「可消弭藍綠」遭蔣陣營酸 沈：市政無分立場

記者林麗玉／台北即時報導
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台北市長蔣萬安、對手民進黨沈伯洋、前市長柯文哲30日出席南門市場平安宴，不過主辦...
台北市長蔣萬安、對手民進黨沈伯洋、前市長柯文哲30日出席南門市場平安宴，不過主辦方安排沈伯洋七點到，與蔣萬安同場不同框。記者季相儒／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

曹興誠發文力挺沈伯洋，稱他能消弭藍綠對立並帶來溫暖，引來蔣陣營反酸；沈則回應市政不分立場，重申以市民需求為優先。

年底選戰倒數59天，台北市長蔣萬安、對手民進黨沈伯洋、前市長柯文哲今天出席南門市場平安宴，不過主辦方安排沈伯洋七點到，與蔣萬安同場不同框，沈到場時媒體堵問，怎看曹興誠大讚無緣大慈」，可消弭藍綠對立？沈說「我們本來就是在心中，尤其市政這一方面，沒有在分大家的立場」。

曾發起大罷免的聯電創辦人曹興誠力挺沈伯洋，昨在臉書發文讚沈伯洋「無緣大慈」，可消弭藍綠對立，為台灣帶來溫暖，「這樣人才極為難得，一定要把沈伯洋送進北市府。」遭蔣萬安陣營反擊稱大罷免操作又回來了。

沈伯洋今晚受訪被問及此事，沈伯洋說「我們本來就是在心中，尤其市政這一方面，沒有在分大家的立場。我們最主要就是市民有什麼聲音，我們就來反映就來解決」。

沈伯洋今天晚間七點出席南門市場平安宴，因沈先前也透露自己今發燒，媒體也問身體狀況如何？沈伯洋說，他最主要是發燒，其實是小孩子先發燒，昨天半夜照顧的時候，結果自己就跟著燒起來。

沈伯洋今晚出席南門市場平安宴，有支持者高喊凍蒜，也遇到好久不見的于美人，兩人握手，行禮如儀。

台北市長蔣萬安、對手民進黨沈伯洋、前市長柯文哲30日出席南門市場平安宴，不過主辦...
台北市長蔣萬安、對手民進黨沈伯洋、前市長柯文哲30日出席南門市場平安宴，不過主辦方安排沈伯洋七點到，與蔣萬安同場不同框。記者季相儒／攝影

精華 FAQ

  • 曹興誠昨在臉書稱讚沈伯洋具有「無緣大慈」的特質，認為他能消弭藍綠對立、為台灣帶來溫暖，甚至直言要把他送進北市府，因而引發外界關注與討論。

  • 蔣萬安陣營對此反擊，認為這樣的發言像是把先前大罷免的操作又帶回選戰，暗示曹興誠的政治動員色彩濃厚，並非單純替沈伯洋加分。

  • 沈伯洋受訪時表示，市政本來就不該分藍綠立場，最重要的是傾聽市民聲音並設法解決問題；他也提到自己當晚發燒，是因照顧先發燒的小孩而被傳染。

曹興誠 沈伯洋 柯文哲

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