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蔣萬安測午餐鹹度…沈伯洋酸難以揣測 藍議員轟：別跟家長對幹

記者洪子凱／台北即時報導
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金華國中日前有學生吃完營養午餐身體不適。台北市長蔣萬安29日到學校視察相關流程，...
金華國中日前有學生吃完營養午餐身體不適。台北市長蔣萬安29日到學校視察相關流程，並親手使用鹹度檢測儀，卻遭民進黨台北市長參選人沈伯洋酸「難以揣測」。藍議員反擊怒批沈、簡兩人搞不清楚流程，更呼籲，「別為了酸蔣萬安，最後變成跟金華國中家長對幹」。圖／北市府提供

AI摘要

文章摘要整理：

金華國中營養午餐疑致學生不適後，蔣萬安赴校視察並操作鹹度檢測儀，遭沈伯洋與簡舒培批評；藍營議員則反擊，指這是家長長期守護食安的流程。

金華國中日前有學生吃完營養午餐身體不適。台北市長蔣萬安29日到學校視察相關流程，並親手使用鹹度檢測儀，卻遭民進黨台北市長參選人沈伯洋酸「難以揣測」。而最先揭發的北市議員簡舒培也稱「以為市民智商只有三顆小藍莓」。藍議員反擊怒批沈、簡兩人搞不清楚流程，更呼籲，「別為了酸蔣萬安，最後變成跟金華國中家長對幹。」

北市議員鍾沛君也在臉書放上上周四前往金華國中視察營養午餐完整記錄，包含家長會完整檢測流程，鍾痛批，當天也全程考察了校方與家長們替孩子食安把關的程序，痛批簡舒培還不下車「又笨又壞、高興就好」，也為學校師生打氣，也向家長們致敬。

議員楊植斗說，測鹹度不是蔣萬安發明的是金華國中家長長期替孩子把關營養午餐的日常，家長會每天實際試吃、巡班了解孩子用餐狀況、監看廚餘，並透過電子鹽度計留下客觀數據，長期追蹤餐點口味與品質，蔣29日到現場，是實際了解家長、營養師、學校多年來怎麼替孩子把關。

楊植斗批，當家長每天花時間替孩子試吃、測量、紀錄，沈卻因看到蔣萬安操作鹽度計，就先拿這套流程開酸，「所以現在到底是誰在難以揣測？」酸蔣萬安還連家長長期替孩子把關的努力一起酸下去，從「集體食物中毒」的政治攻防，到現在連家長日常執行的午餐把關流程都能拿來嘲諷，沈可以先了解學校怎麼做，再急著下政治判斷，「別為了酸蔣萬安，最後變成跟金華國中的家長對著幹。」

精華 FAQ

  • 蔣萬安29日到金華國中，重點是了解學生營養午餐後續處理與校方把關流程，並親自操作鹹度檢測儀，觀察家長、營養師與學校如何共同確保餐點安全。

  • 兩人對蔣萬安測鹹度的動作發表酸言酸語，藍營議員認為他們忽略了家長長期參與食安把關的事實，等於把學校與家長的努力一起嘲諷，因此強烈回批。

  • 依內文所述，家長會長期試吃、巡班了解學生用餐狀況、監看廚餘，並以電子鹽度計留下數據，持續追蹤餐點口味與品質，形成日常的食安監督機制。

民進黨 蔣萬安 沈伯洋

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