我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

魯比歐宣布美國護照新制 首次申辦可線上完成

美國核心PCE比預期理想 史坦普500期指揚

台灣防閃兵 最嚴格「新體位區分標準」10/31實施

記者李人岳／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣藝人閃兵案引發社會對兵役公平性的關切，台國防部與內政部修正「體位區分標準」，...
台灣藝人閃兵案引發社會對兵役公平性的關切，台國防部與內政部修正「體位區分標準」，國防部表示，體位區分標準將併同「常備兵現役病傷停役檢定標準」在10月31日發布實施。(本報系資料照)

AI摘要

文章摘要整理：

為回應藝人閃兵引發的兵役公平爭議，國防部修正體位區分標準並將於10月31日與相關檢定標準同步施行，免役條件明顯收緊。

台灣藝人閃兵案引發社會對兵役公平性的關切，台國防部內政部修正「體位區分標準」，國防部今日表示，體位區分標準將併同「常備兵現役病傷停役檢定標準」在10月31日發布實施。

藝人閃兵事件爆發後，內政部去年建請國防部全面檢討役男體位區分標準，國防部在去年12月預告修正草案，總計修正180項次，將替代役體位分為A、B兩級，其中未來BMI大於45或身高小於等於144cm才可免役，對比現行免役體位BMI小於15或BMI大於35、身高大於等於196cm或身高小於等於154cm，嚴格許多。

另外，法定傳染病原定治療6個月以上影響運動功能者，符合替代役體位，也改成僅法定傳染病經治療，未達免役體位標準者，得服替代役B級，相關條文刪除「6個月以上」規定。

而不少藝人透過偽造「高血壓」逃兵，此次修正也改為，須實質器官病變者，或肺動脈高血壓併有後遺症者，才可免役。

不過草案預告後遲遲沒有上路，國防部表示，原「體位區分標準」已修正完畢，考量修正範圍甚廣，尚須配合修正國防部主管的「常備兵現役病傷停役檢定標準」，以及內政部主管的「替代役役男傷病停役檢定標準」同時施行，而兩個檢定標準都於日前完成草案預告。

國防部軍醫局衛勤保健處長蔡適鴻今天在國防部例行記者會表示，「常備兵現役病傷停役檢定標準」已在9月21日完成法規預告程序，目前正在進行最後階段意見綜整和審查，為確保兵役標準一致性與連貫性，本案將併同「體位區分標準」預計今年10月31日正式發布及施行。

精華 FAQ

  • 國防部表示，修正後的「體位區分標準」將併同相關病傷停役檢定標準，在10月31日正式發布施行，以確保兵役認定一致且連貫。

  • 未來僅BMI大於45，或身高小於等於144cm者，才可達免役標準；相較現行BMI小於15、BMI大於35、身高大於等於196cm或小於等於154cm，門檻明顯提高。

  • 修正後，高血壓不再只看診斷，而是須有實質器官病變，或肺動脈高血壓併有後遺症才可免役；法定傳染病也刪除「治療6個月以上」門檻，改依實際病況判定。

內政部 國防部 閃兵

上一則

韓國瑜認當年「被黑最慘」提醒...蔣萬安嘆「心有戚戚焉」會學這精神

延伸閱讀

台杜絕閃兵 複檢不附佐證將推定正常

台杜絕閃兵 複檢不附佐證將推定正常
王大陸閃兵遭坑怒告首腦 檢方不起訴：屬民事債務不履行

王大陸閃兵遭坑怒告首腦 檢方不起訴：屬民事債務不履行
想聽赫塞斯演說先過體測 國防部要求嚴挑官兵 儀容須「無可挑剔」

想聽赫塞斯演說先過體測 國防部要求嚴挑官兵 儀容須「無可挑剔」
赫塞斯繼續砍20%將官職位「少一些將軍，多一些士兵」

赫塞斯繼續砍20%將官職位「少一些將軍，多一些士兵」

熱門新聞

蔣友柏日前歡度50歲生日，暢談人生感想。圖／摘自蔣友柏小紅書

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

2026-09-28 11:05
台駐美代表俞大㵢。(美聯社)

俞大㵢CBS專訪：美國二戰攜手中華民國 不是習近平

2026-09-27 16:40
清華大學校長高為元遭爆續任三天就去美覓職，引發誠信危機。（本報資料照片）

道歉、捐薪難止血 清大校長來美求職違誠信 院士連署籲辭職

2026-09-24 21:42
近期有僑胞收到駐洛杉磯台北經濟文化辦事處寄送的國慶酒會邀請函，卻寫著「台灣雙十國慶」，而非「中華民國雙十國慶」。圖為洛杉磯僑界13日舉行「輝煌雙十國慶、璀璨綜藝饗宴」。（本報資料照片）

連中華民國都不要了...收「台灣國慶」邀請函 加州僑胞：感到淒涼

2026-09-28 21:07
名古屋亞運：桌球男團四強戰，中華隊林昀儒。(特派記者陳正興／名古屋攝影)

名古屋亞運/台桌球男單四強賽 林昀儒遇天敵林詩棟

2026-09-27 02:12
此次川習會，川普與習近平一唱一和，接續談起80多年前中美並肩抗日戰史。（路透）

即時短評／川習互認中國抗戰史 是賴清德奉上的禮物

2026-09-26 18:45

超人氣

更多 >
月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算
亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊

亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊
黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了
未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津

未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津
國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了

國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了