周玉蔻烏龍爆張淑娟「晶華滾床單」 2審輕判9月仍要坐牢

媒體人周玉蔻（中）、蔡玉真（右）指稱前中姐張淑娟（左）與台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，二審改判周、蔡9月、6月徒刑。記者邱德祥／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 周玉蔻、蔡玉真因烏龍爆料張淑娟與蔣孝嚴晶華緋聞案，二審遭依個資法等罪改判，周9月徒刑、蔡6月得易科罰金。

媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料前中華民國 小姐張淑娟和台北市長蔣萬安 父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審各被判刑1年6月；全案上訴，二審今（29）日依個資法等罪，改判周9月徒刑；另改判蔡6月徒刑，得易科罰金18萬元（新台幣，約合5656美元）。可上訴。

全案源於2022年九合一大選期間，蔣萬安獲國民黨 提名參選第8屆台北市長。周玉蔻、蔡玉真見有炒作空間，接連於同年9月在民視「辣新聞」節目及臉書發文，大聊蔣父蔣孝嚴擔任總統府秘書長時涉及的晶華酒店緋聞案，爆料該案女主角為張淑娟。

張不甘受辱，認為周、蔡未向她求證，卻對外指控她與蔣孝嚴不倫，還稱她嘗試「攀附權貴」，甚至在節目上揭露她的婚姻、職業、社會活動等個資，憤而提告。檢方調查後依個資法、加重誹謗等罪起訴2人，一審各被判刑1年6月。

針對周、蔡二審均輕判，高院表示，審酌過去與本案同樣涉個資法、加重誹謗等罪判決，刑期多為6月以下，一審已嚴重偏離過往量刑行情，卻未說明重判1年6月的具體理由為何。

此外，周身為節目主持人，具發動者及主導者地位；相較之下，蔡只是節目來賓，是在周散布不實訊息後，才隨之附和，犯罪情節較輕，但一審卻對2人判處相同刑度，明顯失衡，已違反平等原則及罪刑相當原則。

高院審酌，周、蔡均為資深媒體從業人員，具社會影響力，本應善盡查證義務，竟為了炒作新聞，以時間錯置、資訊拼湊及扭曲脈絡等手法，散播不實或未經合理查證的內容，且與公共利益無關，不僅助長假訊息流竄，更侵蝕自由言論市場的事實根基。

高院也考量，張淡出公眾視野甚久，遇上本案無從及時澄清，導致她個人名譽、隱私受有重大損害，還因此罹患創傷後壓力疾患、憂鬱等症狀，難以平復。

高院痛批，周逐日於節目中鋪哏、預告張的身份，甚至在張知情表示提告後仍不罷手，且有誹謗前科，犯後仍否認犯行，難認有悔意；至於蔡犯後曾坦承己過並關閉臉書、退出新聞媒體工作，參酌她犯罪強度較低且透露悔意，輕判得易科罰金之刑，以1000元折算1日。