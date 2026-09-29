我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉殺紐時跨性主管 華人岳母曾因孫兒想穿姐姐裙子動怒

10月職業移民排期大躍進 EB-5遞件排期前進4年

台選戰倒數╱蘇巧慧唱「粉紅超跑」爆紅 曝沈伯洋招牌歌是「極速」

記者葉德正／新北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民進黨新北市長參選人蘇巧慧傍晚與民進黨台北市長參選人沈伯洋同台參加民視節目。圖／...
民進黨新北市長參選人蘇巧慧傍晚與民進黨台北市長參選人沈伯洋同台參加民視節目。圖／蘇巧慧競選辦公室

AI摘要

文章摘要整理：

蘇巧慧在選戰倒數階段強調民調與基層體感並重，主打新北主體性與地方建設成果，並與沈伯洋同台互提招牌歌曲話題帶動曝光。

2026選戰進入最後60天，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天與民進黨台北市長參選人沈伯洋一起接受民視訪問，蘇被問到與對手李四川民調互有領先時表示，各式民調都會參考，但數字與實際體感不一定完全相同，會持續走入基層。蘇巧慧因演唱「粉紅超跑」吸引百萬流量，她在節目透露沈伯洋招牌歌曲是粵語歌「極速」，也邀網友敲碗，下次可以換沈伯洋獻唱。

被問到民調，蘇巧慧表示，不論是團隊自己做的、媒體公布的，甚至AI模擬民調，都會參考，但她更重視實際走訪地方的「體感溫度」，民調數字會作為判斷哪些地方需要多去幾次、是否增加活動的參考。

面對最後階段可能更加激烈的攻防，針對對手強調市政經驗及「房子蓋到一半、師傅不能換」等說法，蘇巧慧表示，自己的選戰主軸一直很清楚，就是「新北主體性」，新北不是台北的衛星，新北不必繞著台北轉，我們是衛星要變繁星，新北亮晶晶，自己已用10、11年時間證明能夠推動地方建設，包括捷運、火車站、防洪治水、學校及道路等建設，都曾參與爭取。

蘇巧慧認為，選市長最重要的是態度、價值與方向，首長要能向上爭取經費、向下協調地方，選市長就像一場面試，我們是來給大家面試的。

精華 FAQ

  • 她表示無論是團隊自做、媒體公布，甚至AI模擬民調都會參考，但更看重走訪地方的體感溫度，認為數字可作為判斷哪些地區需要加強拜訪的依據。

  • 她強調自己的主軸是「新北主體性」，主張新北不是台北的衛星，不必繞著台北轉，並以捷運、火車站、防洪治水等建設經驗，證明自己能推動地方發展。

  • 蘇巧慧因唱「粉紅超跑」爆紅，受訪時還透露沈伯洋的招牌歌是粵語歌「極速」，並邀網友敲碗，希望下次能換沈伯洋登場獻唱，增加話題熱度。

沈伯洋 李四川 民調

上一則

志祺七七驚人家世曝光 父親竟是半導體大廠創辦人

延伸閱讀

新北選戰／李四川鶯歌競總成立 蘇巧慧同框賴清德催票

新北選戰／李四川鶯歌競總成立 蘇巧慧同框賴清德催票
內參民調遭質疑 李四川競辦：綠營抹黑又翻車

內參民調遭質疑 李四川競辦：綠營抹黑又翻車
蔣萬安沈伯洋民調拉近？殷瑋：蔣團隊內參民調領先幅度仍二位數

蔣萬安沈伯洋民調拉近？殷瑋：蔣團隊內參民調領先幅度仍二位數
最新民調傳小草棄川投蘇 李四川：新北藍白合沒問題

最新民調傳小草棄川投蘇 李四川：新北藍白合沒問題

熱門新聞

蔣友柏日前歡度50歲生日，暢談人生感想。圖／摘自蔣友柏小紅書

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

2026-09-28 11:05
台駐美代表俞大㵢。(美聯社)

俞大㵢CBS專訪：美國二戰攜手中華民國 不是習近平

2026-09-27 16:40
清華大學校長高為元遭爆續任三天就去美覓職，引發誠信危機。（本報資料照片）

道歉、捐薪難止血 清大校長來美求職違誠信 院士連署籲辭職

2026-09-24 21:42
名古屋亞運：桌球男團四強戰，中華隊林昀儒。(特派記者陳正興／名古屋攝影)

名古屋亞運/台桌球男單四強賽 林昀儒遇天敵林詩棟

2026-09-27 02:12
近期有僑胞收到駐洛杉磯台北經濟文化辦事處寄送的國慶酒會邀請函，卻寫著「台灣雙十國慶」，而非「中華民國雙十國慶」。圖為洛杉磯僑界13日舉行「輝煌雙十國慶、璀璨綜藝饗宴」。（本報資料照片）

連中華民國都不要了...收「台灣國慶」邀請函 加州僑胞：感到淒涼

2026-09-28 21:07
此次川習會，川普與習近平一唱一和，接續談起80多年前中美並肩抗日戰史。（路透）

即時短評／川習互認中國抗戰史 是賴清德奉上的禮物

2026-09-26 18:45

超人氣

更多 >
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母
那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查
紐約機場安檢查出多張假駕照 出生日期不同卻是同一張臉

紐約機場安檢查出多張假駕照 出生日期不同卻是同一張臉
整理包／康乃爾大學性侵案 7男凌虐1女7小時 寫作文就沒事？

整理包／康乃爾大學性侵案 7男凌虐1女7小時 寫作文就沒事？