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三立前主播李天怡進口野生動物 遭求償754萬美元 判無罪

記者謝亞庭／台北即時報導
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三立電視前主播李天怡。(本報系資料照)
三立電視前主播李天怡。(本報系資料照)

AI摘要

文章摘要整理：

李天怡遭控協助頑皮世界進口野生動物並哄抬價格，刑事已無罪確定；民事求償約754萬美元與展區支出，北院因時效與責任歸屬問題判頑皮世界敗訴。

三立電視前主播李天怡接受頑皮世界委託進口野生動物，被控與丈夫郭人杰、亞太印象公司李吳達等人哄抬進價涉背信罪，經判決無罪確定。民事部分，李女等人遭求償美金479萬餘元及新台幣9858萬餘元損失，合計新台幣2.4億元(約754萬美元)天價；台北地院審理，日前判頑皮世界敗訴。可上訴。

三立電視董事長張榮華2020年3月入主頑皮世界並擔任負責人，當時曾請新聞部副總經理高明慧處理進口非洲大型野生動物，後來高找上李天怡尋找管道，李則透過李吳達得知南非議員兼律師孫耀亨有相關人脈。

李天怡擔任窗口後，被控與丈夫郭人杰、李吳達、孫耀亨設立亞太印象公司，並調高動物報價。頑皮世界主張，李女等人將原先美金12000元的長頸鹿、美金3500元的斑馬，哄抬至3到5倍價，再積極遊說張購買。

頑皮世界痛訴，公司接連預支動物款項、航空費用等，將合計美金479萬7343餘元匯款至亞太印象，後續動物卻未順利進口、契約破局，除了提起刑事告訴，也一併提起民事損害賠償訴訟，求償美金479萬餘元及原規劃展區所支出的新台幣9858萬7500元。

李天怡則辯稱，頑皮世界針對同一事對她提告涉背信、詐欺等罪，但已先後獲北檢不起訴及法院判決無罪確定，如今求償無理。再者，她只負責牽線、轉達訊息，對於交易價格、動物種類及數量均無實質決定權。

全案進入北院審理。然而，法院首先就點出程序問題。

北院指出，頑皮世界早在2021年10月間知曉此一損害行為，依民法規定應於2年內起訴求償；2023年7月，公司雖曾對李女等人提刑事附帶民事訴訟，但因刑案無罪確定，民事即因「不合法」遭駁回，卻遲至2025年6月底才又提起本件訴訟，請求權已罹於時效。

此外，有關動物最終未能進口，北院也認為，主要是頑皮世界考量到檢疫規定及動保團體抗議，最終單方面終止交易合約，與亞太印象有無提供出口許可、產地證明書等文件無關，而無法歸責於亞太印象，求償無理，一審判頑皮世界敗訴。可上訴。

精華 FAQ

  • 法院認定她與丈夫、李吳達等人涉背信的指控不成立，刑事部分先前已經無罪確定，因此頑皮世界再主張賠償時，法院也一併審查其民事請求是否有理。

  • 頑皮世界主張損失包括已匯出的美金479萬7343餘元，以及原規劃展區支出的新台幣9858萬7500元，合計約新台幣2.4億元、約754萬美元。

  • 北院認為頑皮世界早在2021年10月就已知悉損害，卻到2025年6月底才起訴，已逾2年請求權時效；且動物未進口主要因頑皮世界自行終止合約，難歸責於亞太印象。

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