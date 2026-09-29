我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被爆曾向習兜售武器 川普驚訝反問「是說台灣？」

罕見空降 國台辦前副主任趙世通 任福建省統戰部長

台監察院人事案全遭封殺 27位被提名人皆未過關

記者王小萌／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
立法院進行監察院人事同意權案投票，朝野立委排隊領票投下手中一票。(記者潘俊宏／攝...
立法院進行監察院人事同意權案投票，朝野立委排隊領票投下手中一票。(記者潘俊宏／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

立法院對第7屆監察院正副院長及監委人事同意權投票，27位被提名人全數未獲通過；藍白黨團分別以監察失格與失能為由，投下反對票。

立法院今對第七屆監察院正副院長及監察委員人事同意權案投票表決，最終投票結果，27位被提名人皆未通過同意票過半門檻。其中，國民黨立委林思銘對監委被提名人彭紹瑾投下無效票，民進黨立委伍麗華對監委被提名人高天惠（Eleng Tjaljimaraw）投下無效票，國民黨立委鄭天財對監委被提名人Iban Nokan投下無效票，其餘皆獲50張同意票、60張不同意票。

總統府今年6月提出第七屆監察委員名單共29人，院長被提名人為獨派醫師陳永興、副院長被提名人為卸任監委王榮璋；委員名單除7位現任監委連任外，原本還有新北市前副市長謝政達、國民黨前立委廖婉汝，不過兩人婉拒提名，立法院今針對27位監委名單行使同意權。

總統府秘書長潘孟安今早陪同被提名人赴立法院拜會民進黨團，他指出，曾於9月14日致電各黨團，希望能在23或24日前往拜會黨團，但沒有得到正面回應。

國民黨立院黨團總召傅崐萁於院會前表示，監察院的效能全國國人都看見，過去4年內，國民黨拿出不少執政者的弊案，包括疫苗快篩、毒雞蛋及不法軍購。監察院不關心執政者的貪贓枉法，只在研究如何對付在野黨，尤其監察院全院打台北市長蔣萬安的兒子一人，已經變成東廠，國民黨團今天就按照這把尺進行投票。

民眾黨團幹事長洪毓祥會前指出，黨團決定一致投下不同意票，理由包括監察院監察失格、包庇權貴與未做好表率，此外也會堅持廢除監察院的立場，未來持續在修憲委員會推動此目標。

精華 FAQ

  • 立法院對第7屆監察院正副院長及監察委員人事同意權進行表決，最後27位被提名人全部未通過同意票過半門檻，整體人事案遭到封殺。

  • 除了3位被提名人各有1張無效票外，其餘被提名人都拿到50張同意票、60張不同意票，顯示反對票明顯多於同意票，因此全數未過關。

  • 國民黨批評監察院效能不彰、偏向打擊在野黨，民眾黨則主張監察院監察失格、包庇權貴，兩黨都表態投下不同意票，並持續推動廢除監察院。

民進黨 國民黨

上一則

新北女童遭掛「畜生」牌遊街 只因拿兄玩具 兄妹都被父打

下一則

三立前主播李天怡進口野生動物 遭求償754萬美元 判無罪

延伸閱讀

立院審監委人事 在野擬「全數封殺」

立院審監委人事 在野擬「全數封殺」
陳永興要立院理性行使監院人事同意權 藍批得「官癌」

陳永興要立院理性行使監院人事同意權 藍批得「官癌」
新聞評論/如果提名大公無私 監察院怎會崩壞至此？

新聞評論/如果提名大公無私 監察院怎會崩壞至此？
第6屆監委績效檢驗獲差評 內定副院長王榮璋 6年僅查2案

第6屆監委績效檢驗獲差評 內定副院長王榮璋 6年僅查2案

熱門新聞

蔣友柏日前歡度50歲生日，暢談人生感想。圖／摘自蔣友柏小紅書

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

2026-09-28 11:05
台駐美代表俞大㵢。(美聯社)

俞大㵢CBS專訪：美國二戰攜手中華民國 不是習近平

2026-09-27 16:40
清華大學校長高為元遭爆續任三天就去美覓職，引發誠信危機。（本報資料照片）

道歉、捐薪難止血 清大校長來美求職違誠信 院士連署籲辭職

2026-09-24 21:42
名古屋亞運：桌球男團四強戰，中華隊林昀儒。(特派記者陳正興／名古屋攝影)

名古屋亞運/台桌球男單四強賽 林昀儒遇天敵林詩棟

2026-09-27 02:12
此次川習會，川普與習近平一唱一和，接續談起80多年前中美並肩抗日戰史。（路透）

即時短評／川習互認中國抗戰史 是賴清德奉上的禮物

2026-09-26 18:45
近期有僑胞收到駐洛杉磯台北經濟文化辦事處寄送的國慶酒會邀請函，卻寫著「台灣雙十國慶」，而非「中華民國雙十國慶」。圖為洛杉磯僑界13日舉行「輝煌雙十國慶、璀璨綜藝饗宴」。（本報資料照片）

連中華民國都不要了...收「台灣國慶」邀請函 加州僑胞：感到淒涼

2026-09-28 21:07

超人氣

更多 >
王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功
紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母
那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查