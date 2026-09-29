我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被爆曾向習兜售武器 川普驚訝反問「是說台灣？」

罕見空降 國台辦前副主任趙世通 任福建省統戰部長

新北女童遭掛「畜生」牌遊街 只因拿兄玩具 兄妹都被父打

記者黃子騰／新北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
毆打子女的父親(中)被依違反保護令逮捕並送至分局偵訊。(記者黃子騰／攝影)
毆打子女的父親(中)被依違反保護令逮捕並送至分局偵訊。(記者黃子騰／攝影)

新北市1名女童疑因偷拿哥哥玩具，竟被父親要求在身上掛著寫有小偷、畜生字樣的紙板遊街，父因違反保護令遭警方逮捕送辦。父親親屬表示妹妹（女童）及哥哥只要不乖就會被父親毆打，他們發現時都會勸阻，但因為是外人也插不了手。

據了解，女童與哥哥及父親同住，母親在生完女童後就離家出走，平時兄妹均由打零工兼送外送的父親照顧，家中經濟狀況不佳是低收入戶。該里里長表示，之前接觸父親及其孩子時並未發現明顯異狀，里辦公處平時會提供物資給黃男一家，中秋節前一天還看到父親與孩子在樓下烤肉，雙方也有打招呼。

父親的親屬透露，因為他工作不穩定，近期才介紹他去做網購業者的理貨員，收入也不高，兩個小孩的開銷他們都會協助幫忙。父親平時就常動手毆打女兒及兒子，大都是用巴掌或拖鞋，其中以女兒挨打的頻率最高甚至被打到流血，而且哥哥也常會打妹妹。

父親親屬指出，昨天帶妹妹去看醫生時，才赫然發現妹妹全身都是傷。過去曾多次看到或聽到父親用拖鞋、巴掌毆打女童甚至導致流血，自己與周遭友人雖曾嘗試勸阻，但因身為外人，實在難以全面介入對方的家庭私事。

上一則

對抗「洋流」....蔣萬安競辦正式開張 「正妹帥哥牌」全是8年級生

下一則

台監察院人事案全遭封殺 27位被提名人皆未過關

延伸閱讀

台女童遭父掛「小偷、畜生」紙牌遊街 警逮父、社會局緊急安置

台女童遭父掛「小偷、畜生」紙牌遊街 警逮父、社會局緊急安置
狼父性侵女兒 同學借宿也遭猥褻 二審求減刑仍遭重判

狼父性侵女兒 同學借宿也遭猥褻 二審求減刑仍遭重判
不堪長照壓力 台男大生刺傷失智祖母 她還曾說房要留給孫

不堪長照壓力 台男大生刺傷失智祖母 她還曾說房要留給孫
「梅姨案」被拐鍾彬遭養父拉黑 他坦然「買賣和抱養不同」

「梅姨案」被拐鍾彬遭養父拉黑 他坦然「買賣和抱養不同」

熱門新聞

蔣友柏日前歡度50歲生日，暢談人生感想。圖／摘自蔣友柏小紅書

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

2026-09-28 11:05
台駐美代表俞大㵢。(美聯社)

俞大㵢CBS專訪：美國二戰攜手中華民國 不是習近平

2026-09-27 16:40
清華大學校長高為元遭爆續任三天就去美覓職，引發誠信危機。（本報資料照片）

道歉、捐薪難止血 清大校長來美求職違誠信 院士連署籲辭職

2026-09-24 21:42
名古屋亞運：桌球男團四強戰，中華隊林昀儒。(特派記者陳正興／名古屋攝影)

名古屋亞運/台桌球男單四強賽 林昀儒遇天敵林詩棟

2026-09-27 02:12
此次川習會，川普與習近平一唱一和，接續談起80多年前中美並肩抗日戰史。（路透）

即時短評／川習互認中國抗戰史 是賴清德奉上的禮物

2026-09-26 18:45
近期有僑胞收到駐洛杉磯台北經濟文化辦事處寄送的國慶酒會邀請函，卻寫著「台灣雙十國慶」，而非「中華民國雙十國慶」。圖為洛杉磯僑界13日舉行「輝煌雙十國慶、璀璨綜藝饗宴」。（本報資料照片）

連中華民國都不要了...收「台灣國慶」邀請函 加州僑胞：感到淒涼

2026-09-28 21:07

超人氣

更多 >
王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功
紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母
那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查