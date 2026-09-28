我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州華人一家度假成噩夢 豪車被撞報廢、保費也暴漲

AI泡沫提早破？美股警訊 五檔股撐史坦普近93%漲幅

吳進木否認叛國 遺作爆：台為美放棄尼加拉瓜

台灣新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
前駐尼加拉瓜大使吳進木。（本報資料照片）
前駐尼加拉瓜大使吳進木。（本報資料照片）

2021年12月，尼加拉瓜宣布與台灣斷交，當時前駐尼加拉瓜大使吳進木因在斷交前獲准退休、離任後留在尼國，以及斷交後取得尼國國籍等因素，引發外界質疑，甚至被批評「叛國」。不過，吳進木晚年留下的遺作《清脆沉聲：吳進木外交生涯的迴音》，書中透露是因「台灣選擇與美國站在一起，主動放棄尼加拉瓜」，政府為卸責，加上網軍帶風向，令他蒙受不白之冤。

吳進木出身屏東縣崁頂鄉，政大外交系畢業，取得愛達荷州立大學國際關係碩士學位，30歲進入外交部，歷任中南美司長、駐厄瓜多及秘魯代表，並兩度擔任駐尼加拉瓜大使，長年投入中南美洲外交工作。

吳進木2025年4月因膽管癌病逝，享壽73歲。晚年病榻期間，他整理一生外交經歷，並針對尼加拉瓜斷交事件留下文字。遺孀劉春嬌整理後出版《清脆沉聲：吳進木外交生涯的迴音》，2026年9月出版。書中將「斷交晴天霹靂」列為重要篇章，成為他對這段經歷留下的最後陳述。

吳進木曾於2007年至2011年首次出任駐尼加拉瓜大使，2017年再度奉派出使尼國。書中回憶，吳家與尼加拉瓜總統奧蒂嘉家族交情深厚，兩家夫人也是好友。2017年台尼關係出現裂痕後，時任外交部長李大維請他二度出任大使，希望穩住雙邊關係。

吳進木在書中表示，直到2021年11月17日離任時，他認為台尼關係仍然穩固，沒有察覺即將斷交的跡象。他並否認自己早已掌握斷交訊息，或因預知邦交生變而提前退休。事實上，外交部2022年也曾表示，吳進木自2020年起多次請辭，直到2021年9月28日獲准，11月17日正式離任，相關退休程序合法完備；監察院後來調查時，也指出查無吳進木因預知台尼關係生變而提前退休的實證。

對於台尼為何突然斷交，吳進木在書中提出不同於當時官方說法的觀點。他認為，2021年11月尼加拉瓜總統大選後，奧蒂嘉勝選，但受到美歐國家制裁，台灣的外交政策選擇成為影響台尼關係的重要因素。

書中指出，台灣當時未向連任的奧蒂嘉致賀，使尼國高層感到意外；相較之下，台灣在宏都拉斯總統當選人出爐後立即致賀，更讓尼國方面感到不滿。吳進木認為，這是台尼關係轉折的重要原因，並主張台灣後來的說法，將斷交原因主要歸咎於中國大陸挖走邦交國，並未完整呈現事情經過。

吳進木並回憶，駐尼館在大選前後曾多次以電報向外交部報告相關情勢，提醒若未妥善處理，可能衝擊台尼邦交。他在11月17日離任時，認為外交部會持續處理，因此直到斷交當天，從新任駐尼大使李岳融口中得知訊息，仍感到震驚，直呼「怎麼可能！」

書中也記載，吳進木後來透過不同管道了解斷交經過後，認為事情與外界原先認知有所不同。他認為，自己在斷交後因獲尼國授予榮譽國民身分而成為輿論焦點，使外界對退休、留尼及入籍等問題產生更多質疑，也讓他多年維繫台尼關係的外交生涯蒙上陰影。

尼加拉瓜斷交後，吳進木的退休及取得尼國國籍確實曾引發社會討論。外交部當時表示，事前並不知道尼國授予吳進木國籍一事；吳進木則已於斷交前離任。

對吳進木而言，《清脆沉聲》不只是外交生涯回顧，也是他在生命最後階段留下的自我辯白。書中以親身經歷重新陳述台尼斷交前後的經過，試圖回答外界多年來對他的質疑，也留下他對這段外交風波的最後說法。

精華 FAQ

  • 他否認自己因預知台尼將斷交而提前退休，也強調離任時未察覺異狀，認為外界將留任、退休與入籍等情節連結成叛國指控，並不符合事實。

  • 吳進木主張，關鍵不只是中國大陸挖角邦交國，而是台灣在尼國大選後未祝賀奧蒂嘉，且外交政策選擇站在美國一邊，讓尼方感到被冷落並引發反彈。

  • 因為他在斷交後取得尼加拉瓜國籍與榮譽國民身分，引發社會對其是否早知斷交、是否有利益交換的疑慮，也使他長年投入中南美外交的形象受到衝擊。

尼加拉瓜

上一則

連中華民國都不要了...收「台灣國慶」邀請函 加州僑胞：感到淒涼

下一則

陳文茜險重摔 感謝愛犬救半條命：沒有把握可以陪妳到最後

延伸閱讀

湯姆布雷迪離婚真相？新書：吉賽兒邦辰算命完說「我們不適合」

湯姆布雷迪離婚真相？新書：吉賽兒邦辰算命完說「我們不適合」
陸委會沈有忠：習近平擬突破台海議題 未如願

陸委會沈有忠：習近平擬突破台海議題 未如願
美國突發安全警示 警告公民立即離開伊朗 當地恐關閉領空

美國突發安全警示 警告公民立即離開伊朗 當地恐關閉領空
王義川：台灣國際參與需僑界力量

王義川：台灣國際參與需僑界力量

熱門新聞

蔣友柏日前歡度50歲生日，暢談人生感想。圖／摘自蔣友柏小紅書

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

2026-09-28 11:05
台駐美代表俞大㵢。(美聯社)

俞大㵢CBS專訪：美國二戰攜手中華民國 不是習近平

2026-09-27 16:40
清華大學校長高為元遭爆續任三天就去美覓職，引發誠信危機。（本報資料照片）

道歉、捐薪難止血 清大校長來美求職違誠信 院士連署籲辭職

2026-09-24 21:42
名古屋亞運：桌球男團四強戰，中華隊林昀儒。(特派記者陳正興／名古屋攝影)

名古屋亞運/台桌球男單四強賽 林昀儒遇天敵林詩棟

2026-09-27 02:12
此次川習會，川普與習近平一唱一和，接續談起80多年前中美並肩抗日戰史。（路透）

即時短評／川習互認中國抗戰史 是賴清德奉上的禮物

2026-09-26 18:45
王偉忠訪問沈伯洋的影片點閱已破300萬。圖／摘自臉書

被罵「一世英名毀於一旦」 王偉忠親揭專訪沈伯洋真相

2026-09-25 14:53

超人氣

更多 >
紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母
王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路
蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功
那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查
綠卡30年申請入籍 欠稅繳清仍遭拒 律師揭關鍵原因

綠卡30年申請入籍 欠稅繳清仍遭拒 律師揭關鍵原因