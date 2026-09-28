連中華民國都不要了...收「台灣國慶」邀請函 加州僑胞：感到淒涼

近期有僑胞收到駐洛杉磯台北經濟文化辦事處寄送的國慶酒會邀請函，卻寫著「台灣雙十國慶」，而非「中華民國雙十國慶」。圖為洛杉磯僑界13日舉行「輝煌雙十國慶、璀璨綜藝饗宴」。（本報資料照片）

川習會 甫落幕，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平都提到二戰中美並肩作戰等內容，二戰「去中華民國 化」的擔憂升起，台外交部政務次長吳志中日前表示，真正的歷史正在被中國共產黨逐漸摧毀、逐漸取代，「我們應該感到非常痛心，這是我們要盡力去改善的一件事情。」但近期有僑胞收到駐洛杉磯台北經濟文化辦事處寄送的國慶酒會邀請函，卻寫著「台灣雙十國慶」，而非「中華民國雙十國慶」，讓收到的僑胞直言「感受到一股淒涼」。

本報系聯合報報導，吳志中表示，「中國企圖去取代我們中華民國在二戰時候扮演的角色，目前這是真的對我們來講是滿辛苦的」，正是因為如此，「所以我們不能在任何國際場合退卻，就算在任何國際場合我們遭受非常大的屈辱、或者是我們不能跟其他一樣正常表態，這就是我們國家比較辛苦的地方。」

吳志中向記者說明：「光從剛才你提的這個問題，我們所學的歷史，真正的歷史正在被中國共產黨逐漸摧毀、逐漸取代，我們應該感到非常痛心，這是我們要盡力去改善的一件事情。」

另據台北中國時報報導，有僑胞投訴，近期接到駐洛杉磯辦事處邀請參加國慶酒會，赫然發現電子郵件邀請函上不再是「中華民國國慶酒會」字樣，取而代之的是「台灣國慶酒會」。該僑胞指出，吳志中才說：「川習會上，美國總統川普與中國國家主席習近平提到二戰中美並肩作戰等說法，是『去中華民國化』」，結果駐洛杉磯辦事處明明是中華民國外交部的代表，自己發出的酒會邀請函卻連「中華民國」都不要了，何以去要求別人？己身不正又何能正人？

該僑胞感慨，「看清楚台灣那個引領我們到懸崖邊的身影，看清楚誰要先消滅中華民國」，回望那些狂熱與鮮血交織的歲月，才能明白今日中華民國的安寧是多麼昂貴，堅決守護住「中華民國」國號是多麼的重要。

報導指出，國民黨立委林德福痛批外交部亂搞一通，中華民國是擁有主權的真正國家，究竟何時變成台灣國了？林德福表示，民進黨政府一心搞政治操作，現在連自己的國家及國名都不要了，賴清德總統究竟是當選哪一個國家的總統？竟然為了自己的意識形態擅改國號，是當2300萬人民都是傻子嗎？這根本就是獨裁作為，外交部也應該出面說清楚，負責處理相關事務的官員要即刻下台負責。