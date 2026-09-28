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蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

記者陳穎／即時報導
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蔣友柏日前歡度50歲生日，暢談人生感想。圖／摘自蔣友柏小紅書
蔣友柏日前歡度50歲生日，暢談人生感想。圖／摘自蔣友柏小紅書

蔣家第四代蔣友柏日前迎來50歲生日，不僅向交往多年的女特助莊涵雲求婚，準備再婚，近日也發布50歲後首支影片，罕見談起跨過人生重要關卡後的心境。他坦言，過去對「50歲」的心魔早已放下，如今反而開始思考，未來還有很長一段人生，「原本沒打算承擔的承諾與責任」，也願意重新接下來。

蔣友柏近日在小紅書分享影片，笑說這是自己50歲後第一次錄影。他坦言，50歲對自己而言一直是個重要關卡，「雖然一直所謂的心魔早就已經過了」。他過去曾提及家族長輩無人活過50歲，因此50歲這個數字對他而言有特殊意義，如今真正跨過這道門檻，心境也跟著轉變。

「過了50歲，覺得還真的有蠻多年可以繼續下去。」蔣友柏表示，也因為意識到人生還有一段路要走，他開始願意承擔過去原本沒有打算接下的承諾與責任，「既然還有很長一段時間，就可以把更多事情做好。」

他也提到，50歲生日前後，身邊的人際關係似乎悄悄出現變化，有些過去結交的朋友恰好在這個階段完成「斷捨離」，反而讓他感覺更加輕鬆。生日當天則有30多位親友到場，每一個人對他而言都相當重要。

當天還有一名孩子表示想採訪他，並稱自己很崇拜他，蔣友柏卻直接告訴對方「不需要崇拜我」，因為當天現場的人，「隨便你抓任何的人都比我成功」。這番話也讓他重新思考，究竟什麼才叫做「成功」。

蔣友柏認為，成為知名人物不代表一定成功，擁有大量財富也不必然等同於成功。他認為真正重要的是，「你怎麼樣活得自在、活得快樂，而且你可以用讓你快樂的事，持續地去討生活，我覺得這才是成功。」

談到過去直播時經常收到網友提問，蔣友柏觀察到，很多問題表面上是在尋求建議，背後真正想知道的卻是「我可以從你這邊怎麼樣獲取最簡單便利的成功方式？」這類問題讓他相當抗拒，因為他認為成功沒有能夠直接複製的捷徑，自己最多只能提供一個方向或引子。

以經營公司為例，他坦言自己也無法直接帶給員工「成功」，能做的是讓員工看見自己的做事方法，帶著大家朝「失敗率比較低」的方向前進，再讓每個人在過程中累積自己的經驗。蔣友柏也說，公司裡有各式各樣的人，有年長也有年輕、有外型亮眼也有外型普通，有人討喜，也有人不容易相處，但大家聚在一起，都在追求自己心中的某種「成功」，只是每個人的定義不同。

比起教別人所謂的「成功學」，蔣友柏更在意的是，為什麼一定要從別人身上學習如何成功，而不是從別人的經驗中學會少走一些彎路？他認為兩者是完全不同的事情，也希望自己能提供經驗，讓別人少走一點彎路。

「唯有靠自己累積出來的經驗與成果，才是真正屬於自己的成功。」蔣友柏認為，當一個人靠自己的經驗一步步走出成果，這樣的成功才是「任何人都拿不走的」。

精華 FAQ

  • 他表示自己已放下對50歲的心魔，開始相信人生還有很長一段路可走，因此願意重新接下原本沒打算承擔的承諾與責任，也更想把事情做得更好。

  • 他認為成為知名人物不代表成功，擁有很多財富也不必然代表成功。對他來說，真正的成功是活得自在、快樂，還能用讓自己快樂的方式持續討生活。

  • 他觀察到許多人其實是想找最簡單的成功方法，但他認為成功沒有可直接複製的捷徑，只能提供方向或少走彎路的經驗，真正屬於自己的成果要靠自己累積。

小紅書 蔣友柏

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