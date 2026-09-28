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福德宮送甘蔗蔣萬安忘了帶走 董事長：感情上支持他

記者林麗玉／台北即時報導
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台北市長蔣萬安上周六與民進黨參選人沈伯洋先後出席中庄仔福德宮晚宴，廟方均送甘蔗預...
台北市長蔣萬安上周六與民進黨參選人沈伯洋先後出席中庄仔福德宮晚宴，廟方均送甘蔗預祝當選，不過爆出蔣萬安將廟方送的甘蔗「棄置在廟旁」。蔣晚間澄清，當天因逐桌向鄉親致意，先將甘蔗交給里長，活動結束疏忽沒有拿回，已電話向董事長致歉。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安上周六與民進黨參選人沈伯洋先後出席中庄仔福德宮晚宴，廟方均送甘蔗預祝當選，不過爆出蔣萬安將廟方送的甘蔗「棄置在廟旁」。蔣晚間澄清，當天因逐桌向鄉親致意，先將甘蔗交給里長，活動結束疏忽沒有拿回，已電話向董事長致歉。

福德宮董事長林春裕今天接受三立談話節目「台灣ON AIR」專訪表示，當天他之所以會當面跟蔣萬安說三年多都沒來，是因「愛之深責之切」，因旁邊分靈出去的宮廟，蔣萬安每年都有去，大家都覺得「我不夠力，讓我心裡不平衡。」

不過林春裕說，讓他更難過的是，他送蔣萬安、沈伯洋的甘蔗兩根都一樣，但送蔣萬安的，竟然沒有帶回去，還在他這邊，丟在我們隔壁，人家還撿回來。林春裕也當場在專訪時，從背後拿出原本送給蔣萬安的這根甘蔗。

林春裕說，其實這兩支甘蔗，他根本沒有刻意選短目、長目的送誰，反而他覺得送蔣萬安的這一支，比送沈伯洋的還漂亮，台北市要找到這樣的甘蔗很困難，但不知道是蔣萬安幕僚沒有帶回去？還是忘了拿，也不曉得，甚至拿出甘蔗要大家看，送蔣萬安的這一支沒有醜，這麼多節就是平平安安、步步高升的節，很漂亮，反而是沈伯洋那一支比較醜。

由於年底選舉倒數，林春裕說，儘管他是民進黨立委王世堅的總會長，不過這十幾年來，他跟蔣萬安的感情也是蠻親切的，並稱「我是感情上的支持（蔣萬安），我一定支持他（蔣萬安），我也是看他（蔣萬安）不錯，我也是看好他（蔣萬安）是選總統的料。」

精華 FAQ

  • 因他出席中庄仔福德宮晚宴後，廟方贈送的甘蔗被發現疑似棄置在廟旁，引發外界質疑。蔣萬安隨後澄清，稱當時逐桌致意後先將甘蔗交給里長，結束時一時疏忽忘了拿回。

  • 林春裕表示，自己對蔣萬安是「感情上的支持」，認為兩人相處親切，也不是刻意偏袒。他雖曾對蔣3年多未到廟裡感到不平衡，但仍直言看好蔣萬安。

  • 林春裕說，兩根甘蔗原本沒有刻意區分誰長誰短，他甚至覺得給蔣萬安的那根更漂亮、節數更多，象徵平安步步高升，反而送給沈伯洋的那根比較醜。

民進黨 蔣萬安 沈伯洋

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